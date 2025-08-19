Трамп заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского: что известно

Москва и Киев готовы поучаствовать в переговорах Источник: изображение сгенерировано нейросетью, Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся после его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран. Трамп обсуждал с Путиным подготовку к возможному саммиту между лидерами России и Украины.

Точное место будущих переговоров пока не определено, отметил Трамп. После двусторонней встречи Путина и Зеленского планируется трехсторонний формат с участием американского президента.

Глава Белого дома положительно оценил состоявшиеся накануне переговоры с украинским и европейскими лидерами. Центральной темой обсуждения стали вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности при поддержке Соединенных Штатов.

Со стороны Кремля помощник президента Юрий Ушаков подтвердил факт 40-минутного телефонного разговора. По его словам, Трамп проинформировал российского лидера о результатах консультаций с украинской стороной и представителями Европы. Оба руководителя выступили за организацию прямых переговоров между официальными делегациями Москвы и Киева.