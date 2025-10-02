НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Политика Путин на Валдае объяснил геополитику. Главное из вступительной речи президента

Путин на Валдае объяснил геополитику. Главное из вступительной речи президента

Собрали основные тезисы о России и других странах

Президент рассказал о геополитических реалиях | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПрезидент рассказал о геополитических реалиях | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Президент рассказал о геополитических реалиях

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае. Он начал со вступительной речи. Президент говорил о ситуации в мире, антироссийских санкциях, заявлениях Европы и США.

Собрали главные тезисы Путина по ТАСС:

  • СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ «с порога»;

  • О попытках установить гегемонию Запада — «против лома нет приема, окромя другого лома»;

  • Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами», при этом «ставки чрезвычайно высоки»;

  • Европейские политики пытаются «залатать трещины» в здании Европы путем формирования образа врага в лице России;

  • Президент назвал чушью «мантру» европейских политиков о возможной войне с Россией;

  • РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы;

  • Россия никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно;

  • История России доказала, что слабость недопустима;

  • Запад стыдливо называет санкциями карательные меры против РФ, но их усилия потерпели полный крах;

  • Тем, кто «хотел заставить народ России страдать», пора успокоиться;

  • Украинская трагедия — боль для украинцев и для русских.

За всеми заявлениями Путина мы следим в отдельном онлайне. Прочитать его можно по ссылке.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Комментарии
5
Гость
37 минут
Ручка на пол полетит или бензин подорожает?
Гость
35 минут
Даже не знаю , ну повысят утильсбор и НДС , дальше то что?
