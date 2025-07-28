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Политика «Очень разочарован». Трамп поменял свои планы о заключении мира между Россией и Украиной

«Очень разочарован». Трамп поменял свои планы о заключении мира между Россией и Украиной

Он озвучил новый дедлайн для соглашения между странами

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8 комментариев
Президент США в середине июля дал странам 50 дней на заключение мирной сделки | Источник: Whitehouse.govПрезидент США в середине июля дал странам 50 дней на заключение мирной сделки | Источник: Whitehouse.gov

Президент США в середине июля дал странам 50 дней на заключение мирной сделки

Источник:

Whitehouse.gov

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. Слова республиканца передал телеканал Fox News в прямой трансляции 28 июля.

«Я разочарован президентом Путиным. Очень им разочарован. Так что я собираюсь сократить срок в 50 дней, который я дал Путину, до меньшего числа (дней. — Прим. ред.). Потому что, мне кажется, я уже знаю, что будет происходить дальше», — сказал Трамп, добавив, что Россия продолжает наносить удары по территории Украины.

14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено перемирие на Украине. После этого сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио спустя две недели заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным якобы не приводят к прекращению конфликта РФ и Украины. Трамп не собирается «попасть в эту ловушку бесконечных разговоров о переговорах», притом что он «сосредоточен на мире на Украине», подчеркнул Рубио.

Обновлено в 16:09 (мск). Трамп обозначил новый дедлайн: страны должны заключить мирное соглашение в течение 10-12 дней. На такой шаг президент США решил пойти, потому что «не видит какого-либо прогресса в вопросе украинского урегулирования»

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Ксения Киндеева
Трамп Путин Мирное соглашение Украина Россия
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Комментарии
8
Гость
1 час
Так Трамп опять наш или уже опять не наш? Я что-то уже совсем запутался в постоянно меняющейся повестке.
Гость
54 минуты
Мирись, мирись, мирись и больше не дерись
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