Политика Спецоперация на Украине Зеленский готов лишиться части Украины, а Трампа ждет разговор по мирной сделке

Президент США скоро обсудит все с Путиным

Зеленский рассказал, что для него является победой | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский начал рассуждать о том, что для него победа. Если раньше он не допускал территориальных потерь, то теперь для него важно, чтобы страна не полностью перешла под контроль России. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу ABC.

Он сказал, что Россия якобы хочет полностью занять территорию Украины, утверждая, что это и было бы победой для президента России Владимира Путина.

«Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — заявил Зеленский.

Хотя РФ придерживается иной позиции. Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре на Восточном экономическом форуме, он заявил, что для РФ неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие два дня в Штаты приедут лидеры некоторых европейских стран для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», — сказал президент США. 

Пока же Трамп недоволен ситуацией с украинским конфликтом, но уверен в возможности урегулирования. В ближайшие дни он рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным. 

«Очень скоро. В ближайшие пару дней», — ответил лидер США на вопрос, когда он хотел бы провести следующую телефонную беседу с президентом России. 

Ранее Трамп сказал, что рассчитывает на личную встречу. Лидер США хотел бы видеть президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году. Он пройдет в декабре в Майами, штат Флорида.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Спецоперация на Украине
