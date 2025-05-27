О чем будет написано в меморандуме по Украине — в МИД РФ раскрыли подробности содержания документа

Меморандум по урегулированию конфликта на Украине пока находится на стадии подготовки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако она поделилась некоторыми деталями.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — заявила Захарова. Она отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров ежедневно комментирует ход его проработки.

Ранее Лавров отметил, что Россия передаст документ Киеву и надеется, что Украина поступит так же и одновременно с получением российского документа направит свой. Однако когда дело дойдет до подписания мирного соглашения, вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение, подчеркнул глава МИД. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны не заинтересованы в том, чтобы затягивать меморандум о мирном соглашении. По этому вопросу ведется активная работа.