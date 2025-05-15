Зеленский назвал главную цель Украины в переговорах, но отказался в них участвовать

Зеленский провел пресс-конференцию после встречи с президентом Турции Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах с Россией, однако отправит делегацию в Стамбул. Там с сегодняшнего утра встречи ожидает российская сторона.

«Я решил направить в Стамбул нашу делегацию. Основная цель переговоров в Стамбуле — прекращение огня», — заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Делегацию Украины возглавит глава Минобороны страны Рустем Умеров. Кто еще войдет в переговорную группу, пока остается неизвестным. Известно лишь, что они останутся в Стамбуле еще на один день. Возможно, группа проведет встречу с американскими представителями, визит которых в Стамбул анонсировали ранее.

Что еще сказал Зеленский:

он решил отправить делегацию на встречу с Россией из уважения к [президенту США Дональду] Трампу и Эрдогану;

сам Зеленский вновь отметил, что готов к прямым переговорам, имея в виду его предложение к Владимиру Путину встретиться лично;

на переговоры точно не поедет он сам, а также глава СБУ и начальник Генштаба. Зеленский считает, что им нечего делать на встрече без Путина;

Зеленский в очередной раз отказался признавать новые территории России и Крым;

глава Украины попросил США, ЕС и страны Глобального Юга ввести против России жесткие санкции, если Москва не продемонстрирует «реальной готовности» завершить конфликт;

сейчас он ждет конкретики от американской и турецкой стороны по времени встречи с российской делегацией.