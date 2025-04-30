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Политика Между Индией и Пакистаном разгорается конфликт: страны находятся на грани ядерной войны

Между Индией и Пакистаном разгорается конфликт: страны находятся на грани ядерной войны

Пакистан уже в шестой раз атаковал границу с Индией

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Пакистан заявил о высокой вероятности начала войны с Индией в ближайшие несколько дней | Источник: Pawan Kumar / ReutersПакистан заявил о высокой вероятности начала войны с Индией в ближайшие несколько дней | Источник: Pawan Kumar / Reuters

Пакистан заявил о высокой вероятности начала войны с Индией в ближайшие несколько дней

Источник:

Pawan Kumar / Reuters

В ночь с 29 на 30 апреля на границе Индии и Пакистана вновь была перестрелка. Пакистанская сторона в шестой раз нарушает режим прекращения огня и ждет начала войны с индийской стороной.

«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24–36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал пакистанский министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X.

Он подчеркнул, что любой акт агрессии будет отражен решительным ответом со стороны Исламабада. Однако пакистанская сторона уже в шестой раз нарушает режим прекращения огня и ведет обстрел индийской границы.

Перестрелка между Пакистаном и Индией на границе

Источник:

India Today

Атака в ночь с 29 на 30 апреля была успешно отражена боевиками индийской армии, а Пакистан заявил, что сбил индийский дрон, который якобы нарушил воздушное пространство на границе в Кашмире.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф уверен в высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два — четыре дня, передает India Today.

Пакистан назвал действия Индии «актом войны» после того, как индийские власти перекрыли реку Инд, ведущую в Пакистан, закрыв все четыре шлюза. Пакистанские власти заявили, что готовы ответить «всей силой, используя весь спектр национальной мощи». При этом обе страны обладают ядерным оружием, а значит, обострение конфликта рискует перерасти в обмен ядерными ударами между ними.

Сложные отношения между странами обострились после крупнейшего за последние годы теракта в Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек, в том числе и иностранный турист. Подробности о начале конфликта мы рассказывали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Политика Индия Пакистан Индо-пакистанский конфликт
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