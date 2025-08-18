«Важный день в Белом доме — какие будут результаты?» Трамп встречается с Зеленским и европейскими лидерами — главное

Сначала Трамп лично пообщается с Зеленским Источник: Zelenskiy c/ Official / Telegram

Сегодня, 18 августа, в Вашингтоне состоится встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зелинского. Американский лидер сначала проведет переговоры с украинским коллегой, а после этого к дискуссии присоединятся другие мировые лидеры. Мы собрали главную информацию о предстоящей встрече.

Время саммита и его участники

Кроме Зеленского в Вашингтон прилетело множество европейских политиков. На расширенной части встречи ожидается участие: премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Основной темой переговоров станет обсуждение российских предложений по мирному урегулированию конфликта и возможности проведения трехстороннего саммита . Встреча запланирована на вечернее время. В 20:15 по московскому времени состоится индивидуальная беседа, после чего, в районе 22:00 (мск), начнется расширенное обсуждение с участием европейских лидеров.

Позиция Зеленского

Владимир Зеленский и европейские лидеры выражают обеспокоенность возможным отказом Трампа от поддержки Украины, если Киев не согласится на российские условия урегулирования конфликта. Об этом сообщает CNN.

Поводом для тревоги стало заявление Трампа в соцсетях, где он написал, что Зеленский может прекратить конфликт «почти немедленно», если откажется от претензий на Крым и согласится на невступление Украины в НАТО .

CNN отмечает, что украинской стороне и лидерам ЕС следует быть готовыми к тому, что встреча в Овальном кабинете может превратиться в «телевизионный спектакль», как это уже происходило в феврале.

Как пишет The Globe and Mail, Зеленский и европейские союзники попытаются убедить Трампа пересмотреть свою позицию , поскольку его взгляды «часто меняются».

При этом, по словам директора программы центральноевропейских исследований Университета Южной Калифорнии Роберта Инглиша, Зеленскому придется «проглотить горькую таблетку» территориальных уступок.

«Трамп недвусмысленно дал понять, что Зеленскому придется смириться с тем, что потерянная территория по большей части потеряна надолго», — заявил эксперт. Он добавил, что «любые иллюзии о возвращении Крыма и большей части Донбасса закончились».

Британское издание Daily Mail пишет, что Зеленский отказался принять предложенные Дональдом Трампом условия урегулирования конфликта еще до их личной встречи , что создает предпосылки для нового дипломатического противостояния в Белом доме.

Речь об ответе Зелинского на предложение отказаться от Крыма. Президент Украины заявил, что полуостров «не следовало оставлять» в 2014 году.

Позиция Трампа

Не стоит ожидать, что Трамп на переговорах будет занимать откровенно пророссийскую позицию, заявил «Парламентской газете» глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, сенатор Андрей Климов.

Однако Трамп, скорее всего, будет много говорить, а Зеленский больше слушать. На это указывает то, что встреча продлится менее двух часов. Об этом в беседе с RT заявил Дмитрий Белик, член комитета Госдумы по международным делам.

«Дональд Трамп доведёт до него ясные и чёткие условия окончания конфликта. Если Зеленский вновь пустится в ненужную демагогию и будет демонстрировать своё упрямство, обстоятельства сложатся не в его пользу, и европейские лидеры здесь тоже ему не помогут», — отметил Белик.

Белик отметил, что «группа поддержки» Зеленского выступает за продолжение конфликта. Европейские политики, приехавшие в Вашингтон на саммит, обеспокоены условиями, которые после встречи на Аляске могут быть предложены украинскому руководству. Они постараются убедить Трампа повернуть ситуацию в нужное им русло по вопросу украинского кризиса .

Тем временем издание Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской разведки сообщает о «крайне агрессивной» позиции администрации Трампа . По данным источника, американцы убеждают Киев отказаться от части территорий в пользу России.

Газета New York Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников писала о том, что Трамп сообщил европейским лидерам: признание Киевом всего Донбасса российским поможет быстро достичь мирного соглашения . В то же время госсекретарь США Марко Рубио опроверг сообщения о поддержке передачи всего Донбасса под контроль Москвы. Сам Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Трампа и Путина.

Сам Трамп перед встречей написал в своей соцсети Truth Social: «Важный день в Белом доме. У нас тут никогда не было столько европейских лидеров одновременно. Это большая честь для Америки!!! Давайте посмотрим, каковы будут результаты?»

Мнения экспертов

Киев не пойдет на юридическое признание изменения границ Украины , заявил в беседе с РИА Новости член Российского совета по международным делам и представитель Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Эксперт отметил, что Владимир Зеленский на встрече с Трампом может согласиться лишь на заморозку конфликта по текущей линии фронта , но не на признание изменений границ.

По его словам, Зеленский, скорее всего, предложит какой-то территориальный обмен для фиксации перемирия. Однако он точно не пойдет на юридическое признание того, что территории Донбасса и Крыма окончательно стали российскими.

«Он может взять на себя обязательство отказаться от попыток вернуть эти территории военной силой, но признать изменение границ — он будет этому отчаянно сопротивляться и постарается избежать такого обязательства», — подчеркнул эксперт.

Что касается гарантий безопасности, то Зеленский может признать, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО . Взамен он будет требовать компенсацию за невхождение страны в альянс на длительный период. Также возможен запрос на ускоренное вступление Украины в Европейский союз. Однако эксперт отметил: «Насколько это получится — сказать трудно. С ЕС это не вопрос ближайшей перспективы».

По мнению итальянского эксперта Тиберио Грациани, Трамп вряд ли позволит Зеленскому использовать эту встречу в своих интересах, которые не соответствуют американским приоритетам. Грациани подчеркнул, что для Трампа важнее подтвердить свое лидерство и показать, что его решения внутри западного альянса принимаются без внешнего вмешательства .

Он отметил, что западная пресса и аналитики склонны воспринимать предстоящую встречу как возможное согласие Трампа с требованиями Зеленского, однако более прагматичный анализ предполагает, что для Трампа эта встреча — способ укрепить свой авторитет. В этом контексте интересы политики «Make America Great Again» и укрепление позиций США в мире важнее конкретных вопросов Украины.