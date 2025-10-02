Путин на Валдае объяснил геополитику. Главное из вступительной речи президента

2 октября Владимир Путин выступил на Валдае. Он начал со вступительной речи. Президент говорил о ситуации в мире, антироссийских санкциях, заявлениях Европы и США.
Собрали главные тезисы Путина по ТАСС:
СССР и затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, оба раза получили отказ «с порога»;
О попытках установить гегемонию Запада — «против лома нет приема, окромя другого лома»;
Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами», при этом «ставки чрезвычайно высоки»;
Европейские политики пытаются «залатать трещины» в здании Европы путем формирования образа врага в лице России;
Президент назвал чушью «мантру» европейских политиков о возможной войне с Россией;
РФ внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы;
Россия никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно;
История России доказала, что слабость недопустима;
Запад стыдливо называет санкциями карательные меры против РФ, но их усилия потерпели полный крах;
Тем, кто «хотел заставить народ России страдать», пора успокоиться;
Украинская трагедия — боль для украинцев и для русских.
За всеми заявлениями Путина мы следим в отдельном онлайне. Прочитать его можно по ссылке.