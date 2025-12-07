Соглашение по Украине выходит на финишную прямую: США назвали два ключевых вопроса по урегулированию конфликта

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт между Москвой и Киевом движется к завершению. Странам осталось обсудить две главные темы.
«Последние 10 метров до цели самые тяжелые… Я в самом деле полагаю, что нам осталось решить несколько вопросов, а именно Донецкая область… и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал он, выступая на форуме в Калифорнии.
Спецпредставитель главы Белого дома также заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность участия своих военнослужащих в конфликте между РФ и Украиной. США планируют усиливать давление на Россию, но будут использовать при этом экономические инструменты, включая меры против так называемого теневого флота.
Теневой флот — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.
Ранее США обсудили свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине с Москвой и Киевом. Обе стороны нашли точки соприкосновения, но компромисса по ключевым вопросам достичь не удалось. Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что основным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта остаются находящиеся под контролем Киева 20% территории ДНР.