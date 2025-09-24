Учился вместе с Медведевым и своим новым заместителем: что известно о новом генпрокуроре России Александре Гуцане

Владимир Путин назначил новым генпрокурором РФ Александра Гуцана Источник: Kremlin.ru

В среду, 24 сентября, стало известно, что Владимир Путин назначил новым генпрокурором РФ 65-летнего Александра Гуцана. Он сменил на посту Игоря Краснова, которого утвердили на должность председателя Верховного суда. Указы о назначении глав были подписаны после одобрения их кандидатур Советом Федерации, где он принес присягу.

Указом президента Александра Гуцана освободили от должности полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Он занимал этот пост с 2018 года. В этом же году его включили в состав Совета безопасности и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. MSK1.RU рассказывает о нем.

Источник: Совет Федерации / T.me

Что известно об Александре Гуцане

Александр Гуцан родился в 1960 году в поселке Сиверском Ленинградской области. Подростком стал учеником слесаря-инструментальщика, затем пошел работать на Ленинградский электротехнический завод.

Прошел службу в армии, после которой в 1981 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сейчас СПбГУ. — Прим. ред.). Он учился в одной группе с Дмитрием Медведевым (сейчас зампредседателя Совета безопасности России. — Прим. ред.). На одном курсе с ними также были действующий министр юстиции Константин Чуйченко и заместитель генпрокурора России Николай Винниченко .

Карьера Гуцана началась в 1987 году в прокуратуре. Сначала он был стажером, а потом прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда. Два года спустя его назначили на должность помощника прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах государственной безопасности.

Уже в 1995 году он стал начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга.

Через пять лет Гуцан перешел на должность помощника заместителя генерального прокурора России по особым поручениям в Петербурге. Затем, с 2005 по 2007 год, работал заместителем директора Федеральной службы судебных приставов. Следом его назначили заместителем генпрокурора России. Он курировал работу прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе. На этой должности он пробыл до 2018 года.

Александр Гуцан имеет ряд наград. Он является действительным государственным советником Российской Федерации I класса (это высший чин на гражданской госслужбе, равен воинскому званию генерала армии или адмирала флота. — Прим. ред.). В 2008 году он стал заслуженным юристом России, а в 2025 году получил благодарность от президента.

Напомним, что ротации пошли после смерти Верховной судьи Ирины Подносовой. Мы рассказывали, чем она была известна.