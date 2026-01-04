Глобальная волна протестов в поддержку Венесуэлы прокатилась по всему миру: активисты сжигали флаги США

Протесты прошли во Франции, Греции, США, Канаде, Аргентине и других странах Источник: Yorgos Karahalis / Associated Press

В ночь на 3 января США атаковали с воздуха столицу Венесуэлы Каракас и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Это вызвало яркую реакцию во всём мире, и жители разных стран начали выходить на протесты в поддержку Венесуэлы.

В Нью-Йорке несколько сотен демонстрантов собрались на Таймс-сквере с флагами и плакатами «Руки прочь от Венесуэлы!», «Прекратите бомбить Венесуэлу!» Также протестующие вышли к Белому дому.

Источник: Julia Demaree Nikhinson / Associated Press

Источник: BreakThrough News / X

В Риме сотни человек с флагами и транспарантами заполонили улицы.

Источник: Sputnik Mundo / X

В Париже демонстранты сожгли флаг США на площади Республики. Такую же акцию провели жители Афин в Греции.

Источник: Luc Auffret / X

Источник: Vedat Yeler / X

Митинги в поддержку Венесуэлы также прошли на Кубе, в Аргентине и Канаде.

Источник: Nur Dogan / X

Вместе с тем во многих странах венесуэльцы обрадовались захвату президента Мадуро Трампом и устроили празднования на улицах.

+1

Трамп обвинил Мадуро и его жену в «наркотерроризме» против граждан США, захватил их и вывез из страны. Политика должны доставить в Нью-Йорк, где он предстанет перед судом. На переходный период США возьмут на себя управление Венесуэлой, заявил Трамп.