Где пройдет встреча Путина и Зеленского. Есть три варианта: новости 21 августа

На этой неделе Зеленский встретился с Трампом в Белом доме для обсуждения мирного соглашения с РФ Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 августа.

Юрист рассказала, за что могут лишить водительских прав

Причиной для лишения прав может стать превышение скорости на 60 километров в час и более. Об этом предупредила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Кристина Каганюк.

«Серьезное превышение скорости (от 60 километров в час) также может стать основанием для лишения (прав. — Прим. ред.) даже при первом нарушении. Ну, и конечно, за оставление места ДТП лишают до 1,5 года», — рассказала юрист РИА Новости.

Также утратить свои водительские права водители рискуют за пьяную езду или отказ от освидетельствования. Тогда удостоверение человек не увидит до двух лет. Еще забрать водительское удостоверение могут за выезд на встречную полосу или железнодорожные пути. Однако иногда эти нарушения ограничиваются крупным штрафом.

Кроме того, аннулировать водительское удостоверение могут даже после визита к врачу. Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября, а подразделения ГИБДД в России станут получать от медицинских учреждений сведения о состоянии здоровья водителей транспортных средств.

Россияне могут получить от государства 350 тысяч

Россияне с низкими доходами могут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса через социальный контракт с государством. Выплаты предоставляются единовременно или поэтапно за выполнение программы социальной адаптации и бизнес-плана.

До 10% суммы можно потратить на оформление документов, до 15% — на погашение долгов, до 5% — на продвижение продукции, а остальное — на основные средства и запасы.

Получатель обязан активно искать работу или заниматься предпринимательством. Такие выплаты направлены на поддержку трудоустройства, обучения и развития бизнеса сроком до шести месяцев, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета Игорь Балынин «Газете.Ru».

Штрафы и уголовка за порчу детских площадок

В России за повреждение детской игровой площадки во дворе многоквартирного дома предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, если кто-то умышленно сломал качели или горку, это считается повреждением общего имущества.

Нарушителям грозит штраф от 300 до 500 рублей. В крупных городах штрафы могут быть увеличены до 5 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для компаний.

Однако есть еще и штрафы за нарушение общественного порядка на детских площадках. Также за это возможен арест. Подробности рассказали в отдельном материале.

Часть молодоженов начнут тестировать перед вступлением в брак

Глава комитета Госдумы Яна Лантратова предложила ввести обязательное тестирование и собеседование для иностранных граждан, вступающих в брак в России, чтобы проверить их совместное проживание и исключить фиктивные браки.

Также планируется, что уполномоченные органы смогут посещать их дома и опрашивать соседей, друзей и родственников. Это поможет выявлять незаконное пребывание иностранцев и предотвращать использование брака для легализации радикальных религиозных последователей.

Россияне могут получать две пенсии одновременно

Одновременно две пенсии могут получать инвалиды вследствие военной травмы, участники ВОВ, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также военнослужащие, сотрудники силовых структур, космонавты и летчики-испытатели. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Эти граждане могут получать страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Военные и сотрудники силовых структур после выхода на пенсию по выслуге могут оформить страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты при достижении пенсионного возраста. Также пенсия по потере кормильца доступна детям-инвалидам, если их родитель погиб на СВО.

MAX станет обязательным мессенджером в России

С 1 сентября 2025 года национальный мессенджер MАХ станет обязательным для предустановки на все электронные устройства в России. Это распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Также MАХ заменит VK Мессенджер. Кроме того, на новых устройствах, включая технику Apple, с 1 сентября будет обязательным предустановленный магазин приложений RuStore.

В российские паспорта могут вернуть два важных штампа

Депутат Михаил Иванов предложил вернуть в паспорт РФ штампы о резус-факторе группы крови и браке. По его мнению, это поможет избежать недоразумений, укрепить институт семьи и повысить медицинскую грамотность россиян.

По информации Иванова, документ должен сообщать жизненно важную информацию о своем владельце. Депутат отметил, что эта мера повысит рождаемость и сократит риски во время беременности, так как часто в утробе у матери возникает резус-конфликт с будущим ребенком. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Ядовитые медузы атаковали побережье Крыма

В прибрежных водах Керчи наблюдается массовое скопление медуз, что вызывает беспокойство у местных жителей и туристов. Видеозаписи с морским «киселем» активно распространяются в социальных сетях Крыма, а эксперты выражают тревогу по поводу возможных последствий для предстоящего бархатного сезона.

Очевидцы сообщают о большом количестве медуз, выброшенных на берег между селом Жуковка и поселком Подмаячный. Купание в этих местах стало практически невозможным из-за обилия морских обитателей.

На пляжах Жуковки и Подмаячного полно медуз Источник: Владимир Моргунов / VK

На многих пляжах, особенно вблизи Азовского моря, у береговой линии, слой медуз достигает одного метра. Местные жители и отдыхающие активно обсуждают эту проблему в социальных сетях, делясь фотографиями и комментариями.

На пляжах Жуковки и Подмаячного полно медуз Источник: Владимир Моргунов / VK

Зрелище, быть может, и красивое, но не совсем приятное и даже опасное. Так как яд медуз сохраняется даже в мертвых особях. Подробнее об этом мы рассказали в отдельном материале.

Новая схема мошенников с фейковым сайтом президента РФ

Мошенники придумали новый способ для обмана россиян. Аферисты создали фейковый «официальный сайт президента Российской Федерации» с ложной информацией о запуске госплатформы для заработка. Таким образом злоумышленники пытаются завлечь россиян и украсть их деньги.

«Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала новую тактику мошенников для привлечения потенциальных жертв в схемы инвестскама. Под видом официального сайта главы государства злоумышленники создали фейковый ресурс, на котором разместили ложную информацию о запуске госплатформы для заработка граждан», — сказали РИА Новости в компании.

Фейковый госпроект обещает доход от 150 тысяч рублей в неделю с ложным указом без даты и номера. Эксперты F6 отметили, что сайт оформлен как мошеннический: есть окно для ввода данных и фальшивые отзывы. Дизайн рассчитан на неосведомленных пользователей.

Мошенники привлекают жертв через рекламу на официальных сайтах, в приложениях, соцсетях и спам-письма. Российские поисковые системы не индексируют такие сайты.

Специалисты F6 рекомендуют доверять только проверенным источникам, проверять домены интернет-ресурсов и не переходить по ссылкам от незнакомцев. Также не следует сообщать свои персональные данные, данные банковской карты, коды и пароли из смс.

В жилых домах закроют склады продуктовых и доставок

В России планируют запретить размещение дарксторов в жилых домах и установить строгие правила для пунктов выдачи заказов. Законопроект разрабатывает Совет Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Даркстор — специальный формат склада, в котором собирают товары для формирования онлайн-заказов и дальнейшей передачи в доставку.

Дарксторы признают отдельными складскими объектами, запретив им работать ночью и хранить большие запасы. Они должны располагаться в нежилых зданиях или логистических зонах.

ПВЗ разрешат, но только при наличии отдельного входа, ограниченных поставках и без переупаковки. Их задача — выдавать уже собранные заказы и не мешать жильцам.

Стало известно, где могут пройти переговоры Путина с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встретиться с российским коллегой он планирует в Швейцарии, Австрии или в Турции, цитирует Зеленского украинского агентство «УНИАН».

Украинский лидер подчеркнул, что Киев готов к встрече с российской стороной на нейтральной территории. Однако Зеленский однозначно исключил возможность переговоров в Москве. Ранее Владимир Путин во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил провести двухсторонний саммит с украинским лидером в столице РФ.

Также Зеленский рассмотрел вариант с Будапештом, но заявил, что он вызывает вопросы, потому что венгерские власти не поддерживали Украину.

«Мы хотим координироваться с американцами. И я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом (США Дональдом Трампом. — Прим. ред.) это позволил. Их присутствие важно», — заявил Зеленский.

Он добавил, что на переговорах в США обсуждались гарантии безопасности, похожие на пятую статью НАТО, однако теперь важно определить, какие конкретные шаги должны предпринимать страны. Кроме того, у США и Европы есть четыре плана гарантий безопасности для Украины.

Еще украинский лидер сегодня заявил, что готов провести выборы на Украине, если они помогут завершить конфликт и не дестабилизируют общество.

«Я бы был доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и так далее», — сказал Зеленский.