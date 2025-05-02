Россия сделала первый шаг для прямых переговоров, а Украина лишилась главного козыря: главное об СВО за неделю

В России объявили временное перемирие Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











США и Украина пошли на сделку, споры вокруг которой едва не лишили Киев военной помощи Вашингтона и средств на восстановление страны после завершения конфликта. Россия предложила перемирие и прямые переговоры. Украина выдвинула свои условия и дала понять, что не откажется от возвращения Крыма, усилив атаки по полуострову. Однако она лишилась козыря, потеряв позиции в Курской области. Когда стоит ожидать прекращения огня и что мешает это сделать уже сейчас — в нашем материале.

Взаимные атаки

ВСУ начали активно атаковать Крым и акваторию Черного моря. О сбитых беспилотниках сообщают в Минобороны почти каждый день. Однако их количество резко резко выросло 2 мая. Если в начале недели их было было порядка пяти, то к пятнице из 121 БПЛА 89 уничтожили над Крымом, а еще 23 — над Черным морем. Информацию об ударах подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Пока обошлось без разрушений. Но из-за опасности движение на Крымском мосту перекрывают, и люди вынуждены часами ждать возможности для проезда.

Россияне стоят в глухой пробке из-за беспилотников Источник: читательница E1.RU

Самые же серьезные удары приходятся по новым российским регионам. ВСУ атаковали рынок в Алешках Херсонской области. Известно о семи погибших и 20 пострадавших. В своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ планомерно выбивали кареты скорой помощи в течение месяца. Сейчас из-за этого не хватает транспорта для эвакуации пострадавших. Также накануне усилились обстрелы населенных пунктов Херсонской области, находящихся вблизи береговой линии Днепра.

Кадры атаки ВСУ на рынок в Алешках Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Только за первые три месяца 2025 года в результате обстрелов погибли 292, а получили ранения 1 197 мирных жителей России, рассказал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

А с февраля 2022 года от действий украинских сил пострадали всего не менее 21 002 мирных жителя. Он добавил, что 14 287 человек получили ранения, включая 880 детей, а 6715 погибли, среди которых 218 несовершеннолетних.

Удары наносит и российская сторона. На этой неделе Минобороны отчиталось о продвижении на нескольких участках фронта. Для этого атаковали инфраструктуру военных аэродромов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов ВСУ, тяжелую технику, а также автомобили, которые предназначались для проведения ротации в зоне спецоперации.

Однако главным событием стало полное освобождение Курской области, на которую украинские войска начали наступление 6 августа 2024 года. Боевые действия продолжались около девяти месяцев. Регион пережил очень сложный период. Следственный комитет России сейчас расследует многочисленные преступления украинских войск: убийства мирных жителей и мародерство в захваченных населенных пунктах.

Немаловажную роль в освобождении Курской области сыграли военные из КНДР. Решение об их отправке в приграничный регион принял Ким Чен Ын, который счел, что сложившаяся ситуация подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве с РФ. Как Россия, так и Северная Корея подчеркнули, что деятельность военных КНДР в России отвечает международному праву, в том числе уставу ООН.

Также освободили несколько населенных пунктов в других регионах. Среди них Каменка в Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.

Украине дали надежду на помощь США

Вашингтон и Киев договорились о сделке по полезным ископаемым. Штатам предоставили доступ к разработке украинских ресурсов. В них входят алюминий, графит, нефть и природный газ. В рамках договоренностей также будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. По данным The New York Times, в случае достижения соглашений о прекращении огня, данные инвестиции могут превратиться в многомиллиардный бизнес.

Именно этот документ стал камнем преткновения между США и Украиной. Подписать его должны были еще 28 февраля во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако между политиками произошла перепалка, и Зеленского попросили покинуть Белый дом.

После подписания соглашения с Украиной о природных ресурсах США намерены продать Киеву вооружения на 50 млн долларов, сообщает украинская газета Kyiv Post. В отличие от предыдущей помощи, новые поставки будут осуществляться на коммерческой основе.

Как выяснилось позднее, подписание сделки по недрам затягивается из-за перевода документов.

Новое перемирие

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 (мск) с 7 на 8 мая до 00:00 (мск) с 10 на 11 мая. Он считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. Однако нарушение договоренностей вынудит Россию дать «адекватный и эффективный ответ».

Украинский лидер Владимир Зеленский не поддержал данную инициативу. Он потребовал более длительного перемирия и призвал прекратить огонь, как минимум, сразу на месяц.

В Кремле ответили, что необходимо урегулировать ряд важных вопросов, чтобы можно было пойти на такой шаг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, поскольку на этот вопрос они не дали вразумительного ответа. Он назвал манипуляцией отказ Украины давать прямой ответ на инициативу РФ о перемирии.

Переговоры о завершении конфликта

Дональд Трамп провел короткий разговор с Владимиром Зеленским в Ватикане на церемонии похорон папы Римского Франциска. Американский лидер заявил, что, по его мнению, президент Украины готов отказаться от требований вернуть Крым.

При этом США пытаются ускорить процесс урегулирования конфликта. В Госдепартаменте подчеркнули, что готовы отказаться от роли посредника в переговорах и выйти из процесса, если не увидят прогресса.

Однако Россия выступает за то, чтобы приступить к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, перемирие, которое объявил Путин на майские праздники, можно считать началом данного процесса.

Россия ставит в приоритет мирное достижение целей спецоперации, подчеркнул Песков. Он подчеркнул, что РФ признательна США за усилия по мирному урегулированию на Украине.

США представили Украине 22 условия для завершения конфликта с Россией. Киев согласился на них, заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, США готовы частично признать территориальные требования России. То есть при прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях.

Украина же выдвинула свои требования для переговоров. В первую очередь там говорится о том, чтобы мирный договор был «основан на международном праве, а не капитуляции». Во-вторых, России нельзя позволять использовать сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины. В-третьих, Киев не намерен отказывать от притязаний на Крым, в-четвертых, Украину должны подключить к переговорам. В последнем пункте Киев потребовал четких гарантий безопасности.