Английский король Карл III выгнал брата из семьи и лишил всего: Эндрю стал фигурантом дела о торговле людьми

Также Эндрю подозревают в связах с Китаем Источник: Toby Melville / Reuters

Король Великобритании Карл III решил лишить своего младшего брата принца Эндрю титула и выселить его из королевской резиденции. Как пишет Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца, решение принято из-за связи Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Из заявления следует, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды своего особняка Royal Lodge в поместье Виндзор и переехать в другое частное жилье.

«Его Величество сегодня инициировал официальный процесс по отмене званий, титулов и почестей принца Эндрю. Принц Эндрю теперь будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзорский. На сегодняшний день условия аренды им резиденции „Ройял Лодж“ обеспечили ему правовую защиту для продолжения проживания в ней. В настоящее время ему направлено официальное уведомление о расторжении договора аренды, и он переедет в другое частное жилье», — цитирует заявление дворца РИА Новости.

Источник Reuters отметил, что решение было принято Карлом III, но монарх пользовался поддержкой всей семьи, включая наследника престола принца Уильяма.

«Эти порицания считаются необходимыми, несмотря на то, что он продолжает отрицать выдвинутые против него обвинения. Их Величества желают ясно заявить, что их мысли и глубочайшее сочувствие были и будут с жертвами и теми, кто пережил любые формы насилия», — добавили во дворце.

17 октября Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с Джеффри Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он — сын королевы Елизаветы II.

В чём обвиняют принца Эндрю?

В 2019 году принц был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала по делу Эпштейна. Против него с обвинениями выступила американка Вирджиния Джуфре. Она заявила, что Эндрю был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении нескольких лет принц отрицал обвинения. После того, как Джуфре подала против него иск в США, он выплатил ей компенсацию, размер которой мог достигать £12 млн (около 1,3 млрд рублей).

Секс-скандал с участием американского финансиста Джеффри Эпштейна начался еще в 2005 году. Финансист был осужден за секс с 14-летней девочкой и торговлю несовершеннолетними людьми. Финансиста арестовали в 2006 году на 13 месяцев. Уже к тому моменту правоохранители установили, что от его рук пострадали 36 несовершеннолетних девочек. В октябре 2017 года в СМИ возобновили изучение дела Эпштейна. Это привело к новому расследованию и аресту его особняка на Манхэттене. Там правоохранители также обнаружили тысячи фотографий обнаженных несовершеннолетних девочек. Финансиста вновь арестовали в июле 2019 года, а в августе того же года Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме.

В 2022 году Елизавета II лишила принца почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Также он потерял право использовать официальный титул «Его Высочество», хотя и сохранял его за собой.