Россия и Украина согласились на мирный план Трампа, Вашингтон готовит финальные переговоры: главное об СВО за неделю

Трамп отправит своих спецпосланников на переговоры в Россию и Украину

Последствия атаки устраняли в Новороссийске. Там БПЛА врезались в пять многоэтажек и два частных дома, пострадали четыре человека.

На этой неделе из-за мощных атак беспилотников пострадали несколько российских регионов. Одни из самых массированных ударов нанесли в ночь с 24 на 25 ноября. Тогда силы ПВО перехватили и уничтожили 249 украинских дронов, большинство из которых летели на Краснодарский край.

В зоне СВО страны постоянно обмениваются ударами, воюют на поле боя, пока на высшем уровне обсуждают варианты завершения конфликта и ведут переговоры. Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО. Сегодня расскажем о том, что произошло за последние семь дней.

Россия и Украина частично согласились с мирным планом президента США Дональда Трампа. В Белом доме отправляют спецпосланников в Москву и Киев, чтобы решить несколько вопросов, вызывающих разногласия. Вашингтон и его союзники готовы предоставить помощь Украине только после урегулирования конфликта, а американский лидер считает, что страны уже «очень близки к сделке».

Пятнадцать жителей города полностью потеряли всё имущество. Редакция 161.RU рассказала подробности об одной из сильных атак в своем репортаже .

«В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7», — сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Тяжелее всего эту ночь пережили жители Таганрога. Там произошла самая масштабная атака на гражданскую инфраструктуру за весь период. Ранения получили двенадцать человек, трое из них скончались от травм , несовместимых с жизнью. Одного раненого увезли в Ростов. Четыре человека, получив медицинскую помощь, от госпитализации отказались.

Еще два жителя Краснодарского края получили ранения : один в Туапсе (охранник, после оказания первой помощи отказался от госпитализации) и один в селе Кабардинка на территории Геленджика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В ночь атаки некоторых семей не было дома. Жительница показала уцелевшую кружку и фото дочери, больше ничего не сохранилось

27 ноября был объявлен днем траура в городе. Мэр города призвала учреждения культуры и местные теле- и радиокомпании отменить все развлекательные мероприятия.

Во время этого налета в Краснодарском крае с детьми находилась главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале журналистка рассказала, что им пришлось пережить за эту ночь.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — написала она.

В ответ на массированные атаки по российским регионам ВС РФ ударили по Киеву. В украинской столице были экстренные отключения электричества, сообщает «РБК-Украина».

Кроме того, электроэнергии не было в области, в частности на Полтавщине и Сумщине. Обесточена оказалась и Одесса, там в результате атак ВС РФ возник пожар на ТЭЦ, передает украинское издание «Страна».

Российские военные ударили не только по объектам энергетической инфраструктуры, но атаковали транспортные и портовые объекты, используемые в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ.

Когда прекратятся боевые действия

Из-за постоянных атак страдают мирные жители и вопрос о том, когда же прекратятся боевые действия, возникает всё чаще. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе сообщил, что столкновения завершатся, когда ВСУ уйдут с занимаемых позиций. Другого варианта он не назвал, но уточнил, что в противном случае конфликт придется закончить военным путем.

В прошлом месяце Украина потеряла на фронте 47,5 тысячи человек. Президент подчеркнул, что для войск РФ сохраняется позитивная динамика по всем направлениям. В частности, Красноармейск и Димитров полностью окружены. Волчанск также почти освобожден.

«70% территории Красноармейска находится в руках российских Вооруженных сил», — добавил Путин.

Сложная ситуация и в Купянске, там украинские военные находятся в окружении. Путин считает, что если такая ситуация повторится и на других участках фронта, то Украине придется отступить. Кроме того, фронт может рухнуть и на запорожском направлении.

Также на этой неделе российским военным удалось продвинуться на нескольких направлениях и установить контроль над рядом населенных пунктов. В их числе: Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, Петровское и Иванополье в ДНР, а также Васюковка. В Запорожской области взяли под контроль Затишье, а в Красноармейске — Горняк и Шахтерский, передает Минобороны РФ.

Москва и Киев частично согласились с мирным планом Трампа

Приблизить окончание конфликта может мирный план, который составил президент США Дональд Трамп. В ноябре 2025 года обнародована информация об этом документе, который изначально состоял из 28 пунктов. Впервые мирный план Вашингтон представил Киеву на переговорах в Женеве.

Однако после встреч американской и украинской делегаций содержание мирного плана сократили до 19 пунктов. В нем больше нет положения об амнистии за действия, совершенные во время конфликта, а также нет информации об ограничениях будущей численности украинской армии. Кроме того, из плана пропало требование о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». Также исключили пункт об использовании замороженных российских активов.

На этой неделе министр армии США Дэниел Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби. Именно во время этих переговоров Дрисколл должен был представить России сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине, до этого Москва получала лишь наброски документа по неофициальным каналам.

«Тихие» встречи также прошли и с украинской делегацией. На них удалось достичь общего понимания по ключевым условиям мирного плана. Киев согласился на мирный договор. Вскоре украинский лидер Владимир Зеленский должен встретиться с главой Белого дома, чтобы завершить финальные этапы и договориться с Трампом.

Россия тоже согласна, что перечень пунктов США по Украине может стать основой будущих договоренностей. Об этом накануне заявил Путин на пресс-конференции в Бишкеке. По его словам, каждое слово в документе нужно обсуждать серьезно, а текст проекта адаптировать «на дипломатический язык».

«В целом мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей, но было бы с моей стороны невежливо сейчас говорить о каких-то окончательных вариантах, поскольку их нет. Некоторые вещи, они носят принципиальный характер, и в целом мы видим, что американская сторона в чём-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски», — отметил президент РФ.

Россия ждет делегацию США на следующей неделе и готова обсуждать признание суверенитета над Крымом и Донбассом. Переговорщиками со стороны России станут Мединский и представители МИД.

Будущее переговоров

После того, как страны частично согласились с мирным планом Трампа, в Белом доме готовят встречи представителей США с российской и украинской сторонами. По информации американского лидера, его мирный план был доработан с учетом дополнительной информации от обеих сторон и есть лишь несколько вопросов, вызывающих разногласия.

Поэтому спецпосланник Стив Уиткофф вскоре отправится в Москву для переговоров с Путиным, а другой посланник будет контактировать с украинской стороной. Если детали мирного плана окончательно согласуют, то после этого должен состояться личный саммит Трампа с Путиным, а также с Зеленским.

Глава Белого дома заверил, что осталось уладить лишь несколько спорных вопросов для урегулирования украинского конфликта. Он считает, что Москва и Киев уже «очень близки к сделке».

Однако договор с Украиной пока юридически невозможен. Об этом напомнил Путин и подчеркнул, что главное, чтобы все решения были признаны международно. Президент РФ утверждает, что Украина допустила стратегическую ошибку, когда не провела президентские выборы. Сейчас лишь Верховная рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а не президент. Теперь подписывать с ними какие-либо документы бессмысленно.

Кроме того, сегодня в Москву прилетает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он тоже намерен встретиться с российским президентом, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса и поставки энергоресурсов, передает Magyar Nemzet.

Помощь Украине

Западные страны оказывают значительную помощь Украине в преодолении трудностей. Однако в последнее время союзники Киева согласны предоставить поддержку лишь при достижении мирного урегулирования с Россией.

Например, США изучают возможность передачи Украине ракет Tomahawk в качестве «гарантии безопасности», пишет The Washington Post. По данным ее источников, нынешняя администрация понимает, что «гарантии безопасности пока недостаточно убедительны» в предложенном мирном плане. Глава Белого дома Дональд Трамп может «повысить максимально допустимую численность армии Украины или вовсе убрать этот пункт».

«А чтобы повысить меры сдерживания после войны, чиновники рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk», — утверждают собеседники издания.

Отмечается, что эти поставки рассматриваются как альтернатива размещению на Украине европейских военных, против чего выступает Москва. В Вашингтоне считают, что Киев якобы не будет применять эти ракеты против России «превентивно», потому как в этом случае он потеряет поддержку западных союзников.

Кроме того, Украине помогут построить высокотехнологичную «стену безопасности» на линии соприкосновения на востоке страны в случае мирного урегулирования конфликта. При возведении объекта используют продвинутые технологии, остальных подробностей не приводят, передает The Washington Post.

Еще на этой неделе американский лидер прекратил финансирование конфликта на Украине за счет денег американских налогоплательщиков, но Вашингтон продолжает продавать оружие НАТО для поставок Киеву, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News.

«Мы не можем делать это (поставлять оружие. — Прим. ред.) бесконечно, и президент хочет окончания этой войны. Он — президент мирного времени, это то, к чему он стремится, и сегодня он сохраняет оптимизм и надежду [на заключение мирного соглашения]», — сказала она.

После завершения конфликта на Украине так называемая коалиция желающих намерена разместить свои силы на второй линии, вдали от фронта. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции RTL.

«Мы никогда не планировали размещение в зоне фронта, поскольку это не наша задача», — сказал Макрон.

Он считает, что одним из вариантов может стать размещение «на запасных площадках в Киеве и Одессе».

«Есть элемент конфиденциальности, всё устроено более сложно, силы для подстраховки находятся на этапе создания», — отметил французский лидер.

Макрон заявил, что «британские, французские и турецкие солдаты после подписания мира, то есть не в контексте войны, будут находиться на месте, чтобы обеспечить обучение и безопасность».

Информацию об этом подтвердили в Минобороны Турции. Там сообщили о потенциальной возможности отправки турецких военных на Украину, но для этого назвали ряд ключевых условий, передает TRT World. Среди них: