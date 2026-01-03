Зачем США захватили президента Венесуэлы и в чем его обвиняют: что нужно знать о конфликте

Венесуэла уверена, что операцию против Мадуро провели ради нефти Источник: Pedro Mattey / AFP via Getty Images

США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро. Власти США называют его наркопреступником, против которого годы назад были выдвинуты обвинения. Однако в Каракасе уверены, что истинная причина вторжения — установление контроля над крупнейшими в мире запасами нефти. Подробности — в материале.

Что случилось

Операция США началась рано утром 3 января с серии мощных взрывов в столице Венесуэлы Каракасе и прилегающих штатах. Ударам подверглись ключевые военные и правительственные объекты:

крупный военный комплекс Форт-Тиуна, где расположены Министерство обороны и генштаб;

авиабаза Ла-Карлота (также известная как «Генералиссимо Франсиско де Миранда»);

главный морской порт Ла-Гуайра;

дворец Национальной ассамблеи (парламента) и другие объекты в историческом центре Каракаса;

Мавзолей Уго Чавеса.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были «захвачены и эвакуированы из страны». Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что лидер страны пропал без вести, и потребовала от Штатов предоставить «доказательства того, что они живы».

Венесуэла ввела чрезвычайное положение. МИД страны квалифицировал произошедшее как акт «серьезной военной агрессии».

Причины и цели операции

Официальная позиция США гласит, что операция является правоприменительной акцией. Чиновники заявляют, что удары были нанесены для защиты группы военных, которые исполняли ордер на арест Николаса Мадуро, чтобы доставить его в США для суда по уголовным обвинениям. Действия представлены как часть более широкой кампании «Южное копье», направленной на борьбу с наркотрафиком из Латинской Америки.

В Каракасе считают, что обвинения в наркоторговле лишь предлог, а истинной целью США называется установление контроля над стратегическими ресурсами страны, в первую очередь — над ее нефтью и полезными ископаемыми. Кроме того, в фокусе США находится защита интересов нефтяных компаний в соседней Гайане, с которой у Венесуэлы существуют территориальные споры.

В чем обвиняют Николаса Мадуро

Правовой базой для операции стали обвинения, выдвинутые Министерством юстиции США еще в марте 2020 года. В их числе:

Наркотерроризм. Заговор с целью ввоза кокаина на территорию США. Руководство преступной организацией «Cartel de los Soles» (Картель Солнц), которую власти США связывают с высшим военным и политическим руководством Венесуэлы.

За информацию, ведущую к его задержанию, США назначали награду, которая постепенно выросла до 50 миллионов долларов.

Генеральный прокурор США Памела Бонди в соцсети X сообщила, что Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения. По ее словам, «вскоре они столкнутся с полным гневом американского правосудия на американской земле в американских судах».

«Николас Мадуро обвиняется в заговоре с целью наркотерроризма, заговоре с целью импорта кокаина, владении автоматическим оружием и средствами разрушения, а также заговоре с целью владения автоматическим оружием и взрывными устройствами против Соединенных Штатов», — сказала Бонди.

Позиция официальных властей Венесуэлы

Власти Венесуэлы категорически отвергают все обвинения, называя их предлогом для силовой смены режима и захвата стратегических ресурсов страны — прежде всего нефти. Мадуро за два дня до атаки заявлял о готовности к диалогу с США по вопросам борьбы с наркотрафиком, что, однако, не предотвратило операцию.

В связи с началом операции власти призвали население и армию мобилизоваться для отражения агрессии. На улицах Каракаса появилась бронетехника. Венесуэла потребовала экстренного созыва Совета Безопасности ООН для осуждения действий США и привлечения их к ответственности.

История конфликта

Нынешняя эскалация стала кульминацией многолетнего противостояния. Конфликт уходит корнями в эпоху президента Уго Чавеса (1999−2013), который национализировал нефтяную отрасль и проводил антиамериканскую внешнюю политику. США в ответ вводили санкции, обвиняя Каракас в поддержке терроризма и наркоторговле.

После прихода к власти Николаса Мадуро в 2013 году давление усилилось. США отказались признавать его переизбрания в 2018 и 2024 годах, ввели жесткие санкции против государственной нефтяной компании PDVSA, фактически заблокировав Венесуэле доступ к мировым рынкам.

С сентября 2025 года США начали операцию «Южное копье», нанося удары по судам в Карибском море, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики. Позже начался перехват венесуэльских нефтяных танкеров, что фактически привело к морской блокаде.

Международная реакция

Мир разделился в оценках. Россия назвала удары «актом вооруженной агрессии». Куба, Иран и Турция также осудили нападение, а президент Колумбии Густаво Петро потребовал срочного заседания СБ ООН.