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Политика Переговоры России и Украины Лавров назвал главные требования на переговорах с Украиной: что Россия предлагала на первой встрече и к чему призовет на второй

Лавров назвал главные требования на переговорах с Украиной: что Россия предлагала на первой встрече и к чему призовет на второй

Зеленский в это время предложил провести переговоры в другом формате

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16 комментариев
Глава МИД РФ напомнил об условиях, на которых Украина стала суверенным государством в 1991 году | Источник: Марина Молдавская / E1.RUГлава МИД РФ напомнил об условиях, на которых Украина стала суверенным государством в 1991 году | Источник: Марина Молдавская / E1.RU

Глава МИД РФ напомнил об условиях, на которых Украина стала суверенным государством в 1991 году

Источник:
Марина Молдавская / E1.RU

Главным условием России на переговорах является возвращение Украины к нейтральному статусу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что признание Украины независимым государством в 1991 году стало возможно благодаря обязательству сохранять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

«Возвращение к этим клятвенным обещаниям, которые нацистский режим пытался нарушить, — и даже записал это обязательство нарушить свой безъядерный статус в конституцию, — возвращение к этому обязательству является одним из ключевых требований России, которые должны быть удовлетворены в рамках любого урегулирования, как это и было предусмотрено в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле», — заявил Лавров на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.

Помимо этого, на первой встрече, прошедшей 16 мая в Стамбуле, Россия настаивала на отмене дискриминационных законов, затрагивающих русскоязычное население Украины.

«Москва будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов на Украине в новом раунде прямых переговоров», — продолжил Лавров и заключил, что для решения конфликта нужно устранить его первопричины.

О том, когда и где пройдет новый раунд переговоров, глава МИД РФ пообещал рассказать в скором времени.

Глава Украины в это время настаивает на других переговорах — с российским и американским коллегами. Он хочет провести трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

На первых переговорах в Стамбуле украинская делегация уже говорила о необходимости личного общения. Глава делегации из Москвы Владимир Мединский тогда сказал, что Россия приняла это к сведению.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Сергей Лавров Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине Владимир Зеленский
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Комментарии
16
280808018
21 час
была граница и вдруг ее перешли сотни тысяч танков и потом говорят что это будет буферная зона-главное требование к Украине?
Гость
23 часа
Надо было договариваться до начала СВО.
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