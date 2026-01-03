«ПВО не работало, Мадуро вывезли за 3 часа»: рассказ уехавшего из Каракаса россиянина

Вдали от столицы обошлось без взрывов Источник: Miguel Gutiérrez / EFE

Информация о стремительном развитии событий в Венесуэле получает новые подробности из первых рук. Российский психолог, фотограф и преподаватель Григорий Ли, который находился в стране, но выехал примерно за 10 часов до начала активной фазы событий, в эксклюзивном комментарии для «Фонтанки» передал информацию, полученную от своих знакомых, оставшихся в столице.

Согласно этим данным, операция началась около 01:00 по местному времени 3 января. Первыми ударами, сообщил он, были поражены ключевые объекты инфраструктуры, включая аэропорт и резиденцию министра обороны. По словам Григория Ли, со слов его контактов, система ПВО страны не была задействована.

«Со слов тех, кто остался, известно, что ПВО Венесуэлы не работало, по каким-то причинам оно было выключено», — передает Ли.

По полученным им сведениям, в операции были задействованы спецподразделения на земле и вертолеты в воздухе. «За три часа, как мне сообщили, Мадуро и его жена были захвачены и вывезены», — добавил он.

Ли подчеркнул, что сам он не был непосредственным свидетелем событий, так как покинул Каракас заранее, приняв решение об отъезде после анализа предупреждающих сигналов, включая удар по порту 29 декабря и более ранние заявления. Ему удалось уговорить уехать еще семь человек.

Картина, складывающаяся в стране, крайне тревожна для столицы, но неоднозначна для других регионов.

«От знакомых знаю, что в столице полный коллапс. Нет связи, везде люди в военной форме. На Маргарите спокойно, перебои с электричеством и связью», — делится другой собеседник «Фонтанки».

Россиянка Анна находится на острове Маргарита. На момент разговора (около 05:40 утра по местному времени) она сообщила: «В нашем районе всё тихо и спокойно. Мы на острове. Хорошо, что далеко от столицы». Она подтвердила наличие перебоев с электричеством и связью, но общую ситуацию охарактеризовала как контролируемую.

Ранним утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе и других регионах страны прогремела серия взрывов. Первые сообщения о происшествии поступили примерно в 02:00 по местному времени (10:00 мск). Очевидцы, а позже и новостные агентства сообщали о низко летящих над городом вертолетах и перестрелках в ряде районов Каракаса.