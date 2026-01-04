НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Политика Глобальная волна протестов в поддержку Венесуэлы прокатилась по всему миру: активисты сжигали флаги США

Глобальная волна протестов в поддержку Венесуэлы прокатилась по всему миру: активисты сжигали флаги США

Главным лозунгом стала фраза «Руки прочь от Венесуэлы!»

105
Протесты прошли во Франции, Греции, США, Канаде, Аргентине и других странах | Источник: Yorgos Karahalis / Associated PressПротесты прошли во Франции, Греции, США, Канаде, Аргентине и других странах | Источник: Yorgos Karahalis / Associated Press

Протесты прошли во Франции, Греции, США, Канаде, Аргентине и других странах

Источник:

Yorgos Karahalis / Associated Press

В ночь на 3 января США атаковали с воздуха столицу Венесуэлы Каракас и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Это вызвало яркую реакцию во всём мире, и жители разных стран начали выходить на протесты в поддержку Венесуэлы.

В Нью-Йорке несколько сотен демонстрантов собрались на Таймс-сквере с флагами и плакатами «Руки прочь от Венесуэлы!», «Прекратите бомбить Венесуэлу!» Также протестующие вышли к Белому дому.

Источник: Julia Demaree Nikhinson / Associated PressИсточник: Julia Demaree Nikhinson / Associated Press
Источник:

Julia Demaree Nikhinson / Associated Press

Источник:

BreakThrough News / X

В Риме сотни человек с флагами и транспарантами заполонили улицы.

Источник:

Sputnik Mundo / X

В Париже демонстранты сожгли флаг США на площади Республики. Такую же акцию провели жители Афин в Греции.

Источник:

Luc Auffret / X

Источник:

Vedat Yeler / X

Митинги в поддержку Венесуэлы также прошли на Кубе, в Аргентине и Канаде.

Источник: Ramon Espinosa / Associated PressИсточник: Ramon Espinosa / Associated Press
Источник: Natacha Pisarenko / Associated PressИсточник: Natacha Pisarenko / Associated Press

Источник:

Nur Dogan / X

Вместе с тем во многих странах венесуэльцы обрадовались захвату президента Мадуро Трампом и устроили празднования на улицах.

Толпа венесуэльцев в Аргентине | Источник: Natacha Pisarenko / Associated PressТолпа венесуэльцев в Аргентине | Источник: Natacha Pisarenko / Associated Press
Празднование в Перу | Источник: Martin Mejia / Associated PressПразднование в Перу | Источник: Martin Mejia / Associated Press
Поддержали Трампа некоторые жители Чили | Источник: Esteban Felix / Associated PressПоддержали Трампа некоторые жители Чили | Источник: Esteban Felix / Associated Press
+1
Венесуэльцы, вышедшие на празднование в Мадриде | Источник: Bernat Armangue / Associated PressВенесуэльцы, вышедшие на празднование в Мадриде | Источник: Bernat Armangue / Associated Press

Трамп обвинил Мадуро и его жену в «наркотерроризме» против граждан США, захватил их и вывез из страны. Политика должны доставить в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом. На переходный период США возьмут на себя управление Венесуэлой, заявил Трамп.

Подробнее о том, что происходило в Венесуэле после атаки США и как на операцию отреагировали в мире, рассказали в этом материале.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
