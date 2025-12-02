Финишная прямая? В Москве пройдут переговоры по мирному плану Трампа — всё, что известно о встрече

Сегодня в Москву прилетит спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они должны обсудить детали мирного плана Трампа и вопросы по урегулированию украинского конфликта. Рассказываем, какие подробности о предстоящей встрече уже известны.

Во сколько и где пройдет встреча

Визит Уиткоффа в Москву американский лидер анонсировал еще 25 ноября в своей соцсети. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры с американским представителем состоятся сегодня во второй половине дня.

Кроме Уиткоффа на встрече в Москве может присутствовать зять Трампа Джаред Кушнер. Эту информацию подтвердила газета The Telegraph.

Что будут обсуждать

С начала года это уже шестой визит Уиткоффа в Россию. Последний раз он встречался с президентом РФ 6 августа. Сегодня спецпосланник американского лидера намерен представить и обсудить обновленную версию американского мирного плана Трампа, передает Axios.

Также на переговорах РФ и США планируют обсудить судьбу замороженных российских активов, территориальные вопросы и членство Украины в НАТО, передает ABC News.

Как изменился мирный план

Изначально документ состоял из 28 пунктов, но впоследствии его сократили до 19 пунктов, с учетом последних переговоров американской и украинской делегаций в Женеве и Майами. По информации The New York Times, из мирного плана исключили пункты, предусматривающие переход всего Донбасса под контроль РФ, размежевание в Херсонской и Запорожской областях вдоль текущей линии соприкосновения и другие.

Кроме того, в документе больше нет положения об амнистии за действия, совершенные во время конфликта, а также нет информации об ограничениях будущей численности украинской армии. Еще из плана пропал пункт об использовании замороженных российских активов.

По информации The Wall Street Journal, детали предложенного США мирного плана по Украине у многих оставили впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономического сотрудничества с Россией, чем в защите трансатлантического альянса.

Чем закончились переговоры с Украиной

Обновленный мирный план уже обсудили с Украиной. Встречи представителей Вашингтона и Киева начались 30 ноября. Американскую сторону представляли Уиткофф, Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио, а украинскую делегацию возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Во время переговоров стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО.

«Киев не будут заставлять отказываться от стремления стать членом НАТО официально, в юридическом смысле. Однако, если США захотят договориться о чем-то с Россией в двустороннем порядке или если Россия захочет получить от НАТО какие-то многосторонние гарантии, Украина не будет вовлечена в этот процесс», — пояснил источник телеканала CNN.

Кроме того, делегации рассматривали возможный график проведения выборов на Украине, гипотетические варианты территориальных уступок в рамках переговоров с Россией, а также будущие гарантии безопасности для Киева. По информации телеканала ABC, во время переговоров не наблюдалось прогресса по территориальному вопросу.

«Украина не готова уступать территории», — говорится в материале телеканала.

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил прошедшие переговоры с американской делегацией и назвал их «очень конструктивными», но заявил, что нужно проработать «непростые вещи».

Что будет дальше

Американский лидер активно наблюдает за взаимодействием его спецпосланников с Россией и Украиной. Он считает, что если детали доработанного мирного плана устроят обе стороны и документ окончательно согласуют, то велика вероятность в проведении его личной встречи с Путиным, а также с Зеленским.

По словам главы Белого дома, осталось лишь уладить несколько спорных вопросов вокруг украинского кризиса. Трамп отметил, что Москва и Киев «уже очень близки к сделке», однако коррупционный скандал остается серьезной проблемой для Украины, которая мешает скорейшему завершению конфликта.