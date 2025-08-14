НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Во сколько встретятся Путин с Трампом и что еще будет на саммите — все детали

Президенты приедут с делигациями

Президенты начнут общение без участников делигаций | Источник: Kremlin.ruПрезиденты начнут общение без участников делигаций | Источник: Kremlin.ru

Президенты начнут общение без участников делигаций

Источник:

Kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой начнется в 22:30 (мск) с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Остальную программу уже согласовали. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11.30 по местному времени (22.30 мск) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», — сказал Ушаков

Переговоры состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но затронут и другие темы. Длительность разговора будет зависеть от того, как пойдет дискуссия

От России на саммит поедут глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Состав американской делегации на переговорах Путина и Трампа тоже определен, но Ушаков считает, что будет правильнее, чтобы ее озвучила американская сторона.

По итогам встречи Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ.

Встреча президентов РФ готовилась в интенсивном режиме, добавил Ушаков. Времени было мало, поскольку о ней объявили всего пять дней назад.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
