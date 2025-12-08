НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 761мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Ребенок выпал из окна
«Умные решения»
Хлопок в Брагине
Что подарить и как отметить Новый год
Когда похолодает
Раскупили билеты на юг
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Политика Переговоры России и США Трамп рассказал, что происходит с мирным процессом. И высказался лично о Зеленском

Трамп рассказал, что происходит с мирным процессом. И высказался лично о Зеленском

Президент США разочарован его поведением

49
Трамп сохраняет оптимизм&nbsp;— несмотря ни на что | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesТрамп сохраняет оптимизм&nbsp;— несмотря ни на что | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Трамп сохраняет оптимизм — несмотря ни на что

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

8 декабря президент США Дональд Трамп провел встречу с журналистами. Один из них спросил, есть ли у Трампа новая информация о процессе мирного урегулирования между Россией и Украиной. Тогда президент США рассказал целый ряд нюансов — и осудил лично президента Украины Владимира Зеленского.

Во-первых, по информации Трампа, что переговоры продолжаются. Американцы говорят с обеими сторонами.

«Мы разговариваем с президентом [России Владимиром] Путиным. Разговариваем с украинскими лидерами, включая Зеленского», — передает ТАСС слова Трампа.

Во-вторых, Трамп считает, что предложенный им мирный план устраивает российскую сторону.

«Говоря о России, я полагаю, что оно [предложение] их устраивает», — сказал Трамп.

В-третьих, он выразил свое разочарование Владимиром Зеленским. Дело в том, что тот до сих пор не прочитал проект мирного соглашения. При этом Трамп уверен, что окружению Зеленского план понравился. А тот факт, что Зеленский до сих пор не изучил детали, «кому-то придется объяснить».

«Должен сказать, что я несколько разочарован тем, что Зеленский до сих не прочитал предложение. Не уверен, что Зеленский одобряет его. Его людям он понравился, а он его не прочел», — поделился Трамп.

Недавно Владимир Путин дал свое интервью о США и Украине. В нем президент подчеркнул, что Россия хочет закончить конфликт. Также Путин рассказал, как изменился мирный план Трампа и чего ждать на СВО.

Напомним, президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом 2 декабря. Встреча продлилась почти пять часов. После нее стало известно, что компромиссы по Украине пока найдены не были. Основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине являются оставшиеся под контролем Киева 20% территории ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский назвал три самых сложных вопроса: территории, использование российских активов и гарантии безопасности.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Зеленский Переговоры СВО Журналист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление