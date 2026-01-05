Путин поручил собирать больше налогов — детали

Президент также поручил поручил удерживать инфляцию в 4-5% Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин поручил повысить собираемость налогов в 2026 году за счет обеления экономики. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: <…> обеспечение реализации плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики, обратив особое внимание на необходимость установления ключевых показателей эффективности в этих секторах исходя из достигнутых в 2021 году показателей собираемости налогов (с учетом изменения параметров налогообложения); значимого увеличения собираемости налогов в 2026 году», — говорится в документе.

Помимо этого Путин поручил правительству и Центробанку в этом году восстановить темпы роста экономики при удержании инфляции на уровне 4–5%, а также ускорить внедрение перспективных технологий в экономике, социальной сфере и сфере госуправления.