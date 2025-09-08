Зеленский готов лишиться части Украины, а Трампа ждет разговор по мирной сделке

Зеленский рассказал, что для него является победой Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский начал рассуждать о том, что для него победа. Если раньше он не допускал территориальных потерь, то теперь для него важно, чтобы страна не полностью перешла под контроль России. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу ABC.

Он сказал, что Россия якобы хочет полностью занять территорию Украины, утверждая, что это и было бы победой для президента России Владимира Путина.

«Для него это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — заявил Зеленский.

Хотя РФ придерживается иной позиции. Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет. В сентябре на Восточном экономическом форуме, он заявил, что для РФ неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие два дня в Штаты приедут лидеры некоторых европейских стран для обсуждения мирного урегулирования конфликта.

«У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности», — сказал президент США.

Пока же Трамп недоволен ситуацией с украинским конфликтом, но уверен в возможности урегулирования. В ближайшие дни он рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным.

«Очень скоро. В ближайшие пару дней», — ответил лидер США на вопрос, когда он хотел бы провести следующую телефонную беседу с президентом России.