На Аляске начались переговоры Путина и Трампа: что известно

Путин и Трамп лично приехали ради переговоров Источник: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

На Аляске начинается встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Беседа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Как ожидается, главы государств обсудят урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы.

Вместе с Путиным в США прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Со стороны Соединенных Штатов — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Сначала президенты пообщаются в узком кругу. С российской стороны будут присутствовать кроме Путина глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С президентом США за стол переговоров сядет больше людей: министр обороны Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.

После переговоров они дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Путин и Трамп договорились о личной встрече после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Штаты предлагали трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но Россия не согласилась.