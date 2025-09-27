Под пряники и чай: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили о начале работы своей партии «Мы». Об этом стало известно во время торжества, которое они устроили в Коломне для местных жителей в честь дня рождения возлюбленной исполнителя.
«Привет, Россия. Как вы все знаете, 1 сентября у Катерины был день рождения, и вся страна знает о моем подарке. Но, к сожалению, времени отметить это событие у нас совсем не было. Вы знаете, что была подготовка к „Интервидению“», — сказал SHAMAN.
Екатерина добавила, что они спонтанно решили отметить это событие в Коломне с местными жителями. Для этого они накрыли столы, угощали людей чаем из самовара и пряниками. Все пели и танцевали.
В один момент к Ярославу Дронову подошел мужчина и спросил по поводу будущего партии, которую певец подарил возлюбленной Екатерине.
«А что про партию? Партия „Мы“ существует. Это не шутка», — сказал SHAMAN.
SHAMAN подарил Мизулиной собственную партию на ее день рождения. Певец преподнес подарок в лесу. Он оформил стенд с логотипом «Мы» в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.