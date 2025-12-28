«Мы на финальных стадиях переговоров». Зеленский и Трамп встретились лично

Россия, Украина и США продолжают поддерживать контакты, обсуждая мирный план Источник: Kevin Lamarque / Reuters

28 декабря лидер США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский встретились во Флориде. Перед этим Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным — они проговорили более часа.

Прежде чем уйти на разговор без камер, Трамп и Зеленский вышли к журналистам. Президент США выразил уверенность в том, что мира на Украине хотят обе стороны — и Москва, и Киев. Трамп добавил, что контуры сделки уже существуют. Урегулирование может пройти «очень быстро».

«Я думаю, мы на финальных стадиях переговоров, и мы посмотрим <…>, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — цитируют Трампа РИА Новости.

Также американский лидер уверен, что мир принес бы Украине большие экономические выгоды. Об экономическом сотрудничестве Трамп говорил и Путину в телефонном разговоре.

«Думаю, мы можем продвигаться очень быстро. Я действительно ощущаю это», — передает ТАСС слова президента США.

Заодно Трамп выразил уверенность в том, что его миротворческие усилия высоко ценят.

«Украина высоко это оценивает. И Россия это высоко оценивает. Обе эти страны хотят, чтобы он [конфликт] завершился. И мы добьемся его завершения», — уверен Трамп.

После встречи с Зеленским он намерен созвониться с европейскими лидерами, а также снова позвонить Путину.