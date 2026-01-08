Задержание танкера под российским флагом: пиратство или закон? Эксперт — о тонкостях международного права

Источник: соцсети

Задержание танкера «Маринера», шедшего под временным российским флагом и захваченного 7 января американскими и британскими военными, вызвало широкий резонанс. «Фонтанка» обсудила ситуацию с экспертом по морскому праву Андреем Супруненко (юридическая компания «Ремиди»).

Судно «Маринера» было взято в чартер частным трейдером и ходило под флагом Гайаны. На его борту находился экипаж из 28 человек: 20 моряков — граждане Украины, 6, включая капитана, — из Грузии, и еще 2 члена команды — граждане РФ. Береговая охрана США потребовала, чтобы корабль проследовал в американский порт под ее контролем, поскольку власти США не получили официального подтверждения от Гайаны о предоставлении судну флага этой страны в момент нахождения недалеко от берегов Венесуэлы. Требование выполнено не было: танкер сменил курс и ушел в сторону Атлантики. По пути капитан танкера, который всё это время сопровождал корабль береговой охраны США, изменил название судна и оформил через капитана порта Сочи временную регистрацию под российским флагом. Такое действие главы портовой администрации совершенно законно и в рамках международного морского права. Российский МИД призвал США соблюдать права российских членов экипажа. Аналогичных заявлений со стороны Грузии и Украины о своих гражданах в публичном пространстве не появилось.

— Помогите разобраться, что вообще произошло? По какому праву судно могут задержать в открытом море?

— Вопрос в том, чтобы понять, на каких основаниях действовали американцы. Судно было под санкциями. Его остановили. Ключевой момент — будут ли представлены документы, обосновывающие арест. Мы должны их увидеть.

Поскольку судно не государственное и не военное, а частное, пусть и под российским флагом (временная регистрация), то исходить нужно из этого. Если есть законные основания, задержание может быть правильным. Если нет — это повод для претензий.

— Но можно ли назвать это пиратством?

— Назвать пиратством можно будет только после того, как не будет представлено обосновывающих арест документов. Есть нюанс: по конвенции положено извещать администрацию флага. Извещали ли американцы? Мы не знаем. Если не извещали, это нарушение. Дальше у судовладельца варианта два: либо начинать «отстреливаться» (что маловероятно), либо идти в суд. А в суд можно пойти только после получения документов.

— А формально арестовать судно в открытом море — это законно?

— В принципе, задержание в открытом море возможно при условии, что есть достоверные данные о перевозке чего-то запрещенного: наркотиков, оружия. Но если на борту ничего не находят, то судовладелец имеет право предъявить властям претензии по поводу ущерба и требовать компенсации. С точки зрения международного права, в силу норм международной торговли, зафиксированных в конвенциях ВТО, сами по себе санкции незаконны, так как ограничивают свободу торговли. Следовательно, и арест по этим основаниям незаконен. Это не арест, а задержание. Скорее, это можно назвать корсарством — когда государство разрешает такие действия.

— Объясните про временный флаг. Это то же самое, что постоянный российский, или разница очень большая?

— Временное разрешение на флаг выдается по правилам. Это стандартная процедура не только в России. Флаг вешают временно, дают срок, чтобы предоставить все документы для постоянной регистрации. Они имели право его поднять после внесения в реестр. Решение принимает капитан порта — в данном случае порта Сочи. Обвинять его в произошедшем бессмысленно. Он действовал в рамках закона, чтобы облегчить судьбу судна. Закон позволяет временную регистрацию.

— Изменилось бы что-то, если бы это было судно, скажем, «Совкомфлота» под постоянным флагом России?

— Нет. «Совкомфлот» — частная компания. Его суда также арестовывали за рубежом, например во Франции. Судились по санкциям. Сколько у нас контейнеров в Бельгии было арестовано? Парадокс в том, что мало кто пытается оспаривать такие действия в судах. Широкой судебной практики защиты нет. Да и защититься сейчас сложно: Запад запретил своим адвокатам защищать интересы России по делам, связанным с санкциями.

— Надеялись, что российский флаг отпугнет?

— Раньше, в свое время, когда советский флаг поднимался, к судну близко не подходили даже во время Карибского кризиса. Видимо, здесь рассчитывали на сдерживающий эффект. Но не просчитали: панамский флаг заменили на российский, а Россия и ее активы — под санкциями. Вот и получилось. Это не государственный вымпел. Частное судно под российским флагом — совсем иной статус.

— То есть всё упирается в правовую оценку санкций?

— Исходить нужно из того, что санкции против России незаконны. Следовательно, и задержание по этим основаниям незаконно. Вспомните, сколько танкеров захватывали иранцы. Всё это незаконно. Надо разбираться по документам. Будет решение суда, там и посмотрим. Я не исключаю, что американский суд может разобраться и отпустить судно, как это уже бывало. Их судебная система до сих пор была более-менее независимой. Но каким будет решение сейчас, никто не знает.

США могли считать судно с временной российской регистрацией не являющимся полноценным российским по нормам международного и национального права. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, государство обязано обеспечивать реальную связь между судном и своим флагом. Если такая связь выглядит сомнительной или фиктивной, другие страны вправе не признавать флаговое подданство. В случае временной российской регистрации американская сторона могла усомниться в ее действительности, поскольку заявила, что не получила подтверждения ни от Гайаны о снятии судна с ее реестра, ни от России о включении корабля в российский. Более того, государство не обязано признавать временный флаг, если документы выданы органом, не подтвержденным международными каналами, либо если регистрация не внесена в национальную базу данных судовых реестров. Однако в МИД России подчеркнули, что американские власти на официальном уровне по линии министерства получали информацию о российской принадлежности судна и его гражданском мирном статусе.

— Каков ваш главный вывод как эксперта?

— Нужно посмотреть документы, решение будет принимать суд. В принципе, задержать в открытом море при определенных условиях на основании конвенции можно. Санкции мы считаем незаконными, и оснований для задержания по ним я не вижу. Но это должен решать суд. А капитан порта Сочи в произошедшем точно не виноват.

На ситуацию накладывается еще и то обстоятельство, что флаг был сменен на ходу, уже в море. Такая практика трактуется как потенциальная попытка уклонения от контроля и создает правовую неопределенность: пока переход не завершен официально, судно фактически может считаться без флага. А корабль без флага лишен дипломатической защиты, не обладает иммунитетами и может быть остановлен или досмотрен любым государством, включая США. В морском праве существует понятие coastal state (прибрежное государство). Этот термин не имеет точного определения, но он широко используется в юридических документах, включая Конвенцию ООН о праве на море (UNCLOS). В зоне своей юрисдикции страна-побережье вправе проверять, сопровождать и задерживать такие сомнительные с точки зрения юридического статуса суда, особенно если есть основания считать, что документы оформлены неправильно или недействительны. В совокупности этих факторов США могли правомерно заявить, что временная регистрация сама по себе не делает судно российским до тех пор, пока фактическая государственная регистрация не подтверждена, а все формальности со сменой флага не завершены официально.