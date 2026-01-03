«Восстановили справедливость»: США будут управлять Венесуэлой, а президента отправят под суд — что Трамп заявил о конфликте

Президента Венесуэлы Трамп обвинил в «наркотерроризме» Источник: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью военной операции в Венесуэле был захват президента Николаса Мадуро, который прошел успешно. Об этом американский лидер рассказал во время пресс-конференции 3 января.

Операция называлась «Полуночный молот». Трамп заявил, что с помощью нее США «восстановили справедливость».

«Такой операции не было со времен Второй мировой войны. Если бы вы увидели то, что я видел этой ночью, вы были бы впечатлены. Не думаю, что вы это увидите», — сказал он.

Трамп обвинил Мадуро и его жену в «наркотерроризме» против граждан США. По его словам, президент Венесуэлы руководил картелем Cartel de los Soles, а также отправлял преступников в Америку.

«Мадуро отправлял самых ужасных монстров в США, чтобы они убивали американцев. Многие из них были из психиатрических клиник», — сказал он.

Президент Венесуэлы и его жена предстанут перед судом в США. Сейчас они находятся на корабле, в итоге их доставят в Нью-Йорк.

Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля Iwo Jima Источник: Dolad J. Trump / Truth Social

Теперь США работают над юридически правильным переходом власти в Венесуэле. На этот период управление страной Штаты берут на себя. Также Трамп заявил, что США готовы провести и вторую волну атаки, которая будет еще масштабнее.

«Мы построили венесуэльскую нефтедобывающую инфраструктуру, используя наши знания, технологии, а у нас-то всё забрали силой. Это была крупнейшая кража американской собственности в истории нашей страны. Огромная нефтяная инфраструктура была у нас отобрана, как у детей. Одностороннее эмбарго США на экспорт нефти из Венесуэлы остается в силе», — добавил Трамп.

В ночь на 3 января столица Венесуэлы Каракас подверглась масштабной воздушной атаке. Позже Дональд Трамп заявил, что американские военные захватили Николаса Мадуро и его жену и вывезли из страны. По данным CNN, в момент задержания супруги были в собственной спальне.

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Он выразил солидарность России с народом Венесуэлы и заявил, что РФ продолжит поддерживать курс правительства страны.

Также МИД РФ осудил захват Николаса Мадуро и призвал американское руководство освободить «законно избранного президента суверенной страны и его супругу».

«Подчеркиваем необходимость создания условий для решения любых имеющихся между США и Венесуэлой проблем путем диалога», — отметили в министерстве.