Под пряники и чай: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии

Певец подарил ее на день рождения возлюбленной

236
Мизулина и SHAMAN раздавали автографы всем желающим | Источник: SHAMANия / «ВКонтакте»Мизулина и SHAMAN раздавали автографы всем желающим | Источник: SHAMANия / «ВКонтакте»

Мизулина и SHAMAN раздавали автографы всем желающим

Источник:

SHAMANия / «ВКонтакте»

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили о начале работы своей партии «Мы». Об этом стало известно во время торжества, которое они устроили в Коломне для местных жителей в честь дня рождения возлюбленной исполнителя.

«Привет, Россия. Как вы все знаете, 1 сентября у Катерины был день рождения, и вся страна знает о моем подарке. Но, к сожалению, времени отметить это событие у нас совсем не было. Вы знаете, что была подготовка к „Интервидению“», — сказал SHAMAN. 

Как прошел праздник в Коломне

Источник:

SHAMAN / Telegram

Екатерина добавила, что они спонтанно решили отметить это событие в Коломне с местными жителями. Для этого они накрыли столы, угощали людей чаем из самовара и пряниками. Все пели и танцевали. 

В один момент к Ярославу Дронову подошел мужчина и спросил по поводу будущего партии, которую певец подарил возлюбленной Екатерине. 

Мизулина явно не ожидала такого подарка

Источник:

SHAMAN / Telegram

«А что про партию? Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — сказал SHAMAN. 

SHAMAN подарил Мизулиной собственную партию на ее день рождения. Певец преподнес подарок в лесу. Он оформил стенд с логотипом «Мы» в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
SHAMAN Екатерина Мизулина Партия
Комментарии
5
Инженер1
10 минут
Сколько они будут платить партийцам?
с++
15 минут
Маман и Шизулина, были задержаны за попытку ввоза партии...
Читать все комментарии
