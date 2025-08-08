Где и когда встретятся Путин и Трамп — детали переговоров

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ближайшее время должны встретиться. Подготовка к саммиту уже началась, даже назначено место долгожданной встречи. Где и когда мировые лидеры увидятся, рассказываем в материале.

Когда пройдет встреча

Помощник президента России Юрий Ушаков объявил о предстоящем саммите Путина и Трампа после визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Ушаков подчеркнул, что двусторонняя встреча состоится уже в ближайшие дни, а подготовка к ней началась. Но какое время она займет, пока трудно сказать.

За ориентир по датам взяли следующую неделю. Однако согласованной обеими сторонами даты еще не озвучивали.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что возможная встреча политиков состоится 11 августа. Другие источники телеканала, наоборот, сказали, что ее стоит ожидать в конце следующей недели.

Где возможен саммит

Источники Fox News сообщили, что саммит глав двух государств пройдет в Риме. Но источники ТАСС опровергли эту информацию, сообщив, что Рим не станет площадкой для переговоров Путина и Трампа.

Против этого выступает и ордер на арест Владимира Путина, который еще в марте 2023 года выдал международный суд в Гааге. Решение МУС серьезно сужает список возможных стран для проведения будущего саммита между двумя лидерами.

Под запретом оказываются и другие привычные для большой дипломатии государства: Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания, Великобритания и Германия. Всего в списке 124 государства, которые ратифицировали Римский статут, а значит, должны следовать решениям МУС.

В списке потенциальных вариантов остаются нейтральные, но не подписавшие Римский статут страны: Саудовская Аравия и Турция. Ранее Bloomberg писал, что встреча возможна на Ближнем востоке.

Журналисты ТАСС сообщали, что переговоры состоятся «в одной из арабских стран». Накануне СМИ предполагали, что встреча пройдет 15 августа в ОАЭ. Путин также говорил, что эта страна может быть местом проведения встречи.

Также некоторые эксперты обращают внимание на Венгрию. Недавно премьер-министр Виктор Орбан, поддерживающий теплые отношения и с Трампом, и с Путиным, заявил, что готов вывести страну из юрисдикции МУС.

А вот трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского готов провести белорусский президент Александр Лукашенко. Он предложил организовать их в Минске, сообщила Белта.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
