США тайно общались с Москвой и составили план окончания конфликта — Киеву дали неделю на его подписание. Главное об СВО

С России намерены постепенно снять санкции и вернуть страну в G8

Несколько объектов потерпели ущерб в Белгородской области , в том числе торговый центр. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, у ТЦ загорелась крыша, двух человек доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На этой неделе произошло несколько мощных атак по России. Беспилотники ударили по Волгограду . Налеты повредили несколько многоэтажных домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах. Пострадали три человека.

В зоне СВО страны постоянно обмениваются ударами, воюют на поле боя, пока на высшем уровне обсуждают варианты завершения конфликта и ведут переговоры. Уследить за всеми событиями в новостном потоке сложно, поэтому каждую пятницу мы собираем дайджест главных событий про СВО. Сегодня расскажем о том, что произошло за последние семь дней.

Президент США Дональд Трамп представил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, в котором подробно расписаны 28 пунктов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что многие процессы по примирению стран ускорились и набрали обороты.

Воронеж на этой неделе обстреляли не просто дронами, а американскими ракетами ATACMS. В Минобороны РФ сообщили, что четыре выпущенных снаряда удалось сбить. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, а также один частный дом. Погибших и пострадавших людей нет.

Что происходит на Украине

Проблемы с электричеством на Украине продолжают усиливаться. На прошлой неделе экс-министр энергетики страны Иван Плачков предупредил, что им угрожает полный блэкаут. На этой неделе с ним столкнулись жители Львова после ударов ВС РФ.

«Во Львове впервые за последние месяцы блэкаут из-за отключений света», — говорится в сообщении местного издания «Страна.ua».

Еще одной целью ударов стала Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области. В итоге аварийные отключения света были введены в нескольких областях Украины.

После серии мощных взрывов на объектах критической инфраструктуры накануне отключения электроэнергии произошли в Днепропетровской области. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Ночью были удары по энергообъектам в нескольких регионах Украины, обесточены потребители, в том числе в Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

Электричества во многих городах нет до сих пор. Кроме того, из-за серьезных повреждений энергообъектов по всей стране продолжают действовать графики подачи света.

«Графики ограничения потребления электричества сегодня действуют во всех регионах Украины, объемом от 2,5 до 4 очередей, а также распространяются на промышленных потребителей», — добавили в компании.

Помощь Украине

Справиться со сложностями Украине помогают западные партнеры. На этой неделе госдепартамент США одобрил потенциальное предоставление Украине материально-технического обеспечения зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на 105 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Уточняется, что ранее Киев запросил у Штатов техническое обслуживание упомянутых ЗРК, а также различные запчасти и оборудование для них, «включая модернизацию пусковых установок M901 до конфигурации M903». Кроме этого, украинская сторона рассчитывает получить другую поддержку.

«Общая стоимость оценивается в 105 миллионов долларов», — говорится в документе.

Согласно данным документа, «предполагаемая продажа будет полезна для внешней политики и безопасности США». Также американская сторона считает, что эта сделка поможет усилить защиту Украины.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему хочет направить Украине еще 100 млрд евро. За это ее раскритиковал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«В Брюсселе царит безумие. Несмотря на провал украинской военной мафии, [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен по-прежнему хочет направить Украине еще €100 млрд. Кто знает, что будет с этими деньгами европейцев? Мы едем в Брюссель, чтобы остановить это безумие. Деньги венгров не могут идти на Украину для финансирования военной мафии», — заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Мирный план Трампа

Однако не все настроены на продолжение конфликта. Президент США Дональд Трамп на довольно долгое время забросил свои попытки урегулировать конфликт на Украине. Но на этой неделе он вернулся к ним, составив свой план по завершению украинского кризиса. В документе прописано 28 пунктов, посвященных безопасности и политическому статусу страны, военным и территориальным договоренностям, экономическим, гуманитарным и энергетическим вопросам.

Американские чиновники работали над мирным планом тайно. Во время его разработки сенаторы Стив Уиткофф и Марко Рубио встречались с украинскими официальными лицами для обсуждения деталей новых договоренностей.

По информации Белого дома, встречи проходили в тесной конфиденциальности, а сами специалисты по разработке плана контактировали одновременно с Украиной и Россией, чтобы понять, на какие обязательства обе стороны готовы пойти.

В целом на план Трампа возлагаются большие надежды. Он понравился всем. Однако, если Киев откажется его подписывать, то США прекратит поставки оружия и обмен разведданными Украине. Об этом уже предупредили украинского лидера Владимира Зеленского, передает Reuters.

Блок безопасности

Одна из частей мирного плана посвящена разделу безопасности и политическому статусу. В этом блоке указано подтверждение суверенитета Украины. США обещают Киеву предоставить гарантии безопасности, но с определенными условиями. Также Украина должна закрепить в своей Конституции отказ от вступления в НАТО.

Кроме того, численность украинской армии должна быть ограничена, и страна обязана сохранить свой статус безъядерного государства. В НАТО, в свою очередь, должны подтвердить, что не будут принимать Украину в свой альянс.

Крым, Донецк и Луганск де-факто признаются российскими, Херсон и Запорожье обладают «замороженным» статусом вдоль линии соприкосновения. Часть территорий становятся демилитаризованной буферной зоной под контролем России. А стороны при этом обязуются не изменять границы силой.

Также Трамп настаивает на том, чтобы НАТО не размещали войска на Украине. Он предложил сделать это в Польше.

Еще американский лидер призывает создать рабочую группу по вопросам безопасности при участии НАТО, США и России. РФ предлагают юридически зафиксировать политику ненападения на Украину и Европу.

Кроме того, Украина должна провести выборы через 100 дней после подписания соглашения. Обеим сторонам необходимо амнистировать всех участников боевых действий, обменять «всех на всех», вернуть гражданских и детей.

Экономический блок

Экономический блок и восстановление Украины занимает четвертую часть плана. В нем сказано, что США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины:

100 млрд долларов замороженных российских активов пойдут на восстановление Украины, к этим деньгам Европа добавит еще 100 млрд, а США получат 50% прибыли;

другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;

создадут фонд развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Наблюдение за работой Запорожской АЭС предлагают предоставить МАГАТЭ. Электричество в пропорции 50 на 50 хотят разделить между Украиной и Россией. Плюс к этому США должны помочь восстановить украинскую газовую инфраструктуру.

Роль РФ в плане Трампа

Отдельный блок уделен роли России в мировой системе, он включает постепенное снятие санкций, возвращение страны в G8 и экономическое сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

За соблюдением соглашения будет следить «совет мира», который возглавит Трамп. После подписания договора стороны обязуются прекратить боевые действия, а за нарушения будут предусмотрены санкции.

Будущее переговоров

Возможно, мирный план Трампа подстегнет к проведению нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Пока Москва не получала от Киева официального сообщения о прекращении переговорного процесса. Об этом «Известиям» рассказал представитель МИД РФ Родион Мирошник. При этом Украина получила все документы и предложения, в том числе и проект меморандума.

«Украина получила все документы, которые были предоставлены с нашей стороны. То есть проект меморандума, соответствующие предложения, которые могли стать и должны были стать основой для дальнейшей дискуссии. Но она не предоставила никакой [реакции] со своей стороны», — подчеркнул дипломат.

Текущие действия Украины свидетельствуют именно о том, что Киев не намерен возобновлять этот процесс в ближайшее время, уверен Мирошник.

«Во-первых, это понимание основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров. А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий по дипломатическим каналам они не предпринимали», — сказал дипломат.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пауза в переговорах возникла именно из-за нежелания Киева продолжать этот диалог. Он напомнил, что Москва открыта к переговорам и призвал Украину немедленно принять решение по мирному урегулированию, иначе будет поздно.

Тем временем в Анкаре состоялась встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции по итогам переговоров заявил о важности работы с Россией и США по конфликту на Украине.

«Прежде всего, мы готовы обсудить с Россией предложения, которые ускорят перемирие и откроют путь к справедливому и прочному миру. Мы придаем большое значение участию в этом процессе нашего союзника, США», — заявил турецкий лидер по итогам переговоров.

По итогам этой встречи Зеленский отметил, что Украина верит в силу турецкой дипломатии и «в ее способность быть понятой Москвой». Он подчеркнул, что сейчас многие процессы по урегулированию конфликта ускорились и набрали обороты.