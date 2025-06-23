В Иране сообщили об атаке на военную базу США

Ранее Штаты нанесли удары по Ирану Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. Об этом сообщает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники.

«Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению. Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии», — говорится в сообщении.

По данным службы Al Maalomah, инцидент произошел утром 23 июня, объект был атакован минометным снарядом. Однако не уточняется, кем и откуда он был запущен. После обстрела в воздух подняли несколько американских вертолетов.

Газета The New York Times со ссылкой на источники из разведки писала, что союзники Ирана готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии. На этом фоне американские войска, расположенные на военных базах в Ближневосточном регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности, рассказал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.