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Политика Переговоры России и Украины Что предложит Украина на переговорах в Стамбуле — текст меморандума

Что предложит Украина на переговорах в Стамбуле — текст меморандума

Документ обнародовал Reuters

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3 комментария
Одно из требований Украины&nbsp;— личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramОдно из требований Украины&nbsp;— личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Одно из требований Украины — личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Украина подготовила меморандум о мирном урегулировании конфликта. В тексте документа есть пять частей, его обнародовал Reuters. Его планируют обсудить на встрече в Стамбуле, которая запланирована на завтра, 2 июня. Ниже приводим полный текст, опубликованный изданием.

I часть. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса

  1. Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

  2. Меры укрепления доверия — решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц, украинских детей. Обмен всех пленных (по принципу «всех на всех»). Освобождение Россией всех заложников.

  3. Неповторение конфликта: цель переговоров заключается в восстановлении постоянной основы для прочного мира и безопасности.

  4. Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество к участию в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения договоренностей.

  5. Суверенитет: Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза. Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам Вооруженных сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.

  6. Территориальные вопросы: территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.

  7. Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.

  8. Реализация: согласование четкой, сбалансированной и достижимой дорожной карты для реализации и обеспечения соблюдения соглашений.

II часть — согласование режима прекращения огня и повестки дня встречи лидеров

  1. После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на: полном и безоговорочном прекращении огня — механизмы и мониторинг; мерах по укреплению доверия; подготовке и согласовании повестки дня и структуры переговоров будущих лидеров по ключевым темам.

  2. Будут проведены переговоры с участием США и Европы.

III часть. Прекращение огня

  1. Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море не менее чем на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

  2. Контроль за прекращением огня — под руководством США и при поддержке третьих стран.

IV часть. Меры укрепления доверия

  1. После успешного обмена военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»).

  2. Соглашение о безоговорочном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также об освобождении Россией всех гражданских пленных. Эти меры должны распространяться на все категории лиц, включенных в перечень, начиная с февраля 2014 года.

V часть. Встреча лидеров

Лидеры Украины и России встретятся, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.

Ключевые темы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:

  1. Постоянное и полное прекращение военных действий: условия, мониторинг, санкции за нарушения.

  2. Гарантии безопасности и неповторение агрессии.

  3. Территориальные вопросы.

  4. Экономика, компенсация, реконструкция.

  5. Штрафные санкции за нарушение договоренностей.

  6. Заключение окончательного мирного соглашения.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Мирное соглашение Украинская делегация Турция
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Комментарии
3
Гость
6 часов
ЕС историю не выучило. Трамп сказал же им, что Россию за всю ее историю никто не смог одолеть. Но новые наполеоны, гитлеры и черчили лезут из всех щелей еврозоны.
Гость
19 часов
Очередной Минск. Мы уже в цифрах запутались.
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