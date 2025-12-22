Владимир Путин и президент Таджикистана обсудили резню в подмосковной школе. Что было сказано

Владимир Путин принес соболезнования президенту Таджикистана и семье погибшего в подмосковной школе мальчика Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

22 декабря Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин выразил соболезнования семье таджикского мальчика, погибшего во время резни в подмосковной школе.

«Совершение терактов в отношении детей — это особенно отвратительное преступление. Без всякого сомнения следствие будет доведено до конца и виновные, безусловно, будут наказаны в полном объеме», — пообещал российский президент.

Также глава государства сообщил, что его шокировало это происшествие. Он сказа, что будет держать таджикскую сторону в курсе расследования.

Напомним, что 16 декабря подросток напал с ножом на школу в Подмосковье. Он пырнул ножом охранника, убил 11-летнего четвероклассника и сделал несколько селфи на фоне тела.

Хроника трагического дня — в нашем видео Источник: Городские медиа

Как стало известно, целью 15-летнего Тимофея К. была определенная учительница, однако ее он не нашел — поэтому в качестве жертвы выбрал четвероклассника. Очевидцы рассказали, что дети спасались через открытые на первом этаже окна.

На подростке в тот день была надета футболка с экстремистской надписью. Судя по соцсетям, нападавший придерживался ультраправых взглядов, интересовался политикой и историей.

В своем Telegram-канале он делился тем, как создавал копии мечетей в видеоиграх и имитировал вооруженные нападения на них. Незадолго до преступления, Тимофей создал 11-страничный документ с призывами к насилию и разослал его одноклассникам.