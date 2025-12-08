Трамп рассказал, что происходит с мирным процессом. И высказался лично о Зеленском

Трамп сохраняет оптимизм — несмотря ни на что Источник: Justin Sullivan / Getty Images

8 декабря президент США Дональд Трамп провел встречу с журналистами. Один из них спросил, есть ли у Трампа новая информация о процессе мирного урегулирования между Россией и Украиной. Тогда президент США рассказал целый ряд нюансов — и осудил лично президента Украины Владимира Зеленского.

Во-первых, по информации Трампа, что переговоры продолжаются. Американцы говорят с обеими сторонами.

«Мы разговариваем с президентом [России Владимиром] Путиным. Разговариваем с украинскими лидерами, включая Зеленского», — передает ТАСС слова Трампа.

Во-вторых, Трамп считает, что предложенный им мирный план устраивает российскую сторону.

«Говоря о России, я полагаю, что оно [предложение] их устраивает», — сказал Трамп.

В-третьих, он выразил свое разочарование Владимиром Зеленским. Дело в том, что тот до сих пор не прочитал проект мирного соглашения. При этом Трамп уверен, что окружению Зеленского план понравился. А тот факт, что Зеленский до сих пор не изучил детали, «кому-то придется объяснить».

«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение. Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел», — поделился Трамп.

Недавно Владимир Путин дал свое интервью о США и Украине. В нем президент подчеркнул, что Россия хочет закончить конфликт. Также Путин рассказал, как изменился мирный план Трампа и чего ждать на СВО.