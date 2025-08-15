НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Переговоры России и США На Аляске начались переговоры Путина и Трампа: что известно

На Аляске начались переговоры Путина и Трампа: что известно

От каждой стороны приехали высокопоставленные чиновники

Путин и Трамп лично приехали ради переговоров | Источник: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images

Путин и Трамп лично приехали ради переговоров

На Аляске начинается встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. 

Беседа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Как ожидается, главы государств обсудят урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы

Вместе с Путиным в США прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Со стороны Соединенных Штатов — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Сначала президенты пообщаются в узком кругу. С российской стороны будут присутствовать кроме Путина глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С президентом США за стол переговоров сядет больше людей: министр обороны Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.

После переговоров они дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Путин и Трамп договорились о личной встрече после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Штаты предлагали трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но Россия не согласилась. 

Как проходит встреча двух президентов, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
