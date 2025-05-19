«Устал и разочарован»: Белый Дом — о том, до чего довели Трампа переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп утомился от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с журналистами 19 мая.
«Он устал и разочарован в каждой из сторон конфликта. Президент и его команда вкладывают огромные усилия, чтобы урегулировать этот очень сложный конфликт, который начался из-за слабости бывшей администрации (при Джо Байдене — Прим. ред.)», — сказала Ливитт.
На данный момент, по мнению вице-президента США Джей Ди Вэнса мирные переговоры по Украине оказались в своего рода тупиковой ситуации. В текущем телефонном разговоре, отметил Вэнс, Трамп предложит президенту России Владимиру Путину экономические стимулы для прогресса мирных переговоров, поскольку «в потеплении отношений между РФ и остальным миром есть много экономических выгод».
Вице-президент подчеркнул, что если Россия не будет участвовать в мирном процессе, то Соединенным Штатам придется прекратить попытки достижения мира. Вэнс также добавил, что президент России Владимир Путин не до конца осознает, каким образом можно разрешить украинский кризис.
В настоящее время Владимир Путин и Дональд Трамп ведут телефонную беседу, которая началась около 17:00 по московскому времени. Кремль пообещал проинформировать общественность о результатах разговора. Дональд Трамп ранее заявлял, что планирует обсудить с Владимиром Путиным украинский конфликт, включая вопросы территорий и контроля над атомными электростанциями. Вашингтон надеется, что эта беседа поможет устранить препятствия на пути к урегулированию ситуации на Украине.