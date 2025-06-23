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Политика В Иране сообщили об атаке на военную базу США

В Иране сообщили об атаке на военную базу США

Американские войска привели в состояние боевой готовности

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19 комментариев
Ранее Штаты нанесли удары по Ирану | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUРанее Штаты нанесли удары по Ирану | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ранее Штаты нанесли удары по Ирану

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Военная база США в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии подверглась атаке. Об этом сообщает иранское госагентство Mehr со ссылкой на источники.

«Информированные источники сообщили в понедельник, что американская военная база в Сирии подверглась нападению. Источники заявили, что целью нападения стала американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии», — говорится в сообщении.

По данным службы Al Maalomah, инцидент произошел утром 23 июня, объект был атакован минометным снарядом. Однако не уточняется, кем и откуда он был запущен. После обстрела в воздух подняли несколько американских вертолетов. 

Газета The New York Times со ссылкой на источники из разведки писала, что союзники Ирана готовятся атаковать американские военные базы в Ираке и Сирии. На этом фоне американские войска, расположенные на военных базах в Ближневосточном регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности, рассказал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. 

ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана 22 июня, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке недопустима. В Тегеране ответили, что было бы наивно полагать, что Иран заранее не вывез обогащенный уран с атакованных США объектов, заявили в Тегеране. Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи заявил, что неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Иран Сирия Военные базы США Атака
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Комментарии
19
Гость
15 часов
С Ираном будет тоже что и с Сирией, Ливией, Ираком... Все диктаторы рано или позно уходят с арены, так или иначе.
holdfast
14 часов
оснований и оправданий конечно не имеет, но извини, брат. самим не до жиру
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