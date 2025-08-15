На Аляске начались переговоры Путина и Трампа: что известно

На Аляске начинается встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Беседа пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Как ожидается, главы государств обсудят урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы.
Вместе с Путиным в США прилетели глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Со стороны Соединенных Штатов — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Сначала президенты пообщаются в узком кругу. С российской стороны будут присутствовать кроме Путина глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С президентом США за стол переговоров сядет больше людей: министр обороны Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник.
После переговоров они дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.
Путин и Трамп договорились о личной встрече после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву. Штаты предлагали трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского, но Россия не согласилась.
Как проходит встреча двух президентов, мы рассказываем в онлайн-трансляции.