Что предложит Украина на переговорах в Стамбуле — текст меморандума

Полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море как необходимый фон и предпосылка для мирных переговоров.

Меры укрепления доверия — решение гуманитарных вопросов: безоговорочное возвращение всех депортированных и незаконно перемещенных лиц, украинских детей. Обмен всех пленных (по принципу «всех на всех»). Освобождение Россией всех заложников.

Неповторение конфликта: цель переговоров заключается в восстановлении постоянной основы для прочного мира и безопасности.

Гарантии безопасности и привлечение международного сообщества: Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Стороны пригласят международное сообщество к участию в переговорах и предоставят гарантии для обеспечения выполнения договоренностей.

Суверенитет: Украину не принуждают к нейтралитету. Она может стать частью евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса в рамках Североатлантического союза. Не могут быть введены какие-либо ограничения по численности, дислокации или другим параметрам Вооруженных сил Украины, а также по размещению войск дружественных иностранных государств на территории Украины.

Территориальные вопросы: территориальные завоевания, достигнутые Россией с февраля 2014 года, не признаются международным сообществом. Линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. Территориальные вопросы обсуждаются только после полного и безоговорочного прекращения огня.

Санкции: некоторые санкции могут быть сняты с России, но поэтапно и только постепенно, с механизмом возобновления санкций в случае необходимости. Замороженные российские суверенные активы используются для восстановления или остаются замороженными до выплаты репараций.