НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 756мм 36%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 90,34
Почему не будет звезды в День города
Гид по отдыху в России
История вратаря «Локомотива»
Архитектор о покраске планетария
Ремонт театра за 500 миллионов
Кишечная палочка в масле
Снесли многоквартирный дом
Свалка на кладбище
Политика Спецоперация на Украине О чем будет написано в меморандуме по Украине — в МИД РФ раскрыли подробности содержания документа

О чем будет написано в меморандуме по Украине — в МИД РФ раскрыли подробности содержания документа

Киев получит его, когда он будет полностью готов

1 641
3 комментария
Россия назовет условия для достижения мира | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUРоссия назовет условия для достижения мира | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россия назовет условия для достижения мира

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Меморандум по урегулированию конфликта на Украине пока находится на стадии подготовки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако она поделилась некоторыми деталями.

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — заявила Захарова. Она отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров ежедневно комментирует ход его проработки.

Ранее Лавров отметил, что Россия передаст документ Киеву и надеется, что Украина поступит так же и одновременно с получением российского документа направит свой. Однако когда дело дойдет до подписания мирного соглашения, вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение, подчеркнул глава МИД. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, стороны не заинтересованы в том, чтобы затягивать меморандум о мирном соглашении. По этому вопросу ведется активная работа.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Мария Захарова Меморандум Прекращение огня Спецоперация на Украине
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
27 мая, 11:31
Меморандум это информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос. Юридической силы не имеет. Ни какой ответственности за собой не несёт. Ни к каким действиям не обязывает. Просто декларация намерений. Сегодня одних. Завтра может быть других. Чего столько шуму то?
Гость
27 мая, 18:59
Очень правильно ведет политику МИД. Когда нам будет нужно, тогда и передадим то, что посчитаем нужным. Может завтра, может через год.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Я не сошел с ума». Журналист купил китайское авто — сколько это стоило и какие минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
«Часто задерживаемся и мало платят». Сотрудник ГАИ рассказал о своей зарплате
Анонимный автор
Мнение
«Она наша!»: блогер съездил на концерт Леди Гаги в Сингапур и остался в восторге
Максим Лутчак
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление