Путин позвал представителей Украины в Москву на переговоры: главные заявления о встрече и условиях

Путин отметил, что, так же как и для Украины, гарантии безопасности должны быть выработаны и для России Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной и главой страны Владимиром Зеленским. Местом встречи он предложил выбрать Москву. Об этом он заявил во время пленарного заседания ВЭФ-2025, пообещал полную безопасность главе Украины.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва. Если нам говорят: „Мы хотим с вами встречи, но вы поезжайте туда-то, на эту встречу“. Мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес», — заявил президент.

Кроме того, российский лидер в очередной раз напомнил, что готов контактировать с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако Путин не видит в этом большого смысла, потому что считает, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет практически невозможно.

«Даже если будет политическая воля — в чем я сомневаюсь — есть юридико-технические трудности», — отметил президент, имея в виду нелегитимность Зеленского из-за конца срока его пребывания на посту президента Украины.

Так же как и для Украины, гарантии безопасности должны быть выработаны и для России. Путин подчеркнул, что Москва будет их уважать.

«Если эти договоренности будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И, повторяю еще раз, безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России, такие вопросы не решаются. Еще президент не видит смысла нахождения западных войск на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру.

