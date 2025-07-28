«Очень разочарован». Трамп поменял свои планы о заключении мира между Россией и Украиной

Президент США в середине июля дал странам 50 дней на заключение мирной сделки Источник: Whitehouse.gov

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сократить 50-дневный срок, ранее отведенный России для заключения мира с Украиной. Слова республиканца передал телеканал Fox News в прямой трансляции 28 июля.

«Я разочарован президентом Путиным. Очень им разочарован. Так что я собираюсь сократить срок в 50 дней, который я дал Путину, до меньшего числа (дней. — Прим. ред.). Потому что, мне кажется, я уже знаю, что будет происходить дальше», — сказал Трамп, добавив, что Россия продолжает наносить удары по территории Украины.

14 июля Трамп объявил, что через 50 дней введет импортные пошлины в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет заключено перемирие на Украине. После этого сообщалось, что Трамп допускает введение вторичных санкций против России даже раньше объявленного им срока в 50 дней.

Госсекретарь США Марко Рубио спустя две недели заявил, что президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным якобы не приводят к прекращению конфликта РФ и Украины. Трамп не собирается «попасть в эту ловушку бесконечных разговоров о переговорах», притом что он «сосредоточен на мире на Украине», подчеркнул Рубио.