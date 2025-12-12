Обсуждение мирного плана вышло на финишную прямую, и Зеленский решился на крайний шаг: главное про СВО за неделю

Россия, Украина и США продолжают поддерживать контакты, обсуждая мирный план Источник: Kevin Lamarque / Reuters

США, Россия и Украина продолжают работать над пунктами мирного договора, вычеркивая некоторые из них, а Зеленский заявил о готовности провести выборы в своей стране. Тем временем боевые действия в зоне спецоперации не утихают. Расскажем о происходящем на СВО и политических решениях за последние семь дней.

Взаимные удары России и Украины

Российские регионы на протяжении всей спецоперации подвергаются атакам беспилотников. И эта неделя не стала исключением.

Один из ударов пришелся по Ростовской области, где беспилотники атаковали хутор Колундаевский, повредив линию электропередачи. К счастью, никто из жителей не пострадал, однако без электричества остались 250 человек.

А вот при налете дронов в Чувашии пострадали жители. Из-за атаки беспилотников на Чебоксары пострадали 4 человек, в многоквартирном доме выбило окна, оказались повреждены балконы и припаркованные автомобили. В некоторых районах города ввели частичное ограничение движения.

Еще одна крупная атака БПЛА случилась в Твери. Там дрон влетел в жилой дом и уничтожил несколько квартир. Несколько человек пострадало. По данным Telegram-канала Shot, беспилотник врезался в первые этажи многоэтажки. Повреждено минимум четыре квартиры. После удара внутри дома начался пожар. Как видно на кадрах, помещения получили большие повреждения. Обломки здания побили автомобили на парковке.

Как сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев, шесть взрослых и одного ребенка с травмами доставили больницу. Жителей дома эвакуировали.

В свою очередь ВС РФ нанесли один из крупнейших ударов по целям на Украине. Ракеты отработали по многочисленным регионам страны, вызвав мощные взрывы в Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Киевской, Днепропетровской, Сумской и других областях. Особенно сильный удар пришелся по железнодорожному узлу в городе Фастов, что привело к отмене или серьезным задержкам всех поездов, проходивших через этот участок. Также были зафиксированы попадания по Криворожской ТЭС — третьей по мощности станции такого типа в стране — что вызвало отключения электроэнергии в регионе. В Хмельницкой области поразили аэропорт.

Кроме того, ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах ВСУ.

Продвижение войск РФ

Российские войска продолжают продвижение в зоне СВО: освобождены новые населенные пункты и расширена зона безопасности. По данным Минобороны, под контроль российских войск перешли Кучеровка и Куриловка в Харьковской области, а также Северск. Также сообщалось об освобождении Новоданиловки в Запорожской области и Остаповского в Днепропетровской области.

Значительные успехи достигнуты и в районе Константиновки, где, по данным Минобороны, 45% зданий находятся под контролем российских военных, а подразделения группировки войск «Юг» ведут бои за продвижение вглубь населенного пункта.

Президент Владимир Путин отметил уверенное продвижение российских войск и подчеркнул, что освобождение Северска приближает новые успешные наступления армии. Он также заявил, что командование группировками войск должно продолжать выполнение поставленных задач в соответствии с планами СВО.

Ход переговоров

Переговоры о прекращении российско-украинского конфликта продолжаются, демонстрируя определенный прогресс, но стороны все еще сталкиваются со значительными разногласиями. Их пытаются решить на встречах, то с украинской, то с российской стороной. После проведения первого раунда переговоров США переделывают первую версию своего мирного плана.

Украинские СМИ заявляют, что обладают информацией о деталях этого документа. Согласно их сведениям, в нем предположительно зафиксированы сроки вступления Украины в ЕС — до 1 января 2027 года, а также гарантии безопасности и отказ от членства в НАТО.

Этот план является переработкой исходных 28 пунктов, предложенных Трампом, и включает несколько компонентов: соглашение между Украиной, Россией, США и Европой (20 пунктов), рамочные гарантии безопасности для Киева (три пункта), обязательства США касательно НАТО (четыре пункта) и соглашение между Россией и США (12 пунктов). В документе отражены следующие положения:

В рамках 20-го пункта соглашения отмечается, что стороны признают контроль России над Крымом, а также территориями ЛНР и ДНР;

Статус этих территорий в будущем сможет изменяться только дипломатическим путем, а не силовым методом;

Также уточнены параметры «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» в ДНР — 30%. Удалены формулировки о том, что эта зона будет «международно признана как территория, принадлежащая России»;

Вооруженные силы Украины и России разместятся за административной границей и не будут входить в «буферную зону»;

Что касается Запорожской и Херсонской областей, предлагается заморозить существующие линии фронта и фактически признать их текущие границы;

Россия выйдет с других контролируемых ею территорий за пределами указанных регионов;

Предлагается запустить управление Запорожской АЭС новым владельцем из США, при этом 50% электроэнергии планируется передавать Украине, а судьба оставшихся 50% остается неопределенной;

Нет требования к Украине или НАТО зафиксировать невступление страны в альянс. В отдельном документе США заверяют, что НАТО не будет расширяться и Украину не пригласят;

США будут выступать против размещения на Украине сил НАТО. Киеву разрешат сохранить в мирное время до 800 тысяч солдат ВСУ;

В план включены гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, которые должны предоставить США, НАТО и Европа;

Наконец, предлагается провести выборы на Украине «как можно скорее» после подписания соглашения, в отличие от предыдущего варианта, где предусматривались 100 дней.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт близится к завершению. Стороны активно обсуждают предложенный американским лидером Дональдом Трампом мирный план. Наиболее сложными вопросами в нем являются ситуация в ДНР и вокруг Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже отметил, что вопрос территорий остается наиболее острым. Он категорически исключил возможность территориальных уступок в рамках мирного соглашения, подчеркнув, что Украина не пойдет на компромиссы в вопросе суверенитета.

Однако позднее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Украина может согласиться отказаться от части своих территорий при условии взаимных уступок со стороны России.

В ближайшее время будут проводиться новые раунды переговоров. На прошлых, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, были устранены недоразумения между Москвой и Вашингтоном, возникшие после саммита на Аляске. Москва донесла, что для нее важно не только прекращение огня, но и достижение долгосрочного мира с гарантиями безопасности для всех сторон.

После встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа Россия передала США дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности, сообщил Лавров. Он отметил, что Москва готова учитывать все предложения по урегулированию на Украине, которые сформулированы в коллективно.

Следующие переговоры состоятся между Украиной и США. Сейчас Киев разрабатывает свои поправки к документу, и, по словам Зеленского, их планируют передать «в ближайшее время после нашей совместной работы с командой президента Трампа и партнерами в Европе». Вероятно, как раз на новой встрече между странами. Она состоится 13 декабря.

В этих переговорах, которые пройдут в Париже, будут высокопоставленные американские чиновники с представителями Украины, Франции, Германии и Великобритании. Источник Axios сообщает, что целью встречи является попытка достичь соглашения и согласовать позиции по предложениям, представляемым США.

Штаты, в свою очередь, думают над тем, что стороны обозначили приоритетными вопросами. Для России и Украины одним из важных аспектов являются гарантии безопасности. Их частью является создание буфферной зоны, против которой ранее выступал Зеленский. Но, как сообщает издание Le Monde, Киев уже согласен на ее создание, но при условии вывода как украинских, так и российских войск с обеих сторон от текущей линии фронта.

США же подумывают создать демилитаризованную зону в рамках урегулирования на Украине. В качестве одного из вариантов рассматривают корейскую модель. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Американские переговорщики пробуют разные форматы, чтобы эти уступки были более приемлемы для Зеленского. Одна из идей заключается в том, что зона вывода (украинских сил) будет демилитаризована… Один из способов это провернуть — это корейская модель. По сей день Южная Корея претендует на юридическое право на весь полуостров, КНДР утверждает так же», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, соглашение по урегулированию на Украине может подразумевать наличие у Киева дополнительных сил. Об этом также пишет WP. Издание подчеркивает, что участники переговоров по этому вопросу по-прежнему сталкиваются с трудностями в согласовании ограничений численности украинской армии. В частности, по информации газеты, Киев не готов принимать какие-либо ограничения на уровне конституции.

«Независимо от номинальной численности (украинской) армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие, как национальная гвардия или другие силы поддержки», — пишет издание.

Ранее, также по данным газеты, цитирующей текст документа, европейские чиновники предложили свои альтернативные условия, выступив против ограничений военных возможностей Украины и территориальных уступок. В частности, Европа предлагает установить верхний предел численности ВСУ в 800 тысяч, тогда как США предлагают — 600 тысяч.

Помимо этих пунктов в рамках переговоров рассматриваются, как пишет WP со ссылкой на американских и украинских официальных лиц, следующие предложения:

Вступление в ЕС: достигнута принципиальная договоренность, что Украина сможет вступить в ЕС в 2027 году. Западные партнеры считают это важным стимулом для проведения глубоких реформ, борьбы с коррупцией и привлечения инвестиций. В то же время некоторые страны ЕС опасаются, что такое быстрое присоединение может вызвать недовольство или сложности.

Гарантии безопасности: США могут предоставить Украине гарантии, схожие с положениями статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Киев настаивает на том, чтобы такие гарантии были ратифицированы Конгрессом США, что повысит их юридическую силу. Европейские государства работают над подготовкой своих документов.

Вопросы суверенитета и вооруженных сил: обсуждается исключение возможности российского вета на решения Киева. В рамках сделки рассматривается ограничение численности украинской армии до примерно 800 тысяч военных, однако Украина категорически отказывается закреплять такие ограничения в Конституции.

Новые границы и зоны безопасности: план предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и более глубокой зоны с запретом на тяжелое вооружение. Самый сложный вопрос — определение границ и обмен территориями, по которому в Киеве и Вашингтоне продолжаются споры.

Запорожская АЭС: одним из наиболее неожиданных пунктов является возможная передача крупнейшей атомной станции Европы под управление США. По данным WP, эта инициатива поддерживается частью украинских чиновников.

Экономика и репарации: администрация США предлагает план восстановления Украины, одним из центральных элементов которого является выделение Киеву 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов в качестве «авансированных репараций». Со временем сумма может быть увеличена. Однако Россия категорически не согласна на экпроприацию своих замороженных активов, о чем на этой неделе заявил Лавров.

Выборы на Украине

Еще одним важным пунктом мирного соглашения для Москвы является проведение выборов на Украине. Москва настаивает на подписании соглашений с легитимным главой государства, в то время как полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года.

Как сообщает Politico, президент США Дональд Трамп также выразил недовольство затягиванием выборов на Украине. В ответ на это Зеленский заявил о готовности к их проведению в течение 60-90 дней при условии обеспечения безопасности со стороны США и европейских партнеров.

«Не буду допускать спекуляций против Украины, и если партнеры, в том числе ключевой в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах на Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, мы должны дать законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — сказал Зеленский во время обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Украинский лидер также выразил готовность к энергетическому перемирию с Россией при условии взаимного согласия. Напомним, что в марте был введен мораторий на удары по объектам энергетики, который действовал 30 дней и стал результатом переговоров Москвы и Вашингтона, однако не был продлен.