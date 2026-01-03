Захват Мадуро за три часа. Мир раскололся: кто ругает Трампа, а кто его хвалит

Весь мир облетел снимок Мадуро на борту корабля Iwo Jima Источник: Dolad J. Trump / Truth Social

Утром 3 января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Об этом Дональд Трамп заявил лично. Вся операция под кодовым названием «Абсолютная решимость» длилась 2 часа 20 минут, однако в ней участвовало более 150 самолетов с 20 разных баз. Трамп заявил, что, пока власть не передадут безопасно, управлять страной будут США. Он сообщил, что американские нефтяные компании отправятся в Венесуэлу восстанавливать инфраструктуру и начнут добычу нефти, а военные в случае необходимости готовы нанести повторный удар.

Реакция мира разделилась. Президент Бразилии Лула да Силва назвал захват «пересечением недопустимой черты» и грубым нарушением суверенитета. По его словам, это возвращение к худшим традициям американского вмешательства.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум тоже осудила вторжение и напомнила про Устав ООН. МИД страны заявил, что Латинская Америка — «зона мира», где сила недопустима.

Колумбия, где живут миллионы венесуэльцев, пошла дальше. Президент Густаво Петро отправил войска к границе и потребовал срочно собрать Совет Безопасности ООН. Он заявил, что судьбу страны должен решать только ее народ. Подробности — в материале «Фонтанки».

Что сказали Россия и Китай

Россия назвала произошедшее «актом вооруженной агрессии». В МИД РФ заявили, что США грубо нарушили суверенитет Венесуэлы, а Латинская Америка должна оставаться зоной мира. Бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров заявил телеканалу NBC News, что Вашингтон даже не предупредил Москву об операции и это «ощущается как пощечина» Путину.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно «глубоко потрясено» и осудило вмешательство США как «вопиющее применение силы».

Куба, главный союзник Мадуро, раскритиковала «преступное» нападение и позвала на помощь всё мировое сообщество. Для Гаваны это еще и экономический удар: страна зависит от венесуэльской нефти.

Европа недовольна, но сдержанна

Евросоюз занял осторожную позицию. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас хоть и не считает Мадуро легитимным, но указала на необходимость соблюдать право ООН.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро был резче. Он прямо обвинил США в нарушении международного права.

Премьер Британии Кир Стармер пока не стал делать громких заявлений. Он заявил, что сначала поговорит с Трампом, а страна в операции не участвовала.

Кто поддержал

Нашлись и те, кто похвалил Трампа. Президент Аргентины Хавьер Милей, его союзник, восторженно отреагировал на новость. Он назвал режим Мадуро угрозой, связанной с «наркотерроризмом».

В Британии лидер партии Reform Найджел Фарадж тоже увидел плюс: по его словам, эта атака может заставить «дважды подумать» Россию и Китай.

А что в ООН и среди венесуэльцев за рубежом?

В ООН «глубоко встревожены» и говорят о возможном нарушении международного права. Сама Венесуэла уже потребовала экстренного заседания Совбеза, назвав действия США «колониальной войной» за нефть.

Среди уехавших из страны венесуэльцев — раскол. Одни, как врач Ракель Де Фария, называют захват Мадуро «великой победой». Другие в оппозиции против военного вмешательства США.

Трамп возрождает доктрину Монро — теперь с его именем

Трамп заявил, что его администрация превзошла старую доктрину Монро, которую он в шутку назвал Donroe Document (от своего имени Donald). В новой стратегии США прямо говорят о праве применять силу в Западном полушарии.

В Европе это прозвучало как приговор старому миропорядку. В Германии операцию назвали «переворотом» и отказом от правил, действовавших с 1945 года. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что это доказательство «распада мирового порядка».

В Латинской Америке, где доктрину Монро ненавидят, подход Трампа расшифровывают просто: взять ресурсы силой, без переговоров и компенсаций.

Эксперты предупреждают, что мир возвращается к логике «сфер влияния». «Для США этой сферой является Западное полушарие, и это плохие новости для Латинской Америки», — говорит профессор Рафаэль Иорис.

Однако не все в регионе против американского вмешательства. Декабрьский опрос бразильской исследовательской группы AtlasIntel показал, что 53% латиноамериканцев поддержали бы вторжение США в Венесуэлу. В Штатах же эту идею поддержало лишь около 30% американцев.

Новая доктрина Трампа фактически заявляет, что по крайней мере в Западном полушарии американская мощь определяет правоту. Сам же Трамп подчеркнул: «Американское доминирование в Западном полушарии никогда больше не будет подвергаться сомнению».