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Политика Переговоры России и Украины Переговоры с Украиной под вопросом: делегация из Киева пока не решила, встречаться ли с Россией

Переговоры с Украиной под вопросом: делегация из Киева пока не решила, встречаться ли с Россией

Президент Украины изучает состав российской делегации, прежде чем принять решение

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3 комментария
Президент Украины Владимир Зеленский сначала проведет встречу с турецким коллегой | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramПрезидент Украины Владимир Зеленский сначала проведет встречу с турецким коллегой | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский сначала проведет встречу с турецким коллегой

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Украинская сторона пока не определила свои дальнейшие шаги, которые она предпримет после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С таким заявлением выступил глава Украины Владимир Зеленский сразу после прибытия в Анкару.

«Мы подумаем, что будем делать и каковы будут наши дальнейшие шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Я думаю, что у нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений», — заявил он журналистом после приземления.

Украину не устраивает уровень российской делегации. Киев рассчитывал видеть на встрече тех, кто сможет сегодня же принять соответствующие решения.

«Украинская делегация представлена на самом высоком уровне: МИД, представители ОП, военные, представители всех разведок. Для того чтобы принимать решения, которые привели бы к ожидаемому справедливому миру. <…> Но уровень русских пока что мне официально неизвестен. Мы должны понимать, что за уровень у российской делегации и какой у них мандат, способны ли они сами что-то принимать», — передает слова Зеленского УНИАН.

Встречу России и Украины предложил провести 15 мая в Стамбуле президент России Владимир Путин. В ответ Зеленский сначала выдвинул условие: переговоры состоятся, только если страны введут 30-дневное перемирие. После глава Украины и вовсе потребовал личной встречи с Путиным, однако президент России не поехал в Стамбул.

От России главным переговорщиком стал помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Они уже прибыли в Стамбул, однако украинская сторона сначала полетела в Анкару для встречи с Эрдоганом. Из-за этого переговоры пришлось перенести.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Владимир Зеленский Турция Спецоперация на Украине
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Комментарии
3
Гость
11 минут
Ну поговорите с нами. Ну пожааалуйста.
Гость
32 минуты
Видимо,только военным путем.
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