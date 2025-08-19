Трамп заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского: что известно

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся после его встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и руководителями европейских стран. Трамп обсуждал с Путиным подготовку к возможному саммиту между лидерами России и Украины.
Точное место будущих переговоров пока не определено, отметил Трамп. После двусторонней встречи Путина и Зеленского планируется трехсторонний формат с участием американского президента.
Глава Белого дома положительно оценил состоявшиеся накануне переговоры с украинским и европейскими лидерами. Центральной темой обсуждения стали вопросы предоставления Киеву гарантий безопасности при поддержке Соединенных Штатов.
Со стороны Кремля помощник президента Юрий Ушаков подтвердил факт 40-минутного телефонного разговора. По его словам, Трамп проинформировал российского лидера о результатах консультаций с украинской стороной и представителями Европы. Оба руководителя выступили за организацию прямых переговоров между официальными делегациями Москвы и Киева.
Владимир Зеленский в преддверии встречи отказался от предварительных условий. Украинский президент заявил, что Киев не ставит прекращение огня обязательным пунктом для продолжения диалога с Москвой. Об этом он сообщил на брифинге после встречи в Вашингтоне.