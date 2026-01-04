У Венесуэлы новый лидер: кто возглавил страну после захвата Мадуро

Исполняющей обязанности президента Венесуэлы назначена вице-президент Дельси Родригес Источник: Reuters

Верховный суд Венесуэлы постановил, что вице-президент страны Дельси Родригес будет временно исполнять обязанности президента в связи с похищением главы государства Николаса Мадуро. Об этом говорится в решении конституционной палаты, которое зачитала в эфире телеканала VTV ее председатель Карислия Беатрис Родригес. Рассказываем, что известно о новом лидере и что ждет Венесуэлу в будущем.

Новый лидер

Суд решил, что есть чрезвычайные ситуации, которые не описаны в основном законе, но могут угрожать стабильности страны, безопасности народа и работе государственных органов. Поэтому были приняты срочные меры, чтобы обеспечить продолжение работы правительства и защитить страну.

«В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения гражданина Николаса Мадуро Моро, президента республики, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций, <…> распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации», — заявила Родригес.

Согласно венесуэльской конституции, в отсутствие президента власть переходит к вице-президенту. Сама Дельси Родригес после атаки США заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии. Еще она требует немедленно освободить Мадуро и его жену, а также подчеркнула, что готова защищать природные ресурсы республики.

Что известно о Дельси Родригес

Родригес стала второй в истории женщиной, взявшей на себя ответственность временно исполнять обязанности президента Венесуэлы. Она родилась 18 мая 1969 года (по другим данным, 29 апреля 1970 года) в Каракасе в семье Хорхе Антонио Родригеса, лидера левого Революционного движения, основателя марксистской партии «Социалистическая лига».

Политик окончила юрфак Центрального университета Венесуэлы, была активисткой студенческого движения и стажировалась в Париже. Некоторое время преподавала в Центральном университете Венесуэлы, а в 2003 году пришла на работу в Министерство энергетики.

В 2005 году заняла пост замминистра иностранных дел по связям с Европой, с февраля по август 2006 года была министром в канцелярии президента Уго Чавеса. Президент Николас Мадуро в 2013 году назначил Родригес министром связи и информации, а в 2014 году — главой МИД. Так она стала первой женщиной на этом посту.

С августа 2017 года по июнь 2018 года Родригес была председателем Конституционной ассамблеи. В 2018 году избрана председателем левой партии «Мы — Венесуэла» и была ключевой фигурой в переговорах с оппозицией.

Должность вице-президента Венесуэлы и главы Боливарианской разведывательной службы, подчиняющейся канцелярии вице-президента Родригес получила в июне 2018 года.

Сейчас она находится под санкциями нескольких стран, в том числе Канады, Евросоюза, США. Ее брат, Хорхе Родригес, является председателем Национальной ассамблеи.

Будущее Венесуэлы

После проведения операции по захвату президента страны Николаса Мадуро в США заявили, что контролируют будущее Венесуэлы. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, теперь Вашингтон устанавливает условия управления страной.

«Президент [Дональд] Трамп устанавливает условия, и в конечном итоге он решит, какими будут дальнейшие шаги… Мы будем контролировать то, что произойдет дальше», — сказал Хегсет в эфире CBS.

Напомним, что США обвинили Мадуро и его жену в «наркотерроризме» против американцев. После захвата президента Венесуэлы власти США доставили политика и его жену в центр содержания под стражей в Нью-Йорке, пишет CNN. Там Мадуро предстанет перед судом.