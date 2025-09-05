НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика Переговоры России и Украины ВЭФ-2025 Путин позвал представителей Украины в Москву на переговоры: главные заявления о встрече и условиях

Путин позвал представителей Украины в Москву на переговоры: главные заявления о встрече и условиях

Президент заявил, что Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве

103
2 комментария
Путин отметил, что, так же как и для Украины, гарантии безопасности должны быть выработаны и для России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин отметил, что, так же как и для Украины, гарантии безопасности должны быть выработаны и для России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин отметил, что, так же как и для Украины, гарантии безопасности должны быть выработаны и для России

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной и главой страны Владимиром Зеленским. Местом встречи он предложил выбрать Москву. Об этом он заявил во время пленарного заседания ВЭФ-2025, пообещал полную безопасность главе Украины.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва. Если нам говорят: „Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, на эту встречу“. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес», — заявил президент.

Кроме того, российский лидер в очередной раз напомнил, что готов контактировать с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако Путин не видит в этом большого смысла, потому что считает, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет практически невозможно.

«Даже если будет политическая воля — в чем я сомневаюсь — есть юридико-технические трудности», — отметил президент, имея в виду нелегитимность Зеленского из-за конца срока его пребывания на посту президента Украины.

Так же как и для Украины, гарантии безопасности должны быть выработаны и для России. Путин подчеркнул, что Москва будет их уважать.

«Если эти договоренности будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И, повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России, такие вопросы не решаются. Еще президент не видит смысла нахождения западных войск на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру.

Другие заявления Путина:

  • войска НАТО при появлении на Украине будут законными целями для Армии РФ;

  • Путин сообщил, что у них с Трампом есть договоренность созваниваться по необходимости;

  • с Россией пока «на серьезном уровне» никто не обсуждал договоренности по Украине;

  • намерение Украины вступить в ЕС — законный выбор Украины;

  • Киев еще недавно исключал возможности контактов с Россией, а сейчас они о таких контактах просят;

  • согласно конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение;

  • бывший президент Украины Виктор Янукович не отказывался от вступления Украины в ЕС, но стремился к этому на приемлемых условиях. Он прослезился, когда узнал об экономических последствиях вступления Украины в ЕС.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Владимир Зеленский СВО Переговоры по Украине ВЭФ
Комментарии
2
Гость
5 минут
– Приходите ко мне в гости! – Муху звал к себе Паук, – У меня красивый домик, У меня пятнадцать слуг!
Гость
2 минуты
а сам то езжай в Киев )
Читать все комментарии
