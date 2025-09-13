НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика «Историческое событие!». Во Франции ожидают отставку Макрона — что стало причиной массовых протестов

«Историческое событие!». Во Франции ожидают отставку Макрона — что стало причиной массовых протестов

В стране уже сменился премьер-министр

223
Протесты проходят с 10 сентября | Источник: Manon Cruz / ReutersПротесты проходят с 10 сентября | Источник: Manon Cruz / Reuters

Протесты проходят с 10 сентября

Источник:

Manon Cruz / Reuters

Во Франции 104 депутата подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом 12 сентября сообщила председатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«Историческое событие! После успеха народных протестов, которые прошли 10 сентября, 104 депутата от „Непокорившейся Франции“, партий экологистов и коммунистов подписали предложение об импичменте президенту республики», — написала она в соцсети X.

Пано отметила, что давление в стране продолжает расти, а Макрон должен покинуть свой пост. Это связано с массовыми протестами и недовольством граждан действиями правительства.

Процедура импичмента включает несколько этапов. Сначала решение о рассмотрении предложения должно рассмотреть бюро Национального собрания. Затем инициативу должна одобрить комиссия по законодательству. В течение двух недель за нее должны проголосовать две трети депутатов нижней палаты парламента. Аналогичная процедура повторяется в сенате. Для отрешения президента нужна поддержка 617 из 925 парламентариев на совместном заседании обеих палат.

Причина протестов

Источник: Abdul Saboor / ReutersИсточник: Abdul Saboor / Reuters
Источник:

Abdul Saboor / Reuters

Причиной протестов стало недовольство французов экономической политикой правительства. Спровоцировал их законопроект о бюджете на 2026 год, выпущенный премьер-министром Франсуа Байру, который вынужденно покинул свой пост 9 сентября.

Его предложения:

  • экономия по нескольким статьям бюджета 43,8 млрд евро вместо 40 млрд евро;

  • заморозка индексации пенсий и социальных выплат;

  • бюджеты госструктур не получат увеличения, но Минобороны выделят дополнительно 3,5 млрд евро из-за ухудшения ситуации с безопасностью в мире.

Также Байру заявил, что французам нужно больше работать для снижения дефицита бюджета, и предложил в связи с этим сделать два государственных праздничных дня рабочими. Идеи Байру вызвали широкое недовольство.

Источник: Benoit Tessier / ReutersИсточник: Benoit Tessier / Reuters
Источник:

Benoit Tessier / Reuters

С 10 сентября в городах Франции начались массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все!» В них участвуют профсоюзы, студенты, школьники, экологические движения, политические партии и просто недовольные граждане. Их цель — парализовать инфраструктуру. Протестующие перекрывают дороги, устраивают столкновения с полицией.

Смена премьер-министра

8 сентября французский парламент выразил недоверие правительству премьер-министра Франсуа Байру. За выражение доверия проголосовали 194 депутата, а 364 — против. После этого 9 сентября он ушел в отставку, а на его место Макрон назначил министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню. Об этом написало агентство Bloomberg.

Ему предстоит вести переговоры со всеми партиями в парламенте и попробовать провести предложенный проект бюджета через недовольное большинство.

Однако протесты это не остановило, а оппозиция продолжает требовать отставки Эммануэля Макрона.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Франция Эммануэль Макрон Протесты Политика
Гость
48 минут
Очень неумные люди. Ради величия или Крыма можно стерпеть всё. Ну заморозили у тебя накопительную часть пенсии, ну отодвинули эту пенсию лет на пяток, ну, уж тем более, не проиндексировали - да какая разница?! Главное - гордость! А там и депутаты по ходу не алё.
