В Госдуме предсказали, что WhatsApp ждет судьба заблокированного Viber

В Госдуме предсказали, что WhatsApp ждет судьба заблокированного Viber

Россияне перестанут им пользоваться

134
2 комментария
WhatsApp ждет естественная пессимизация | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUWhatsApp ждет естественная пессимизация | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

WhatsApp ждет естественная пессимизация

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) может повторить судьбу Viber, заявил первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его мнению, мессенджер сам начнет терять популярность среди российских пользователей.

«Мой прогноз по WhatsApp — будет происходить естественная его пессимизация. С другой стороны, будет экспансия MAX, Telegram. Мне кажется, что WhatsApp ждет судьба Viber», — сказал Горелкин в подкасте «Законный вопрос».

Горелкин ждет роста популярности MAX.

Источник:

Дума ТВ / Telegram

По мнению депутата, в России будет мирное сосуществование Telegram и MAX. При этом доля пользователей первого будет медленно снижаться, а второго расти. 

Ранее Горелкин заявлял, что WhatsApp, скорее всего, попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениями. Его правительство должно составить к 1 сентября этого года.

Роскомнадзор уже ограничил звонки через Telegram и WhatsApp. Это объяснили тем, что данные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег.

С декабря 2024 года Viber заблокировал Роскомнадзор. Такое решение приняли из-за нарушения требований законодательства к организаторам распространения информации и долги за невыплаты штрафов.

Гость
10 минут
Предсказываю, что когда число пользователей макса достигнет максимального значения он перестанет работать.
Гость
8 минут
вносят рознь и ссоры между поколениями, все кто моложе 45 понимают что Макс это шляпа и не смогут убедить своих родителей установить Телегу, потому и общаться не будут во все
