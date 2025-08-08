Встреча Путина с Трампом и пять сценариев завершения конфликта на Украине: главное об СВО за неделю

Первые поставки военной помощи Украине ожидаются уже в этом месяце Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Президент США Дональд Трамп всячески подталкивает Россию к завершению конфликта. На этой неделе он отправил своего спецполсланника Стива Уиткофаа на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы договориться о личной встрече глав двух государств. Киев продолжает просить помощи у ЕС, а НАТО координирует поставки вооружения на Украину. На Западе сомневаются, что завершение конфликта возможно в этом году, а CNN предоставил пять сценариев завершения СВО.

Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Поставки оружия на Украину

Количество оружия, которое США передаст Украине, будет ограничено, заявил постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер. В интервью агентству Bloomberg он рассказал, что США поставят Киеву только то, что сочтут «излишками». Это касается новой схемы передачи вооружения, при которой европейские союзники закупают его у США, а затем передают Киеву. Несмотря на то, что Штаты при этом в плюсе, они не намерены ставить себя в уязвимое положение с точки зрения военных ресурсов.

На фоне этой ситуации Киев обратился за помощью к Варшаве и попросил кредит на 120 миллионов евро для закупки вооружения у Польши. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. В финансировании военной помощи Украине в рамках инициативы НАТО Priority Ukraine Requirements List (PURL) Киеву уже помогают Нидерланды. Недавно к ним присоединились Дания и Швеция. Общая сумма вклада трех стран превышает $1 млрд — эти средства составят первые два пакета оборудования, которые Украина будет регулярно получать по программе.

Как сообщается на сайте альянса, каждый такой пакет включает вооружение и технику из американских запасов на сумму около $500 млн. Программа PURL, запущенная в июле, дополняет существующие механизмы поддержки и предусматривает поставки каждые 2-3 недели.

Координировать поставки вооружения на Украину будет НАТО, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление альянса. Отмечается, что альянс начал заниматься координацией регулярных поставок крупных партий вооружения на Украину после того, как Нидерланды заявили о предоставлении Киеву средств ПВО, боеприпасов и другой военной помощи на сумму 500 млн евро, большая часть которой закуплена в США.

А вот скорость передачи Украине систем Patriot будет напрямую зависеть от того, насколько быстро США смогут заменить их в арсеналах европейских стран. Об этом пишет агентство Euractiv.

Издание уверено в том, что союзники готовы выделять комплексы для Киева, но все-таки у них есть опасения оставить собственную ПВО без прикрытия. Это произойдет в случае задержки замены с американских складов. Кроме того, из-за предыдущих поставок европейские запасы уже заметно истощены.

Будущее мирных переговоров

На этой неделе истекает срок, данный Трампом на решение конфликта. На прошлой неделе он сократил его с 50 дней до 10. Он обещал ввести новые санкции против РФ, если страны не смогут договориться до 8 августа.

Кроме этого, он угрожал ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России. Еще в списке были вторичные пошлины против стран, которые покупают нефть и газ у России. Например, Индия, которая покупает нефть.

В Белом доме считают, что мир на Украине может быть достигнут с помощью дипломатических, финансовых и других рычагов давления. Об этом сообщил советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер.

По поводу урегулирования конфликта в Москву на этой неделе снова прилетал спецпосланник американского лидера Стифф Уиткофф. Это уже его пятый визит с начала года. Встреча продлилась около трех часов. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

После встречи Трамп заверил, что в этих вопросах был достигнут большой прогресс.

«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что этот конфликт должен закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели», — сообщил американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Однако в МИД Британии усомнились в том, что конфликт на Украине будет урегулирован в течение года. Там отметили, что стороны, скорее всего, будут продолжать вести переговоры, но о завершении спецоперации пока говорить слишком рано. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в интервью газете The Guardian.

Предстоящая встреча Путина и Трампа

После визита Уиткоффа в Москву, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу главы государства с американским лидером. Он заявил, что президенты увидятся в ближайшее время.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф изначально предлагал организовать трехстороннюю встречу. На ней по задумке США должны были присутствовать Путин, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, но Москва это оставила без комментария, добавил Ушаков.

Сам Трамп заявил, что встретится с Путиным несмотря на то, что у Москвы нет контактов с Киевом. По его словам, переговоры с российским лидером не зависят от диалога между Россией и Украиной.

По информации Bloomberg, Трамп полон оптимизма, но организация саммита осложнена различными вопросами, например, выбором места проведения. Эксперты уверены, что встреча возможна на Ближнем востоке. Однако предупреждают, что даже если саммит пройдет, переговоры могут не привести к долгосрочному урегулированию конфликта.

Скептики считают, что Путин может воспользоваться стремлением Трампа к скорейшему соглашению и на личной встрече убедить США «надавить на украинского лидера Владимира Зеленского и выбить из него серьезные уступки Москве». Об этом сообщает издание The Washington Post.

The Globe and Mail уверены, что встреча Трампа и Путина может привести к снятию напряженности между Москвой и Западом, что заставит понервничать Украину, так как пока не ясно, «какую цену [за эту потенциальную разрядку] пожелает заплатить Трамп».

Кроме того, Зеленский признал невозможность возврата Украине территорий, перешедших под российский контроль, пишет The Telegraph. Теперь, чтобы достигнуть соглашения, необходимо искать дипломатические пути.

Сценарии завершения конфликта

Телеканал CNN проанализировал ситуацию и озвучил несколько сценариев завершения спецоперации на Украине после встречи Путина и Трампа. Примечательно, что позитивный из них — только один.

1. Прекращение огня. Однако в CNN уверены, что такой сценарий маловероятен. Журналисты отмечают, что Россия активно продвигается в зоне СВО и может взять еще три города до конца октября.

2. Переговоры с пролонгацией, при которых продолжится наступление, но в итоге страны либо закрепят дипломатические успехи, либо продолжат наступления в 2026 году. Также CNN предполагает, что РФ попытается провести пророссийского кандидата к власти на Украине.

3. Еще один вариант заключается в том, что Киев «каким-то образом переживет предстоящие два года» с помощью поддержки ЕС, а армия РФ добьется лишь минимальных результатов, и это подтолкнет Путина к переговорам.

4. Критический сценарий для Украины и США, при котором Штаты прекращают помощь, ЕС с нею не справляется, армия РФ выходит на оперативный простор в Днепропетровской и Запорожской областях и устраивает разгром ВСУ. Зеленский пытается усилить мобилизацию, но это обернется внутриполитической катастрофой.

5. Катастрофа для России, когда боевые действия истощат ресурсы, санкции принесут свои плоды, поддержка Китая ослабнет, а недовольство элиты возрастет. Все это может привести к тому, что Москва сама завершит спецоперацию.