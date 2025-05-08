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Политика Россия прекратила все боевые действия на СВО: чем ответила Украина

Россия прекратила все боевые действия на СВО: чем ответила Украина

В небе над Киевом воцарилась тишина

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10 комментариев
Российские регионы продолжают подготовку к параду Победы, несмотря на атаки ВСУ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUРоссийские регионы продолжают подготовку к параду Победы, несмотря на атаки ВСУ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские регионы продолжают подготовку к параду Победы, несмотря на атаки ВСУ

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Россия начала трехдневное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Киев призывают присоединиться к прекращению огня. Однако по сей день в некоторых российских аэропортах сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов. Рассказываем, как Украина отреагировала на прекращение боевых действий.

Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Киев предупредили о том, что российская сторона ответит на любую атаку ВСУ соответствующим образом. Кроме того, Москва подтвердила свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение причин украинского кризиса и конструктивное взаимодействие с международными партнерами.

По информации Reuters, в настоящий момент в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина. На утро 8 мая не прозвучал ни один сигнал воздушной тревоги.

А вот в России ситуация до сих пор остается в какой-то степени нестабильной. В последние дни атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, напротив, значительно увеличились. Это привело к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию аэропортов. По информации Минобороны, только за ночь с 6 на 7 мая над российскими регионами и в зоне СВО было сбито 524 беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть JDAM и два снаряда HIMARS.

Позже в Росавиации сообщили, что 89% самолетов, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, успешно приземлились в пунктах назначения. Но несмотря на это, многие пассажиры всё еще находятся в состоянии неопределенности. Рейсы задерживаются или вовсе отменяются. Некоторые люди уже более суток ожидают вылета, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

Коллапс, который возник в российских аэропортах после серии атак ВСУ, поспешил прокомментировать украинский лидер Владимир Зеленский. В видеообращении, выпущенном накануне в Telegram-канале, он заявил, что такая ситуация абсолютно справедлива.

Кроме того, Зеленский изначально не поддержал инициативу трехдневного перемирия и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Также он предупредил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве.

Еще украинский лидер намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

В настоящее время ясности о масштабах соблюдения перемирия нет. Эксперты считают, что несмотря на призывы России последовать ее примеру и временно прекратить боевые действия, Украина попытается сорвать парад Победы в Москве, чтобы показать слабость России и ее союзников. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил», — рассказал он «Известиям».

Военный эксперт Виктор Литовкин, в свою очередь, отметил, что после того, как Зеленский отверг предложение о перемирии на 9 Мая, провокации со стороны Киева продолжаются. Но он уверен, что в случае атаки ВСУ на Красную площадь Украина потерпит поражение.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотники ВСУ День Победы Перемирие Украина Россия Владимир Путин Владимир Зеленский Парад Победы Аэропорт Задержка авиарейсов
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Комментарии
10
Гость
2 часа
80-летие Великой Победы мы отмечаем, опасаясь атаки братского народа, на которого сами же и напали. Позорище :(((
Гость
58 минут
китайские друзья подарили ладимируладимировичу граммофон! лучше бы подарили швейную машинку "Зингер" в честь победы США во второй мировой....
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