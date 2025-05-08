Россия прекратила все боевые действия на СВО: чем ответила Украина

Российские регионы продолжают подготовку к параду Победы, несмотря на атаки ВСУ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Россия начала трехдневное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы. Киев призывают присоединиться к прекращению огня. Однако по сей день в некоторых российских аэропортах сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов. Рассказываем, как Украина отреагировала на прекращение боевых действий.

Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Киев предупредили о том, что российская сторона ответит на любую атаку ВСУ соответствующим образом. Кроме того, Москва подтвердила свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение причин украинского кризиса и конструктивное взаимодействие с международными партнерами.

По информации Reuters, в настоящий момент в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина. На утро 8 мая не прозвучал ни один сигнал воздушной тревоги.

А вот в России ситуация до сих пор остается в какой-то степени нестабильной. В последние дни атаки беспилотников ВСУ на российские регионы, напротив, значительно увеличились. Это привело к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию аэропортов. По информации Минобороны, только за ночь с 6 на 7 мая над российскими регионами и в зоне СВО было сбито 524 беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть JDAM и два снаряда HIMARS.

Позже в Росавиации сообщили, что 89% самолетов, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, успешно приземлились в пунктах назначения. Но несмотря на это, многие пассажиры всё еще находятся в состоянии неопределенности. Рейсы задерживаются или вовсе отменяются. Некоторые люди уже более суток ожидают вылета, рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

Коллапс, который возник в российских аэропортах после серии атак ВСУ, поспешил прокомментировать украинский лидер Владимир Зеленский. В видеообращении, выпущенном накануне в Telegram-канале, он заявил, что такая ситуация абсолютно справедлива.

Кроме того, Зеленский изначально не поддержал инициативу трехдневного перемирия и призвал прекратить боевые действия как минимум на месяц. Также он предупредил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве.

Еще украинский лидер намекнул на возможные диверсии со стороны Украины. Он заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за парада к 80-летию Победы.

В настоящее время ясности о масштабах соблюдения перемирия нет. Эксперты считают, что несмотря на призывы России последовать ее примеру и временно прекратить боевые действия, Украина попытается сорвать парад Победы в Москве, чтобы показать слабость России и ее союзников. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Почему Киев в этом вопросе бескомпромиссный? Для них 9 Мая — вопрос международного престижа России. Если Киеву удалось бы сорвать праздник, то таким образом он бы продемонстрировал слабость РФ и всех тех, кто ее посетил», — рассказал он «Известиям».