Зеленский согласился на главное условие Москвы, но с оговоркой: как это расценил Кремль

На Украине хотят провести президентские выборы и референдум по территориям Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Предложенное украинскими властями перемирие для проведения выборов является обманом и затягиванием конфликта. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 12 декабря.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях написал, что Киев может провести выборы, но только в том случае, если во время избирательного процесса будет обеспечено перемирие. Украинский лидер выступил с этим заявлением после того, как президент США Дональд Трамп начал больше говорить о том, что выборы на Украине уже давно не проводились.

«Чтобы выборы были возможными, должен быть обеспечен компонент безопасности. И именно Америка может помочь с этим больше всего. Если сейчас возникает потребность в выборах, должно быть прекращение огня — как минимум на период избирательного процесса и голосования», — сказал Зеленский.

В Кремле это назвали «очередным обманом».

«Перемирие — это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов», — заявил Песков в разговоре с ТАСС и подчеркнул, что власти РФ хотят «работать на мир, а не на перемирие».

Ранее, 11 декабря, Зеленский сказал, что окончательное решение по территориям должен принимать народ «в формате выборов или в формате референдума».

На это Песков ответил, что Кремль отвергает идею перемирия под предлогом референдума.

«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет», — подчеркнул он в комментарии Первому каналу.