«Мы уже не знаем, что сделать, чтобы всё стало хорошо»: как район Самарской области переживает скандал с увольнением главы

14 октября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев громко и грубо уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Во время рабочей поездки глава региона нашел массу недочетов в работе муниципальных властей. Перед отставкой Вячеслав Федорищев Юрия Жидкова… обматерил. Этот момент попал на видео и тут же стал вирусным во всех социальных сетях и Telegram-каналах:

Губернатор прокомментировал свое решение и в более официальной форме.

«К сожалению, в работу над реконструкцией Дома культуры, школы и многих других объектов не были в достаточной мере вовлечены муниципальные власти. Поэтому я принял решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности — я его назначу буквально в ближайшие несколько недель», — заявил Вячеслав Федорищев.

Редакция 63.RU решила разобраться в причинах такого эмоционального порыва главы региона и отправилась в сельское поселение Кинельский, чтобы повторить путь губернатора, увидеть те самые недочеты и пообщаться с местными жителями.

Что мы знаем про Юрия Жидкова. Родился 21 июля 1965 года в селе Новый Сарбай Кинельского района. В 1988 году окончил Куйбышевский с/х институт по специальности «механизация сельского хозяйства», в 2010 году — Самарский институт управления по специальности «менеджмент организации». Работал в колхозе имени Калягина инженером по эксплуатации сельхозмашин, а через год назначен заведующим мастерскими. В декабре 1996 года назначен на должность главы Новосарбайской сельской администрации. С июля 2009 года по июнь 2015 года — директор МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства» Кинельского района. С 2010 по 2015 год — депутат районного собрания представителей. С 1 июля 2015 года — первый заместитель главы Кинельского района. С 29 октября 2020 года — глава. Женат, имеет двоих детей.

Объект № 1: разрушающееся здание

Как рассказали сельчане, сначала Вячеслав Федорищев отправился в дом № 12 по улице Южной. В здании располагаются парикмахерская, военкомат и несколько кабинетов, которые арендует ООО «Юником» — местная управляющая компания. Она обслуживает около сотни многоквартирных домов в поселках Кинельский, Комсомольский, Красносамарский и Новый Сарбай. Здание действительно удручает: фасад местами разрушен, видны глубокие трещины. Сотрудницы ООО «Юником» пожаловались на отсутствие отопления, грибок в помещениях.

— Холодно у нас. Не первый год уже так, каждый год нас морозят. Мы сами тепло включить не можем, потому что это не наше здание. Даже график работы поменяли, чтобы не мерзнуть тут целыми днями, сократили время работы. К главе района не обращались, мы все на местном уровне пытались решить — не прыгать же по головам. А что касается фасада, то я думаю, губернатор сам всё увидел и пошел к нам, — рассказала Марина Лапина, главный бухгалтер ООО «Уником».

— Здесь нужно срочно крышу ремонтировать, потому что она течет. И, естественно, с отоплением проблему решать. Батареи есть, есть трубы, есть котельная. Причину невключения отопления нам не объясняют, — посетовала Марина Лапина.

Крыша действительно течет: в некоторых помещениях обои отошли от стен, а потолок покрыт застарелой плесенью

— Трещины везде, вот пойдут дожди — нас просто зальет. Крыша старая, вся в дырах. Мы ее ремонтировали и своими силами, и с помощью администрации, но толку ноль. Ну работать невозможно — кругом грибок, — рассказала сотрудница ООО «Юником».

Раньше здание принадлежало муниципалитету, потом перешло на баланс администрации сельского поселения. Женщины несколько раз обращались с жалобами к главе поселка Кинельский.

— А он стоит, слушает и улыбается на всё это. Вчера я его опять встретила и сказала: «Вы зайдите к нам, посмотрите!» А он говорит: «Я у вас уже был, всё видел». Я говорю: «Вы сегодня посмотрите, там вообще всё вот это крыло течет, всё электричество под водой, ну так же нельзя!» В прошлый раз лампочка взорвалась, ладно, в голову мне не попало. Ноль реакции. Над крайним кабинетом мы крыли крышу, но она плоская, и всё это привело к тому, что угол частично обрушился. Просто вывалился, — сообщила главный бухгалтер ООО «Юником».

Но сотрудники местного ТСЖ говорят, что главная проблема в Кинельском — не их разрушающееся здание.

— У нас все мусорки завалены. Мы пишем и пишем, а нам отвечают, что техники для вывоза отходов не хватает. У нас заключены договоры, мы исправно платим, но такого бардака с мусором никогда не было, — отметила Марина Лапина.

Один из слесарей, которого все называли просто Василичем, рассказал о своих впечатлениях от уволенного главы Кинельского района.

— Я Жидкова знал, когда он еще был главой сельского поселения Новый Сарбай. Вообще-то он заслуженный человек, я успел с ним вместе поработать. За пять лет его руководства никаких нареканий к нему не было. В прошлом году он вон награду какую-то получал и нас награждал за трудовую деятельность. Конечно, не нам решать и не нам давать оценку, но ничего плохого про Жидкова сказать никто из нас не может, — поделился своим мнением слесарь Василич.

— Да и не может один человек ухватить всё! И не все вещи от Жидкова зависели. Я считаю, что Юрию Николаевичу просто не всё доносили, — добавила Марина Лапина.

После скандала с увольнением главы района работникам ТСЖ начали звонить и писать сельчане.

— Весь вечер сообщения сыпались: «Что вы наделали? Из-за вас сняли главу», «Из-за вашего здания Жидкова выгнали», — призналась главный бухгалтер ООО «Юником».

Рядом с домом № 12 на улице Южной расположена торговая точка. Здесь пенсионеры продают домашние «закрутки», пластиковые цветы и мед. Про увольнение главы района они говорить не расположены.

— Нас здесь не было вчера, дождь же был. Все новости только от соседей узнали, — рассказала одна из продавщиц.

Местный Дом культуры, который упоминал в своем гневном посте губернатор, расположен напротив разрушающегося здания. Вокруг большая и чистая территория с ухоженными растениями, детская площадка. Выглядит всё очень прилично и красиво.

Рядом — администрация сельского поселения Кинельский. Идем прямо к главе Олегу Кравченко, который оказался на месте.

— Мы Вячеслава Андреевича ждали, готовились. Не знали только его маршрут и повестку. Ждали главу региона в школу — там был капитальный ремонт проведен. В Доме культуры состояние хорошее, единственное — там крыша сильно течет. На верхнем этаже некоторые кабинеты затопило. Из-за этого были претензии к главе района: Дома культуры у нас не поселковые, а районные, — рассказал Олег Кравченко.

О причинах плачевного состояния дома № 12 на улице Южной глава сельского поселения тоже рассказал.

— На ремонт денег не хватает, потому что «Юником» не оплачивает нам аренду. Они задолжали уже больше 300 000 рублей. За 2023 и 2024 годы мы от них никаких денег не получали… Ремонт крыши как раз и стоит порядка трехсот тысяч, — объяснил Олег Кравченко.

Рассказал глава сельского поселения и о том самом камне, напротив которого губернатор уволил главу района.

— Это был закладочный камень. Он в другом месте стоял, потом там построили обелиск ко Дню Победы, а камень убрали к школе. Там хотели сделать Аллею Памяти. Потом начался капитальный ремонт, и кто-то повредил табличку на камне. Кто — трудно сказать, я не знаю. Я сам здесь работаю всего год, поэтому как-то я про этот камень и не знал, — сообщил Кравченко.

По словам главы сельского поселения, работалось с Юрием Жидковым неплохо. Сложности решали сообща.

— Да всё хорошо было, как положено. На просьбы он реагировал. Я и сам работаю в рамках своих возможностей и полномочий. Конечно, это сложно. Сейчас СВО идет. Это чувствуется — людей не хватает. Чаще всего в Кинельском жалуются на вывоз мусора. С этим большая проблема. Мы тоже как-то вывозим, просим, умоляем, уговариваем — тогда приезжают. Глава района с этим помогал, к перевозчику обращался. А перевозчик ссылался на то, что ему не платят деньги — задолжали. У нас сейчас сжигать ветки нельзя и в контейнерные площадки их класть тоже нельзя, но люди везут и ветки, и ботву. Так и забивают эти контейнеры. Естественно, и перевозчик тоже отказывается вывозить эти ветки. Сложностей много. Тут люди сами себя тоже неправильно ведут: бросили — и всё. Приходится за счет средств сельского поселения вывозить. Проблема еще в том, что уже коренного населения мало осталось. Нет пока такой общей ауры, духовности, согласованности, — рассуждал Олег Кравченко.

До Олега Николаевича на посту главы сельского поселения за короткое время поменялось пять глав.

— Работают 10 месяцев, 12 месяцев — и уходят. У меня тоже такое настроение, если честно. От каждого какие-то проблемы, вопросы нерешенные остаются, они накапливаются как снежный ком. Каждый что-то не доделал. Сложно мне, сложно. Деньги, которые мы на вывоз веток тратим, могли бы определить на что-то другое, а приходится вывозить этот мусор самостоятельно. Дороги хочется сделать, тротуары. Благоустройством заняться. Люди просят иногда срезать старый асфальт и положить новый. Хотя асфальт, в общем-то, нормальный. А у нас много дорог, где даже нет щебня, — с грустью отметил Олег Кравченко.

Глава сельского поселения сам вызвался проводить съемочную группу 63.RU к местной школе, на территории которой и находится «камень раздора». Параллельно Олег Николаевич рассказал нам, как в поселке появился обелиск воинам Великой Отечественной.

— Это была инициатива одного из моих предшественников — Ильдара Рафаиловича. Молодой парень был, активный, инициативный. Вот при нем тот камень и заложили. После него уже следующий глава занимался возведением обелиска. А камень этот был просто закладочный. Его хотели либо в музее оставить при школе, либо на аллее. Но это же всё-таки символика. Табличка на нем была сильно повреждена — наверное, это и выглядело как осквернение, — предположил глава сельского поселения.

Кравченко сообщил, что с заместителем главы района, которого после увольнения Юрия Жидкова назначили и. о., у него уже выстроен контакт: они год работают вместе и хорошо друг друга знают.

— Но вообще, вы знаете, район у нас очень хороший, — заключил глава Кинельского.

Он здесь родился и вырос.

Объект № 2: школа и тот самый камень

Школа в поселке Кинельский состоит из двух зданий. Старое построили в 1956 году, а новое — в 1986. К учебному году внутри зданий провели ремонт.

Школа Кинельского. На фото — новый корпус, построенный в 1986 году Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Окна поменяли, полы, плитку — всё поменяли. Ремонт раньше здесь никогда не делали, — рассказал Олег Кравченко.

Но снаружи здание отремонтировать не успели.

Этот корпус построен в 1956 году Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Губернатор приехал проверить, как ремонт школы прошел. А камень — он рядом, — объяснил глава Кинельского.

Табличка, состояние которой разозлило накануне главу региона, на камне уже отсутствовала.

— Я сегодня утром когда пришел, ее не было уже. Она была повреждена, это правда. Еще вчера, наверное, сняли, — задумчиво произнес Олег Кравченко.

Глава Кинельского рассказал, что губернатора планировали пригласить на торжественное открытие Аллеи Памяти, когда она была бы готова полностью. Рассказать подробнее о школе, о камне и о будущей Аллее Памяти Олег Кравченко позвал педагога дополнительного образования Ольгу Петрухину.

— Она вообще такая большая молодец, — коротко охарактеризовал учительницу глава поселка.

Ольга Петрухина сразу же начала рассказывать журналистам обо всём, что связано со школой и с Аллей Памяти, которая в скором времени должна появиться рядом со зданием.

— Мы взяли этот закладной камень на нашу территорию. А сам обелиск, для которого камень закладывали, стоит у нас на центральной площади, на улице Набережной. Его воздвигли в 2022 году. Какое-то время этот камень там еще пролежал рядом. А потом мы его забрали и начали сажать деревья. Занимались этим мои ученики, я вам могу сказать даже, кто какое дерево сажал, какую березку, какую рябинку. Всё руками моих учеников. Проект с созданием аллеи затянулся по объективным причинам — из-за ремонта, — быстро начала объяснять Ольга Петрухина.

Педагог рассказала, что Аллея Памяти — полностью волонтерский проект.

— Заказана уже табличка новая, буквально недавно закупили. Сейчас облагораживаем, весной уже открыли бы полностью, с дорожкой. Господи, такая нелепая ситуация… Мы еще только всё в порядок приводим. Хотели, чтобы Аллея Памяти вела через спортивную площадку к старому обелиску, — сказала Ольга Петрухина.

Старый, еще советский обелиск, который также хранят в Кинельском, педагог дополнительного образования самостоятельно приводила в порядок. Помогали ей муж, зять и дочь.

— Мы всё сами. Для меня это важно — я училась в этой школе, Олег Николаевич учился в этой школе. Да, она снаружи выглядит как после бомбежки, да. Но нам внутри привели в порядок всё, у нас ремонт. Но мне даже ремонт не нужен был. Я сюда заходила и радовалась: это моя малая родина, это мой дом. Здесь мама моя училась, здесь дети мои учились, — эмоционально произнесла Ольга Петрухина.

Всё, что случилось здесь 14 октября, педагог называет нелепым стечением обстоятельств.

— Мы себя виноватыми чувствуем сейчас. Мы в этом замешаны напрямую. Очень виноваты — территория-то наша, — призналась Ольга Петрухина.

Юрия Жидкова она называет первым помощником во всех делах.

— Я же еще общественную работу веду — председатель Совета женщин в муниципальном районе Кинельский. Я к Юрию Николаевичу могла войти в любое время для решения вопросов сельчанок. Понимаете? В каждом поселении. Не только в этом поселке, а вообще во всём районе, — сказала Ольга Петрухина.

Вероятнее всего, злополучную табличку на камне повредили ковшом экскаватора во время ремонта.

— Но такое обращение… Я своих детей, учеников учу, что уважение должно быть прежде всего. Да, бывают разные ситуации. Но я свято уверена: нельзя допускать ненормативную лексику, нельзя допускать эмоции во главе всего разговора. Обязательно нужно всё взвесить, проанализировать. Да, и наказать, если человек этого заслуживает. Но так… Для меня это непонятно и неприятно. Очень, очень жаль, ужасно просто, — со слезами на глазах сказала Ольга Петрухина.

Пока мы шли к старому — советскому — обелиску, Ольга Петрухина рассказала нам о благоустройстве и этого памятника.

— У нас тут растут лилейники рыжего цвета. Жители поселка нам подарили еще коричневые: я хочу чередовать цветы, чтобы получилось чередование, как на Георгиевской ленточке. А летом мы вот «дотянулись до звезды» — самую высокую точку обелиска привели в порядок и покрасили. Надписи все обновили, чтобы яркие были, чтобы с дороги было видно — «Никто не забыт, ничто не забыто», — описала проделанную работу Ольга Петрухина.

Съемочная группа 63.RU вернулась в школу, чтобы пообщаться с директором — Ириной Зиятдиновой. Она встретила нас в слезах и сказала, что не в состоянии давать интервью.

— Мы даже просто подумать не могли, что это так обернется. Мы давно проект аллеи обговаривали, но тут начался капитальный ремонт. Он шел всё лето. Мы хотели аллею воплотить и сделать так, как подобает… И не могу, не знаю я, как выйти из этого положения. То, во что нас превратили… Как будто мы совершили вандализм какой-то. У нас в мыслях этого не было. Много зависит не от наших желаний. Да, с камнем мы протянули, это не очень хорошо. Но это ужасное стечение обстоятельств. Просто не было у нас средств, чтобы устранить дефекты, закончить аллею. Получилось так, что пострадала голова, которая сделала очень много для нас всех, для района, для этой школы. Деньги на ремонт фасада у нас заложены. Вчера утром только с министром образования мы говорили на эту тему. Я Виктору Альбертовичу [Акопьяну] так и сказала: «У нас в школе внутри всё здорово, замечательно, мы только ждем фасад». И вдруг — хоп, вот это вот происходит. И министр образования тоже обеспокоен тем, что всё надо устранять. И строители, когда сдавали объект, говорили, что в ближайшее время нужно сделать фасад, потому что внутренняя часть просто начнет разрушаться, если внешнюю часть не привести в порядок, — рассказала Ирина Сергеевна.

Посмотрите, как школа выглядит внутри: не каждое учебное заведение в областной столице может похвастаться таким интерьером и материально-техническим оснащением. О нашем приезде администрация не была предупреждена, поэтому в школе всё так, как бывает в любой другой день.

+9

Директор кинельской школы отметила, что Юрий Жидков был у них частым гостем.

— Он знает, чем и как живет школа, в отличие от главы поселения. Юрий Николаевич постоянно у нас бывал. На базе нашей школы проходят все военно-спортивные игры «Зарница 2.0», районные, масштабные, проводятся слеты ученического самоуправления, окружные, деловые игры, — отметила Ирина Зиятдинова и показала редакции 63.RU многочисленные дипломы.

Кинельская школа несколько раз признавалась одной из лучших в Самарской области. А 4 октября местная газета «Междуречье» выпустила статью о том, что скоро здесь появится Аллея Памяти.

— Мы не доглядели не до такой степени, чтобы это можно было вот так извратить. Теперь организуют грандиозные проверки. Все звонят мне: пожарный надзор, Роспотребнадзор… Вы понимаете, мне не страшно. Мне 61 год. Я пенсионерка, я уйду, но я хочу, чтобы всё было справедливо! Люди-то здесь продолжают работать, дети — учиться. Дома обсуждают инцидент с родителями. Некоторые подходят, спрашивают: «Ирина Сергеевна, как у вас дела? Как вы? Что на самом деле случилось?» Я не могу успокоиться… Сейчас я вообще официально в отпуске нахожусь. Но я езжу сюда, потому что не могу бросить школу. С семи утра нас просто убивают… — плача, сказала Ирина Зиятдинова.

Директор кинельской школы отметила, что школа обеспечена очень хорошо.

— Нашли поставки для кабинета ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины. — Прим. ред.), трудового обучения, есть «Точка роста», «Кванториум». Во многих школах этого нет. А с фасадом мы бы разобрались — просто времени и финансирования не хватило. Но мы зато впервые дождались капитального ремонта. И за это я искренне благодарна и губернатору, и министру образования. Виктор Альбертович всегда переживал, что тут была разруха: даже пол крысы и мыши прогрызли. А сейчас сделали просто конфетку. И вдруг, в одночасье всё это превратилось… Мы так за Юрия Николаевича переживаем, его ведь увезли ночью [в больницу] в тяжелом состоянии. А это человек, который нам для столовой всё оборудование [обеспечил]: духовой шкаф, дополнительные табуретки, мебель дополнительную купил, в шкафы вешалки. Сам нашел средства! А мы так его подвели, — с грустью констатировала Ирина Зиятдинова.

В переходе между этажами стоят туи в кадках. Директор школы объяснила, для чего они:

— Это как раз для благоустройства аллеи. Не успели мы их посадить. Надеемся до холодов успеть хотя бы часть, — печально сказала Ирина Зиятдинова.

В школе есть небольшой музей. И в нем тоже есть уголки памяти о героях Великой Отечественной войны.

Выйдя из школы, мы встретили местного жителя, который спросил нас, почему мы снимаем пасущихся рядом коров. А мы в ответ спросили его, что он думает о Юрии Жидкове и ситуации с его увольнением.

— Да что я могу сказать? Пять лет он у нас работал. Всяко-разно слышал — и хорошо, и плохо. Говорили, что он там гнобить начал кого-то из сотрудников, многих убрать хотел, кто не справлялся с планами. А так — нормально живем. Дороги строят, отсыпают. Школа хорошая у нас. Не жалуюсь, — заявил селянин.

Дошли мы и до нового обелиска, который открыли в 2022 году. Аллея около композиции из черного мрамора заросла, но на территории работал дворник.

Георгиевка

Из поселка Кинельский мы отправились в самый крупный населенный пункт Кинельского района — Георгиевку. Здесь живет более пяти тысяч человек.

На центральной площади тоже стоит обелиск, посвященный павшим в Великой Отечественной.

Напротив — администрация сельского поселения. Она же банк, почта, МФЦ и ателье.

Первым делом съемочная группа 63.RU отправилась к главе Георгиевки Наталье Алясиной. Пришлось даже отстоять небольшую очередь: люди записывались на прием, не мешать же жизни идти своим чередом.

Правда, глава Георгиевки ситуацию с увольнением главы района комментировать не стала.

— Объективная информация о нашей работе — это наши отчеты, которые мы публикуем. Простите, но комментариев никаких давать не буду. Сами понимаете: любое слово сейчас может быть перевернуто, — заявила Наталья Алясина.

На вопрос о том, какие в селе проблемы, глава Георгиевки ответила безапелляционно и лаконично:

— Сложностей и недочетов не может не быть, потому что все мы — живые люди. Живому человеку никогда не бывает достаточно и хорошо, поэтому так не бывает, чтобы не было проблем.

И мы отправились общаться с жителями Георгиевки. Большей частью сельчане говорили, что от политики они люди далекие и обсуждать с ними увольнение Жидкова — бессмысленно. Многие даже не знали ничего о случившемся. Но некоторые всё же согласились пообщаться с журналистами.

— Я, можно сказать, приезжая. Родилась здесь, выросла здесь, а потом вернулась сюда, к корням. Школу здесь окончила, а институт уже в Куйбышеве, авиационный. Год назад на пенсию вышла и приехала домой. Осваиваюсь, приглядываюсь. Про Жидкова я только слышала, что он глава района. Хорошо здесь, комфортно, очень даже хорошо. Мне нравится, мужу тоже нравится. Ему еще два года до пенсии, он говорит, что тоже сюда насовсем хочет. Всей семьей подтянемся, — поделилась эмоциями и планами улыбчивая женщина.

Пообщалась с нами и продавщица местного «Дома быта».

— Жидков к нам часто приезжал, сельчане с ним общались. Я сама работаю, поэтому ни разу на собраниях не бывала. Но характеристики слышала только хорошие. Жизнь у нас лучше становится, всё на своем месте, жаловаться не на что. Сдвиги есть в хорошую сторону. К народу он был сочувственный, никто ничего плохого не говорил. А тут такая позорная слава на всю Россию, неожиданно. С утра в чатах начали обсуждать Жидкова, я даже удивилась, что так плохо говорят, — призналась женщина.

Еще одна женщина тоже согласилась высказаться.

— Да всё у нас хорошо! Улучшения к лучшему видим. Удивлены были, конечно, что такая громкая история у нас в районе разыгралась. Не знаю, не мне судить. Но у нас всё хорошо, — уверила нас женщина.

Мужчина, который сидел на лавочке около администрации сельского поселения, решился озвучить то, что его волнует.

— Хотите знать, какие у нас проблемы? Мусор у нас проблема, всё завалено, ужас какой-то. Платим, а если не платим — штраф. И дороги ремонтировать надо. Вроде бы что-то делают, но всё равно можно же больше работать, — заметил местный житель.

Конец истории (?)

Случившееся прокомментировал и сам глава района. Он вышел на связь из больницы, куда его увезли с гипертоническим кризом, и поблагодарил всех за поддержку:

— Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Много поступает запросов от федеральных и региональных СМИ. В тексте дал развернутый ответ на сложившуюся ситуацию вчерашнего дня. Сейчас нахожусь в районной больнице. Здоровье стабилизировалось. Спасибо всем, кто позвонил, поддержал. Большое спасибо! — заявил Юрий Жидков.

Свое видео он сопроводил следующим текстом:

«Здравствуйте, дорогие друзья! Поступает много звонков и запросов от региональных и федеральных СМИ, хотел бы дать один развернутый ответ по сложившейся ситуации.

В школе поселка Кинельского в этом году проведен капитальный ремонт внутренних помещений, заменены все инженерные коммуникации, все запланированные работы выполнены в срок и в полном объеме.

Ремонт фасада данной школы, согласно заключенному соглашению с Министерством образования Самарской области, был запланирован на 2027 год.

Что касается камня с мемориальной табличкой, изначально он был установлен на месте будущего обелиска памяти участников Великой Отечественной войны еще в 2018 году. Обелиск планово был возведен в 2022 году, с большой гордостью принимал участие в его открытии 5 мая, накануне Дня Победы. Мы постарались, чтобы это место выглядело достойно, с уважением к памяти о наших героях. После открытия обелиска местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы, о чём, признаться, я сам узнал только вчера.

Разумеется, я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, ведь это часть нашей общей истории, часть каждого из нас. На территории каждого поселения есть обелиски. В этом году в селе Бобровка установлен памятник Солдату-победителю. В селе Новый Сарбай начата реализация масштабного проекта "Хранители мира" , посвященного двум поколениям борцов с фашизмом: сквер уже благоустроен.

С таким же вниманием и я, и весь Кинельский район относимся к нашим современникам — участникам СВО: мы оказываем всестороннюю поддержку вместе с волонтерскими объединениями, предприятиями и организациями, делаем всё, что в наших силах, для наших воинов и их семей и бережно храним в сердцах память о подвиге наших земляков.

Почти тридцать лет я работаю на благо родного края — сначала своего села Новый Сарбай, где продолжаю жить, потом — района. Все эти годы я действовал по совести, с искренним уважением к людям и желанием им помогать, чтобы всё у нас было честно, правильно и достойно. 1-е место Кинельского района в Самарской области по социально-экономическому развитию в 2024 году и лидирующие позиции по остальным направлениям служили для меня в том числе ориентиром правильной работы.

Много людей написали мне слова поддержки, большое всем спасибо, я это очень ценю. Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию, — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым. Сейчас я нахожусь в больнице, восстанавливаю здоровье. После выздоровления намерен написать заявление об увольнении. Спасибо за понимание».

Также Юрий Жидков добавил, что до конца его работы на посту главы Кинельского района оставалось всего две недели: 29 октября его полномочия истекали.

Увольнение супруга прокомментировала Наталья Жидкова. Ее слова привело издание DailyStorm:

— Госпитализация связана не со скандалом, а с возрастом моего мужа. Но всё будет хорошо! Семья рядом. Нормально, переживем. Он человек порядочный, работу найдет, хотя ему 60, — сказала Наталья Жидкова.

«Повсюду была видна абсолютная халатность»

Ближе к вечеру 15 октября глава региона Вячеслав Федорищев и сам извинился за неприятный инцидент, свидетелями которого стали миллионы людей по всей России.

По его словам, основанием для отставки Юрия Жидкова стало не одно нарушение, а «целая цепочка халатных решений и безразличие к людям». А ситуация с камнем стала точкой кипения.

— Первая причина, самая главная — это то, что администрация района и он лично не обращали внимание на существенные проблемы в социальных объектах. Я посетил Дом культуры, посетил объект ЖКХ, посетил школу после проведенного ремонта, которую готовили к моему визиту. Повсюду была видна абсолютная халатность и пренебрежительное отношение к интересам жителей региона. Ну а уже знаменитый камень, который был для многих символом отношения к нашим ветеранам, к нашей Великой Победе, он стал всего лишь крайней точкой, — цитирует главу региона «Царьград».

Также Вячеслав Федорищев прокомментировал видео, которое выложил в своем канале в MАХ с полной версией диалога.

— Я пять раз пытался спросить и получить ответ, что это действительно важный объект. Там табличка, которую все жители района видели, знают. Можно было ответить по-разному. Сказать, мол, да, неправильно расположен, порвана табличка, но работа будет проведена. Но я пять раз услышал в ответ: «Это просто камень. Камень, камень, камень. Просто камень», — отметил губернатор.

По словам Вячеслава Федорищева, камень стоял в кустах рядом с мусором. И он наткнулся на него, когда делал обход территории, чтобы оценить ее благоустройство. При этом мемориал в честь участников ВОВ открыт в другом месте. А с камнем можно было поступить иначе.

— Можно было рядом с мемориалом оставить этот самый камень как памятный знак. Можно было привести его в порядок, поставить, обновить табличку. Сделать рядом Вечный огонь, ведь в районе до сих пор нет ни одного. Или хотя бы установить у школы, чтобы дети видели, как район относится к памяти великих защитников. А так, как сделано, — просто скинули в мусор. И дети это видят. Ну так нельзя, — сказал губернатор.

Вячеслав Федорищев предположил, что поступок Юрия Жидкова — это обычная халатность:

— Надеюсь, там глубокого смысла нет. Потому что, если бы был, это уже статьи не только Административного кодекса. Но, по моему представлению, это просто халатный подход к своей работе и службе, людям.

По словам губернатора Самарской области, он не исключает, что форма, в которой он уволил чиновника, могла быть чрезмерно жесткой:

— За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же. Не должен по большому счету так руководитель реагировать на халатность в работе своих подчиненных.

Чиновникам Самарской области надо жестко реагировать на халатность и безразличие, считает губернатор. Особенно если это касается памяти о Великой Отечественной войне.