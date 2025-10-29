Выбрала профессию наугад и жалеет о распаде СССР: 10 любопытных фактов об Эльвире Набиуллиной

Эльвира Набиуллина с одной из своих брошек. Это уже, можно сказать, бренд Источник: ЦБ РФ

Главе Центробанка, уроженке Уфы Эльвире Набиуллиной сегодня, 29 октября, исполнилось 62 года. В честь ее дня рождения наши коллеги из UFA1.RU вспомнили любопытные факты и вехи из биографии «хозяйки рубля».

Вот вы знали, например, что высокопоставленная чиновница выбрала профессию наугад и даже не представляла, что такое экономика? А что она вышла замуж за одного из создателей ВШЭ? А что Жириновский не верил в нее и публично об этом говорил? Еще больше интересного читайте в этом материале.

№ 1. Брошки-сигналы

На пресс-конференции глава регулятора надевает брошки, которые намекают на положение дел в российской экономике. Набиуллина признавалась, что подбирает их под каждый случай, но смысл украшения держит в секрете, «иначе будет скучно». Экономические издания даже пишут новости про каждую ее брошку.

Вот, например, пять лет назад на брифинг о падающем рубле Эльвира Сахипзадовна нацепила на пиджак брошку в виде неваляшки. На заседании во время режима самоизоляции на ее лацкане появился домик. А в 2021 году, когда ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%, Набиуллина надела брошь в виде леопарда, который готовится к прыжку, — эксперты сочли это сигналом к ужесточению политики.

Источник: ЦБ РФ, Артем Кудрявцев / пресс-служба Банка России

№ 2. Набиуллина — одна из самых влиятельных женщин планеты

Кто бы сомневался. Ее включали в подобный рейтинг по версии журнала Forbes с 2014 по 2021 год. При этом с 2018-го глава ЦБ была единственной россиянкой в списке. В 2017-м она заняла, например, 71-ю строчку рейтинга, в 2019-м — 53-ю, а в 2021-м — 60-ю.

№ 3. Любит селедку под шубой и оливье

В интервью Сергею Шнурову Эльвира Сахипзадовна говорила, что на Новый год предпочитает эти два салата. Готовить любит сама, хотя признаётся, что «шуба» получается у нее не так хорошо, как ей хотелось бы.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

№ 4. Первая женщина — глава ЦБ в G8

Набиуллина стала первой женщиной, которую назначили главой ЦБ страны, входящей в Большую восьмерку. Должность она получила в 2013-м. Это стало сенсацией мирового уровня. При этом в списках предполагаемых руководителей не было ее имени: держали интригу.

«Ответственность за деньги большой страны — здесь нужны мужские мозги, — сказал тогда Жириновский. — Здесь нужно стратегическое мышление. Среди банкиров всего мира я никогда не видел женщину. Все банкиры всего человечества — только мужчины. Эльвира — очень хороший человек, может быть, но у нас есть претензии к ней, поскольку она была министром экономики».

Но Набиуллина на политика не обиделась.

«Если обижаться на разные высказывания такого рода, просто очень тяжело будет жить», — отвечала она в интервью Познеру.

№ 5. Вышла замуж, пока училась в институте

Во время учебы в аспирантуре МГУ, где училась на кафедре истории народного хозяйства и экономических учений, Эльвира Набиуллина вышла замуж за экономиста Ярослава Кузьминова, преподававшего на той же кафедре. Немногим позже он стал ректором ВШЭ, который и создавал вместе с коллегами из МГУ.

Мы иногда обсуждаем экономические вопросы в семье, но семья — она всё-таки не по профессиональному признаку формируется Эльвира Набиуллина глава ЦБ РФ

№ 6. Есть ребенок

В 1988 году родила сына Василия. В конце 2000-х он учился в ВШЭ на факультете социологии, степень магистра получил в Манчестерском университете. Известно, что он женат.

№ 7. Любит классическую музыку

Чиновница признавалась, что любит слушать Шостаковича и Баха, получает от музыки много эмоций и умеет играть на фортепиано.

№ 8. Жалеет о распаде СССР

«Это было время надежд. Потрясающее время надежд. <…> Я считаю трагедией развал Советского Союза… Да, считаю трагедией, трагедией многих людей, действительно. Я не знаю, можно ли было этого избежать, я не берусь судить об этом», — говорила глава регулятора в интервью Владимиру Познеру.

Эльвира Набиуллина в 2000 году Источник: maximonline.ru

№ 9. Поступила в МГУ наугад

За несколько лет до выпуска из школы Эльвира Набиуллина профессию не выбирала. Она говорила, что даже не знала, что такое экономика. Со специальностью будущая глава ЦБ определилась только в приемной комиссии, когда читала список факультетов, — ее привлекла неизвестность.

Школу же Набиуллина окончила на одни пятерки, но золотую медаль не получила. Тогда на выпуск прислали только одну, а отличников было больше.

№ 10. Любимый литературный герой — Андрей Болконский

Главу ЦБ в свое время зацепил один из центральных героев романа «Война и мир». Она признавалась, что по несколько раз перечитывает любимую художественную литературу.

А в школе, как передает «КП» слова одноклассницы, юная Эльвира Набиуллина зачитывалась стихами Ахматовой и Саши Черного, а их произведения были в СССР запрещены.