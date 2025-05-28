Лавров назвал главные требования на переговорах с Украиной: что Россия предлагала на первой встрече и к чему призовет на второй

Глава МИД РФ напомнил об условиях, на которых Украина стала суверенным государством в 1991 году Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Главным условием России на переговорах является возвращение Украины к нейтральному статусу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что признание Украины независимым государством в 1991 году стало возможно благодаря обязательству сохранять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить, — и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, — возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — заявил Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Помимо этого, на первой встрече, прошедшей 16 мая в Стамбуле, Россия настаивала на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.

«Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине в новом раунде прямых переговоров», — продолжил Лавров и заключил, что для решения конфликта нужно устранить его первопричины.

О том, когда и где пройдет новый раунд переговоров, глава МИД РФ пообещал рассказать в скором времени.

Глава Украины в это время настаивает на других переговорах — с российским и американским коллегами. Он хочет провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.