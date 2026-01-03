Захват Мадуро и последствия. Эксперт по Латинской Америке объяснил, что 3 января произошло в Венесуэле

Источник: соцсети

2026 год в Западном полушарии начался горячо. В ночь на 3 января США нанесли удары по столице Венесуэлы, городу Каракасу. Приказ атаковать цели, «включая военные», отдал американский лидер Дональд Трамп. Спустя время он сам подтвердил операцию, назвал ее блестящей, а также заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес и их эвакуации из страны.

В российском патриотическом сегменте интернета недоумевают в стиле «А что, так можно было?» — мнением о происходящем поделился с «Фонтанкой» директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Виктор Хейфец.

— Могли бы вы объяснить, что это было?

— С вероятностью 95% я бы сказал, что произошел иракский вариант — американские военные купили ряд венесуэльских генералов. Потому что это объясняет все странности. К примеру, все долго обсуждали, какими ракетами и как американцы будут наносить удары. Они наносили удары с вертолета. Хотя, конечно, у американцев есть возможности и они больше, чем у венесуэльцев, не нужно обладать [зенитным ракетным комплексом] С-400, чтобы сбить вертолет, даже в условиях ночной низкой видимости. Вертолет и из крупнокалиберного пулемета сбивается, но по нему никто не работал в принципе.

Даже при традиционном латиноамериканском расслабоне и традиционной венесуэльской, даже не mañana, а pasado mañana — то есть послезавтра, — я в такие совпадения не верю. Значит, была договоренность с кем-то из военных. И не с одним, и не с двумя. Это вполне могло происходить на фоне уже явно шедших переговоров с Мадуро. Переговоры могли идти параллельно, в том числе для ослабления бдительности.

Слово mañana переводится с испанского языка как «завтра». Его часто используют в испаноговорящих странах. Привычку откладывать сложные дела на завтра называют особенностью менталитета населения этих стран. «Pasado mañana» — послезавтра — создает усиление эффекта.

Формально по конституции временно исполняющим обязанности главы Венесуэлы становится спикер парламента Хорхе Родригес. Его сестра Делси Родригес занимает пост вице-президента. Хорхе одновременно считается и промадуровским кадром, и, с другой стороны, он относится к либерально настроенным элитам страны.

По конституции — [должны быть назначены выборы нового президента в течение] 30 дней, но, опять же, это по закону так. Как показывает опыт, во время революционных событий все графики и договоренности летят в тартарары. Посмотрим.

Вот министр обороны якобы был убит, а сейчас появился на венесуэльском телевидении. Это может означать две вещи. Либо он был частью заговора, либо, что может быть даже более вероятно, с ним не договорились — по нему нанесли удар, но неудачно.

— Как военная эскалация может повлиять на мировые цены на нефть в ближайшие дни?

— Если Мадуро захватили, никакой военной эскалации не будет. Можно будет считать, что практически все закончилось, потому что в этом случае система власти может просто посыпаться. Если эскалация будет, в какой-то степени цены на нефть подпрыгнут, но вряд ли надолго.

— То есть, если подтвердится информация, что Мадуро захватили, на цены никакого влияния это не окажет?

— Может быть, они даже снизятся.

— Что это значит для России? И какие последствия для нее несет?

— С точки зрения последствий для России по нефти — я не возьмусь говорить, я все-таки не экономист. С точки зрения международных отношений — это достаточно крупное геополитическое поражение Кремля, потому что мы и так не самый главный игрок на южноамериканском поле, но здесь становится ясно, что сделать мы ничего не смогли. Если пытались.

Китая, кстати, это тоже касается. Он тоже ничего сделать не смог, а для КНР это даже более обидно, чем для нас. У них гораздо больше денег туда вложено, в разы. Возможно, даже на порядок больше.

Для Трампа это, напротив, серьезная, масштабная геополитическая победа. Причем он успел это сделать, пока Конгресс (парламент США. — Прим. ред.) на каникулах и будет там как минимум до 7 января. То есть Трампу теперь не придется объясняться, что, почему и как.

Подчеркиваю — это если действительно Мадуро захвачен, но, судя по тому, что его до сих пор не показало венесуэльское телевидение, вероятность этого высока.

— Это повлияет на отношения России с США и договоренности о мирном урегулировании на Украине?

— Мы не знаем, какие у нас были неформальные договоренности — этого же не озвучивал никто, — но, в принципе, это плюс аргумент в копилку Трампа и минус аргумент в копилку Москвы. Потому что Трамп продемонстрировал силу, пусть на другом поле, а Москва не смогла. Если, конечно, не предположить, что была какая-то негласная договоренность на эту тему, но я, честно говоря, сомневаюсь, что она была.