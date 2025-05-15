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Политика Переговоры России и Украины Зеленский назвал главную цель Украины в переговорах, но отказался в них участвовать

Зеленский назвал главную цель Украины в переговорах, но отказался в них участвовать

Президент Украины отправил в Стамбул делегацию

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Зеленский провел пресс-конференцию после встречи с президентом Турции | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский провел пресс-конференцию после встречи с президентом Турции | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский провел пресс-конференцию после встречи с президентом Турции

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией, однако отправит делегацию в Стамбул. Там с сегодняшнего утра встречи ожидает российская сторона.

«Я решил направить в Стамбул нашу делегацию. Основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Делегацию Украины возглавит глава Минобороны страны Рустем Умеров. Кто еще войдет в переговорную группу, пока остается неизвестным. Известно лишь, что они останутся в Стамбуле еще на один день. Возможно, группа проведет встречу с американскими представителями, визит которых в Стамбул анонсировали ранее.

Что еще сказал Зеленский:

  • он решил отправить делегацию на встречу с Россией из уважения к [президенту США Дональду] Трампу и Эрдогану;

  • сам Зеленский вновь отметил, что готов к прямым переговорам, имея в виду его предложение к Владимиру Путину встретиться лично;

  • на переговоры точно не поедет он сам, а также глава СБУ и начальник Генштаба. Зеленский считает, что им нечего делать на встрече без Путина;

  • Зеленский в очередной раз отказался признавать новые территории России и Крым;

  • глава Украины попросил США, ЕС и страны Глобального Юга ввести против России жесткие санкции, если Москва не продемонстрирует «реальной готовности» завершить конфликт;

  • сейчас он ждет конкретики от американской и турецкой стороны по времени встречи с российской делегацией.

Всю информацию о предстоящей встрече между Россией и Украиной мы собираем в отдельном материале в режиме реального времени. Еще больше новостей о переговорах можно прочитать здесь.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Владимир Зеленский Украинская делегация
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