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Политика Путин через год отправил в отставку главу Минтранса Романа Старовойта

Путин через год отправил в отставку главу Минтранса Романа Старовойта

Документ о его отставке опубликован на сайте Кремля

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Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года | Источник: Роман Старовойт / TelegramСтаровойт возглавил Минтранс в мае 2024 года | Источник: Роман Старовойт / Telegram

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года

Источник:

Роман Старовойт / Telegram

Министр транспорта России Роман Старовойт отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого министерство возглавлял Виталий Савельев, ставший вице-премьером. До назначения главой Минтранса Старовой руководил Курской областью с 2018 года, где он родился.

С 2012 года Старовойт руководил Росавтодором, а в сентябре 2018 года был назначен замминистра транспорта. Также он является выпускником второго потока «школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук. В 2012 году в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».

После начала специальной военной операции Старовойт попал в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины и США. Награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.

Зампред правительства РФ Виталий Савельев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство. Он считает, что в ближайшие 10–15 лет отрасль ждет трансформация из исключительно транспортной в логистическую и будет направлена на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью. Вице-премьер подчеркнул, что такие изменения произойдут по причине развития технологий и цифровизации, передают РИА «Новости».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Отставка Минтранс Владимир Путин Роман Старовойт
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