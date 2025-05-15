Те же. Там же. Переговоры в Стамбуле будут больше похожи на урок истории

Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Обнародованный за час до наступления дня переговоров в Стамбуле список российской делегации явно дал понять: это будет всё что угодно, но не разговор равных с равными. Это даже не издевка, а прозрачный посыл: соглашайтесь сейчас и на наших условиях — вполне в стиле Владимира Путина. Впрочем, именно такой стиль исповедуют и его противники, он лишь подыграл им. Подробности — в материале «Фонтанки».

Кто поехал в Стамбул от России

Команда Мединский, Галузин, Костюков, Фомин вряд ли устроит Владимира Зеленского. В его списке глава Офиса президента, министр иностранных дел, министр обороны. От Путина — два замминистра, начальник военной разведки и советник президента с очень прозрачным жизненным кредо. Зеленский подначивал и «по-пацански» вызывал на честный бой Путина, а ему даже Лаврова не дали.

Выражаясь дипломатическим языком, это «прозрачный посыл».

А посыл таков. Мединский и Фомин уже были весной 2022 года в Стамбуле и почти договорились о мире. Сейчас Кремль предлагает Банковой продолжить говорить с ними же. Как будто и не было трех лет того, что было. Словно за это время Зеленский не стал мировым «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма», а его союзники не потратили сотни миллиардов долларов на войну с Россией.

За три минувших года произошло очень много. Например, Владимир Мединский стал председателем Союза писателей России и соавтором школьного учебника истории, где термин «Украина» полностью исключен из исторического дискурса. Вместо нее теперь российские семиклассники изучают коллизии «земли Войска Запорожского». Вполне, кстати, научный термин.

В новой делегации вместо лидеров думских фракций Грызлова и Слуцкого — начальник военной разведки Игорь Костюков. Что тоже как бы намекает. Заодно утвердили состав экспертов, которые должны будут оказывать нашим переговорщикам поддержку. Ни одно имя там обывателям ничего не говорит. Российский политолог Александр Дугин охарактеризовал список так: «Великолепно. Подобреевская обсудит с террористами вопросы гуманитарной политики. Полищук напомнит об СНГ. И еще два военных эксперта».

Неудивительно, что реакция по обе стороны и Немана, который отделяет Россию от Евросоюза и НАТО, и Атлантического океана оказалась весьма предсказуемой.

Что говорят о переговорах в Стамбуле

«Такой состав означает: Зеленский, сдавайся, тебя спасет только безоговорочная капитуляция. Как в прошлый раз в Стамбуле», — отреагировал на новости Дугин.

«Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторение — мать учения. Учитесь, хохлы», — ерничает Маргарита Симоньян. В английской версии ее пост сдержаннее: «Владимир Мединский возглавит российскую делегацию в Стамбуле — тот же человек, что и три года назад. Вторые шансы редки в жизни, еще реже на войне. Надеюсь, вы усвоили свои уроки».

«Нет, конечно, это же неформат. Президент не может встречаться, тем более с Мединским — не совсем понятен статус будет. Он там помощник по историческому наследию Путина, или по исправлению истории, я бы так сказал. Но вряд ли человек является достаточным для того, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы», — интеллигентно отреагировал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

«Это означает, что Путин… по-прежнему требует украинской капитуляции, которую он не смог получить в 2022 году. Очевидно, что у этих людей нет мандата на переговоры о чем-либо — они просто там, чтобы принять самоубийство Украины», — написал в своем блоге старший корреспондент по иностранным делам The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

Спустя несколько минут после объявления состава российской делегации офис Дональда Трапа сообщил: президент США не едет в Стамбул.

Ультиматум не сработал

События стремительно начали развиваться после встречи лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши в Киеве 10 мая. После объявленного Владимиром Путиным трехдневного перемирия они потребовали в ультимативной форме продлить его на 30 дней — с 12 мая без предварительных условий. А условие Москвы было озвучено уже много раз — остановка поставок оружия Киеву на время перемирия. Логика «коалиции желающих» и Киева легко просчитывается: если Москва не соглашается, значит, она и есть главный противник мира и ее ожидают жесткие санкции.

Стройную ультимативную конструкцию разрушил Владимир Путин — не поддержав идею 30-дневного перемирия, он предложил провести прямые переговоры «Россия — Украина». Назвал их продолжением стамбульских переговоров 2022 года и озвучил конкретную дату — 15 мая и символичное место — Стамбул. После этого заявления президенту позвонил Реджеп Эрдоган и сообщил, что Турция готова принять переговоры.

В Европе и Украине с предложением президента России не согласились, твердили: сначала остановка огня, потом — переговоры. «Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — говорил Зеленский наутро после заявления Путина. Представитель МИД Мария Захарова отвечала, что, вероятно, в Киеве плохо прочитали стенограмму заявления президента РФ, и отвергла возможность прекращения огня: «Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, а там и о перемирии можно будет поговорить».

Со стороны США всё это время звучала звонкая тишина. Пока к вечеру 11 мая Дональд Трамп не опубликовал в соцсети сообщение: «Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а, скорее, хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровопролития. Украина должна на это согласиться, НЕМЕДЛЕННО.» Это его заявление дезавуировало украинско-европейский ультиматум.

В Стамбул! В Стамбул!

Владимир Зеленский быстро переобулся, в тот же день трижды с вызовом повторял, что «будет в Стамбуле 15 мая», и призывал приехать Владимира Путина. Украинские СМИ уловили в его тоне настроение, с которым он во время предвыборной кампании вызывал своего конкурента Порошенко на дебаты на стадионе. В общем, как говорят политологи, играл на публику, требуя на переговорах личного присутствия президента России. Зеленский при этом утверждал, что никто, кроме него, не может встречаться с Владимиром Путиным (который и не собирался ехать на переговоры лично), несмотря на собственный указ о запрете на переговоры с российским президентом. Более того, этот самый запрет из неотмененного указа он называет теперь российскими нарративами — мол, это не про меня, я могу всё. Американское издание Axios написало «Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник».

И снова — санкции

12 мая двое представителей «коалиции желающих» — Эмануэль Макрон и Фридрих Мерц — выступили с заявлениями о том, что у России «есть время до вечера» на принятие предложения о 30-дневном прекращении огня. Иначе — санкции.

На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Язык ультиматумов не может использоваться для диалога с Россией» и напомнил о словах Путина о прямых переговорах России и Украины — без предварительных условий.

А 13 мая Мерц заявил о новом дедлайне: если до конца недели не будет прекращения огня, санкции против РФ будут усилены. И Евросоюз передвинул сроки их введения.

В тот же день спецпредставитель президента США Кит Келлог дал интервью Fox News, в котором напомнил о том, что сенатор Линдси Грэм подготовил закон о санкциях против России на 2025 год, который подписали более 70 сенаторов: «Это могут быть очень серьезные санкции — в первую очередь против их Центрального банка, а также против „теневого флота“ России». И сказал, что США предупредили — эти санкции жестче, чем раньше. «В Стамбуле может быть выдающаяся встреча. <…> Зеленский будет там в четверг. Мы надеемся, что появится и президент Путин, а затем и президент Трамп. Это может быть по-настоящему уникальная встреча», — сказал Келлог.

12 мая в издании Breitbart было опубликовано и интервью со спецпредставителем Стивом Уиткоффом, которое он дал до того, как Владимир Путин сделал заявление о прямых переговорах. Он рассказал, что Трамп выдвинул обеим сторонам ультиматум: если не начнутся прямые переговоры, США отойдут от конфликта: «Есть вещи, которые, я думаю, будет нетрудно решить, если мы усадим стороны за стол переговоров, они будут разговаривать друг с другом, мы будем сужать круг вопросов между ними, а затем будем искать компромиссы и креативные решения для каждой из их проблем. Мы физически добьемся этого, и я надеюсь, что вскоре у нас будут хорошие новости, но если мы физически добьемся этого, то, на мой взгляд, у нас есть все шансы положить конец этому конфликту».

Кто в Стамбул, кто в Анкару

Зеленский летит в Турцию. Правда, он уже изменил маршрут — летит в столицу, на пресс-конференции в Киеве он объяснил журналистам: «Это Анкара». И если вдруг Владимир Путин все-таки прилетел бы в Стамбул, то он вместе с президентом Эрдоганом сел бы в самолет и быстро оказался там же.

Он продолжал требовать на переговоры Путина до последней минуты, явно, впрочем, рассчитывая, что он не приедет. И тогда можно было бы сказать, что переговоры провалились из-за Москвы.

А тут и Трамп подыграл Зеленскому: «Я подумывал поехать в Стамбул. Это возможно, если я сочту, что дело действительно сдвинется с мертвой точки. Мы можем получить хорошие результаты от встречи в Стамбуле. Я верю, что оба лидера будут там». Трамп с 13 по 16 мая как раз проводит первое зарубежное турне на посту 47-го президента Америки: Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. До Турции — рукой подать. Во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани 14 мая Дональд Трамп заявил, что по урегулированию российско-украинского конфликта хорошие новости могут появиться «сегодня и, может быть, завтра, честно говоря, может быть, в пятницу, посмотрим».

На информационное изобилие по поводу переговоров в СМИ и на выступления Зеленского Москва не отвечала, в то время как с 11 до 14 мая СМИ всего мира гадали: прилетит ли Путин в Турцию? Хотя странно было бы ожидать незапланированной поездки Путина в Турцию на «нулевой раунд» переговоров. И в его ночном заявлении о готовности к прямым переговорам речь шла о встрече делегаций России и Украины, задача которой — «устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного мира». Кремль вопросы об участии президента в переговорах не комментировал и даже официальный состав делегации не озвучивал.

14 мая Дмитрий Песков рассказал, что он станет известен, «когда поступит соответствующее указание президента», а всё сказанное в ночь с 10 на 11 мая сохраняет актуальность — представители России будут ждать украинскую сторону в четверг. Юрий Ушаков сообщил журналисту «России 1», что российская делегация на переговорах в Стамбуле намерена обсудить «и политические, и технические вопросы: исходя из этого и будет определен ее состав».