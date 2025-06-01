Что предложит Украина на переговорах в Стамбуле — текст меморандума

Украина подготовила меморандум о мирном урегулировании конфликта. В тексте документа есть пять частей, его обнародовал Reuters. Его планируют обсудить на встрече в Стамбуле, которая запланирована на завтра, 2 июня. Ниже приводим полный текст, опубликованный изданием.
I часть. Ключевые принципы Соглашения и переговорного процесса
Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.
Меры укрепления доверия — решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц, украинских детей. Обмен всех пленных (по принципу «всех на всех»). Освобождение Россией всех заложников.
Неповторение конфликта: цель переговоров заключается в восстановлении постоянной основы для прочного мира и безопасности.
Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество к участию в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения договоренностей.
Суверенитет: Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза. Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам Вооруженных сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.
Территориальные вопросы: территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.
Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.
Реализация: согласование четкой, сбалансированной и достижимой дорожной карты для реализации и обеспечения соблюдения соглашений.
II часть — согласование режима прекращения огня и повестки дня встречи лидеров
После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на: полном и безоговорочном прекращении огня — механизмы и мониторинг; мерах по укреплению доверия; подготовке и согласовании повестки дня и структуры переговоров будущих лидеров по ключевым темам.
Будут проведены переговоры с участием США и Европы.
III часть. Прекращение огня
Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море не менее чем на 30 дней (с возможностью продления каждые 30 дней) как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.
Контроль за прекращением огня — под руководством США и при поддержке третьих стран.
IV часть. Меры укрепления доверия
После успешного обмена военнопленными по итогам переговоров в Стамбуле стороны продолжают процесс обмена всеми военнопленными (по принципу «всех на всех»).
Соглашение о безоговорочном возвращении Российской Федерацией всех депортированных и перемещенных украинских детей, а также об освобождении Россией всех гражданских пленных. Эти меры должны распространяться на все категории лиц, включенных в перечень, начиная с февраля 2014 года.
V часть. Встреча лидеров
Лидеры Украины и России встретятся, чтобы согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования.
Ключевые темы мирного соглашения, которые должны быть согласованы лидерами:
Постоянное и полное прекращение военных действий: условия, мониторинг, санкции за нарушения.
Гарантии безопасности и неповторение агрессии.
Территориальные вопросы.
Экономика, компенсация, реконструкция.
Штрафные санкции за нарушение договоренностей.
Заключение окончательного мирного соглашения.