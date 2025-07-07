Путин через год отправил в отставку главу Минтранса Романа Старовойта

Министр транспорта России Роман Старовойт отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Роман Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года. До этого министерство возглавлял Виталий Савельев, ставший вице-премьером. До назначения главой Минтранса Старовой руководил Курской областью с 2018 года, где он родился.
С 2012 года Старовойт руководил Росавтодором, а в сентябре 2018 года был назначен замминистра транспорта. Также он является выпускником второго потока «школы губернаторов» и кандидатом педагогических наук. В 2012 году в Московском университете МВД РФ защитил диссертацию «Инновационная методика подготовки спортсменов в зимнем полиатлоне».
После начала специальной военной операции Старовойт попал в санкционные списки Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Украины и США. Награжден орденами Почета, Александра Невского и Дружбы. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
Зампред правительства РФ Виталий Савельев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) допустил трансформацию Минтранса в новое ведомство. Он считает, что в ближайшие 10–15 лет отрасль ждет трансформация из исключительно транспортной в логистическую и будет направлена на сервисы и перевозку грузов с высокой добавленной стоимостью. Вице-премьер подчеркнул, что такие изменения произойдут по причине развития технологий и цифровизации, передают РИА «Новости».