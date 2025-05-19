«Устал и разочарован»: Белый Дом — о том, до чего довели Трампа переговоры по Украине

Дональд Трамп в новом телефонном разговоре с Путиным предложит ему экономическую выгоду Источник: whitehouse.gov











Президент США Дональд Трамп утомился от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с журналистами 19 мая.

«Он устал и разочарован в каждой из сторон конфликта. Президент и его команда вкладывают огромные усилия, чтобы урегулировать этот очень сложный конфликт, который начался из-за слабости бывшей администрации (при Джо Байдене — Прим. ред.)», — сказала Ливитт.

На данный момент, по мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса мирные переговоры по Украине оказались в своего рода тупиковой ситуации. В текущем телефонном разговоре, отметил Вэнс, Трамп предложит президенту России Владимиру Путину экономические стимулы для прогресса мирных переговоров, поскольку «в потеплении отношений между РФ и остальным миром есть много экономических выгод».

Вице-президент подчеркнул, что если Россия не будет участвовать в мирном процессе, то Соединенным Штатам придется прекратить попытки достижения мира. Вэнс также добавил, что президент России Владимир Путин не до конца осознает, каким образом можно разрешить украинский кризис.