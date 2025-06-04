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Политика Переговоры России и США Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить атаки на Россию, — к чему они пришли

Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить атаки на Россию, — к чему они пришли

Разговор длился чуть более часа

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В разговоре они коснулись также темы ядерного оружия Ирана | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoВ разговоре они коснулись также темы ядерного оружия Ирана | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

В разговоре они коснулись также темы ядерного оружия Ирана

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Их разговор длился примерно час и 15 минут. В своей соцсети Truth Social американский лидер поделился, что они успели обсудить.

«Я только что закончил разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно один час и 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон», — сообщил Дональд Трамп.

Он позитивно оценил прошедшие переговоры, но подчеркнул, что это «не тот разговор, который приведет к немедленному миру». По его словам, Россия готовит ответ на недавние нападения.

«Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом, я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении», — заключил Трамп.

Напомним, 1 июня украинские беспилотники атаковали военные аэродромы в пяти регионах России. Впервые под удар попал сибирский регион — Иркутская область. Также атаки прошли в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Кроме того, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло три подрыва на железнодорожных путях. Следственный комитет квалифицировал их как теракты.

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Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры России и США Спецоперация на Украине
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