Соглашение по Украине выходит на финишную прямую: США назвали два ключевых вопроса по урегулированию конфликта

В США считают, вопрос принадлежности ДНР и ЗАЭС ключевым в урегулировании украинского конфликта Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что конфликт между Москвой и Киевом движется к завершению. Странам осталось обсудить две главные темы.

«Последние 10 метров до цели самые тяжелые… Я в самом деле полагаю, что нам осталось решить несколько вопросов, а именно Донецкая область… и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится», — сказал он, выступая на форуме в Калифорнии.

Спецпредставитель главы Белого дома также заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность участия своих военнослужащих в конфликте между РФ и Украиной. США планируют усиливать давление на Россию, но будут использовать при этом экономические инструменты, включая меры против так называемого теневого флота.

Теневой флот — термин для описания кораблей, используемых при перевозке из России нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций.