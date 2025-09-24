Учился вместе с Медведевым и своим новым заместителем: что известно о новом генпрокуроре России Александре Гуцане

В среду, 24 сентября, стало известно, что Владимир Путин назначил новым генпрокурором РФ 65-летнего Александра Гуцана. Он сменил на посту Игоря Краснова, которого утвердили на должность председателя Верховного суда. Указы о назначении глав были подписаны после одобрения их кандидатур Советом Федерации, где он принес присягу.
Указом президента Александра Гуцана освободили от должности полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Он занимал этот пост с 2018 года. В этом же году его включили в состав Совета безопасности и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. MSK1.RU рассказывает о нем.
Что известно об Александре Гуцане
Александр Гуцан родился в 1960 году в поселке Сиверском Ленинградской области. Подростком стал учеником слесаря-инструментальщика, затем пошел работать на Ленинградский электротехнический завод.
Прошел службу в армии, после которой в 1981 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сейчас СПбГУ. — Прим. ред.). Он учился в одной группе с Дмитрием Медведевым (сейчас зампредседателя Совета безопасности России. — Прим. ред.). На одном курсе с ними также были действующий министр юстиции Константин Чуйченко и заместитель генпрокурора России Николай Винниченко.
Карьера Гуцана началась в 1987 году в прокуратуре. Сначала он был стажером, а потом прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда. Два года спустя его назначили на должность помощника прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах государственной безопасности.
Уже в 1995 году он стал начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга.
Через пять лет Гуцан перешел на должность помощника заместителя генерального прокурора России по особым поручениям в Петербурге. Затем, с 2005 по 2007 год, работал заместителем директора Федеральной службы судебных приставов. Следом его назначили заместителем генпрокурора России. Он курировал работу прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе. На этой должности он пробыл до 2018 года.
Александр Гуцан имеет ряд наград. Он является действительным государственным советником Российской Федерации I класса (это высший чин на гражданской госслужбе, равен воинскому званию генерала армии или адмирала флота. — Прим. ред.). В 2008 году он стал заслуженным юристом России, а в 2025 году получил благодарность от президента.
Напомним, что ротации пошли после смерти Верховной судьи Ирины Подносовой. Мы рассказывали, чем она была известна.
Ирина Подносова скончалась 22 июля 2025 года от онкологического заболевания. Проститься с ней приехали президент Владимир Путин и глава СК Александр Бастрыкин, которые были ее однокурсниками. Именно ее пост теперь занимает Игорь Краснов.