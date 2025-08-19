Трамп пообещал не требовать Крым и отказал Украине во вступлении в НАТО — главные решения

Кроме того, Трамп пообещал не размещать войска США на Украине, пока он президент Источник: Evan Vucci / AP Photo

Украина не войдет в НАТО, а Крым не вернется под контроль Киева. С такими заявлениями выступил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Обе эти вещи невозможны», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Территориальный вопрос Трамп обсуждал на прошедшей встрече с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Штатов, его коллеги из ЕС с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок.

Кроме того, Трамп напомнил, что вступление Украины в НАТО всегда было табу для русских, не только при Владимире Путине.

«Когда речь заходит о безопасности, они (европейские страны. — Прим. ТАСС) готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой. Но будет какая-то форма безопасности. Это не может быть НАТО, потому что этого никогда не произойдет», — отметил он.

Говоря о размещении иностранного контингента, он отметил, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине, но Штаты на это не пойдут.

«У нас европейские страны, они выйдут на передний план, в их числе Франция и Германия. <…> Они хотят разместить свои войска [на Украине], не думаю, что это будет проблемой [для России]», — считает Трамп.

Теперь Штаты будут организовывать встречу Путина и Зеленского.

«Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что от него требуется. Он должен продемонстрировать гибкость», — заключил американский президент.